Luis Bagué dice que su escritura es de maduración lenta -"para que no se repitan los mismos tics, los mismos temas", explica- y ha tardado cinco años en presentar nuevo poemario tras Clima mediterráneo. Del último, Desde que el mundo es mundo, hablará este sábado a las 12 horas en la librería 80 Mundos de Alicante en compañía de su "cómplice", el también poeta Joaquín Juan Penalva.

En la cubierta aparece una cita de Luis García Montero, que indica que Desde que el mundo es mundo es "un libro que alcanza un importante grado de plenitud en la obra de Luis Bagué. Su poesía nos permite indagar en la condición humana a lo largo de la historia, pero desde una conciencia extrema del presente que habitamos".

Cuando Bagué empezó el poemario no había muerto su madre, ni había nacido su hijo, ni se había cruzado una pandemia. Lo acabó hace un año, así que Desde que el mundo es mundo "tiene una parte más intrahistórica por esos datos biográficos, que iba a mezclar con temas que aparecen en mis libros -la crítica social, la situación del mundo- y en medio de todo ello llegó la pandemia", por lo que el resultado "está marcado por la experiencia del confinamiento con un niño pequeño y los avatares que nos han pasado a todos. Una parte habla de 'mi' mundo y otra, de 'el' mundo".

El libro de poemas está dividido en cinco secciones, una dedicada a su hijo; otra, a la comunidad digital, con títulos como Netflix, Facebook o Playlist, que le sirven de "trampantojos" para hablar de temas como los refugiados o el muro entre EE UU y México, mientras en otra aborda la historia del pasado siglo a través de la publicidad.

"El escepticismo sigue estando. Trato de aligerar un poco la tensión de los temas con giros humorísticos, pero creo que la cosmovisión que hay no es my optimista. Podría decirlo como Ángel González: sin esperanza y con convencimiento. Si miro a mi alrededor no veo muchos motivos para la esperanza, pero pese a todo vamos a tratar de luchar", comenta el autor, que añade sobre el título: "Parece que la sociedad no ha cambiado mucho desde los orígenes de los tiempos, aunque ahora lo recubramos con aspectos que aluden a las tecnologías, pero la visión crítica sobre el mundo sigue ahí y no parece que el ser humano haya evolucionado demasiado en términos morales o éticos".

Bagué describe su poesía como "realista y pegada al momento" aunque, pese a la incertidumbre o la sensación opresiva de algunos poemas, este no es un libro apocalíptico: "Mi manera de lidiar con asuntos serios es jugar con la ironía, trato de que el lector piense y sonría, me daría con un canto en los dientes si lo consiguiera".

Sobre el autor

(Palafrugell, 1978) vive en Mutxamel, es profesor en la Universidad de Murcia y crítico literario en Babelia. Sus últimos libros de poemas son Página en construcción (2011, Premio Unicaja), Paseo de la identidad (2014, Premio Emilio Alarcos) y Clima mediterráneo (2017, Premio Tiflos y Premio de la Crítica).