Dice la revista Forbes que hay vida más allá del fenómeno influencer, de manera que ha modificado en parte el término y lo ha despojado del anglicismo. A partir de ahí ha creado una lista -otra más- y por primera vez ha recogido el nombre de las 100 mujeres más influyentes en España. Un centenar de nombres y apellidos con los que recorre el mundo de los negocios, del deporte, de la cultura, del arte o de la política, entre otras disciplinas, y que constituyen símbolo de liderazgo, innovación, futuro y reivindicación femenina en nuestro país.

Y en esta lista aparece la alicantina Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía 2017 y presidenta de la agencia Magnum, entre otras muchas cualidades que le han llevado a ser incluida en este selección realizada por orden alfabético y no por posiciones, como suele ser habitual en esta revista.

La fotógrafa, afincada en Brasil, asumió la presidencia de Magnum el pasado mes de julio como un paso más en una carrera, a veces de obstáculos, en la que siempre ha mantenido su independencia en la búsqueda de una mirada nueva con la verdad como centro de sus propuestas.

En este listado la fotógrafa comparte espacio con empresarias como Alicia Koplowitz, Marta Ortega, Ana Patricia Botín o la ex ministra Cristina Garmendia. También con con figuras del mundo de la investigación como Ana Fernández-Sesma o Margarita del Val, y de la política, caso de Carmen Calvo, Irene Montero, Margarita Robles, Nadia Calviño, Meritxell Batet, Teresa Ribera, Yolanda Díaz o Isabel Díaz Ayuso.

Del mundo del deporte aparecen Ana Peleteiro y Paula Badosa, así como del cine y el espectáculo Penélope Cruz, Carla Simón, Chanel, Rigoberta Bandini o Rosalía. Periodistas como Ana Rosa Quintana, Angels Barceló, Pepa Bueno, Julia Otero o Susana Griso engrosan la lista, al igual que del universo gastronómico lo hacen Elena Arzak y Carmen Ruscalleda. Se incluyen igualmente la reina Letizia, Carmen Cervera o Elena Ochoa Foster.

Cualidades

Forbes destaca de la alicantina Cristina de Middel que su trabajo se ha expuesto en diversos países como Italia, Suiza, Estados Unidos, Londres o Brasil. También sus estudios de fotografía en la Universidad de Oklahoma y de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de València, y el hecho de que se haya convertido en la primera persona de nacionalidad española que preside la prestigiosa agencia internacional de fotografía, con la que empezó a trabajar en 2017. Un cargo que, como declaró tras recibir el nombramiento, "no lo veo como un premio, sino como una responsabilidad".

También fue la primera española finalista en el prestigioso premio Deutsche Börse, ganó el Infinity Award del International Center of Photography de Nueva York y el Prix Virginia de 2021, dedicado a mujeres fotógrafas de todo el mundo.

Además acaba de recibir la Medalla de Sant Carles, que entrega la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnic de València, para reconocer y poner en valor a personas y entidades con una aportación relevante en el ámbito del arte y la cultura.

Un currículum muy resumido de De Middel que ha ido sacando sus proyectos a través de la autoedición, que ha asistido varios años a ARCO, de la mano de la galería Juana de Aizpuru, y que ha participado en festivales como PhotoEspaña o París Photo, además de tener obra en numerosos centros de ciudades como Inglaterra, Italia o Portugal.

Afronautas, Party, The perfect man, El cuerpo como campo de batalla o Journey to the center son algunos de sus trabajos.