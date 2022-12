Pionera en el arte contemporáneo del pasado siglo en España, la artista Juana Francés (Alicante,1924-Madrid,1990) dispondrá de una gran muestra en el IVAM-CADA de Alcoy el próximo año. Así lo ha anunciado la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Nuria Enguita, que ha presentado este martes con el secretario autonómico de Cultura, Ximo López, la programación expositiva diseñada para 2023 y que contempla 13 muestras en el centro Julio González de València -una de ellas, del fotógrafo alicantino Alberto Feijóo- y la citada de Francés en la sede de Alcoy.

Sensible y enérgica en su obra plástica, Juana Francés fue la única mujer fundadora que integró el grupo artístico El Paso -nacido bajo la influencia del expresionismo abstracto americano y al que también pertenecieron Rafael Canogar, Luis Feito o Antonio Saura- y que abandonaría en 1957 debido al menosprecio de su arte y de su condición femenina por parte de algunos de sus compañeros, en una época en la que el arte era todavía una parcela dominada por los hombres.

La exposición se inaugurará el 25 de mayo 2023 y se prolongará durante ocho meses, hasta el 14 de enero 2024. Comisariada por María Jesús Folch, trata de desmenuzar y profundizar en los distintos fragmentos de la trayectoria artística de la alicantina a través no solo de sus propias palabras y escritos, sino del estudio y seguimiento de su proceso creativo. Así, proporciona una visión más íntima y personal de la artista, mientras recupera la memoria de sus exposiciones, enmarcando su obra en la tabla del tiempo de nuestra propia historia.

De Francés se han realizado varias exposiciones en el MACA, uno de los centros a los que cedió su obra, al igual que el IVAM, que en 2017 la incluyó en su programa de exposiciones pero finalmente fue pospuesta.

Evolución en su pintura

Hasta 1960, Francés realizó obras en las que agregó diferentes texturas, colores sobrios —negros, blancos y tonos tierra— y nuevos materiales tales como las arenas de río. Desde 1963 y durante casi veinte años, produjo su serie El hombre y la ciudad para describir un entorno humano angustioso y agobiante producto de la creciente industrialización y del desarrollo económico que se dio en la España urbana tras la aplicación del Plan de Estabilización de 1959.

Posteriormente, en los años 80, la artista vuelve a la abstracción, realizando entre 1986 y 1990 (año de su muerte) sus series Fondos Submarinos, Cometas y Escudos, donde experimentó de nuevo con la materia y el gesto con la intención de traducir al soporte el movimiento, inspirándose en el cosmos o el mundo de las profundidades del mar y utilizando el círculo y el rectángulo como protagonistas.

"Trascity" de Alberto Feijóo

Por otra parte, el fotógrafo alicantino Alberto Feijóo, de 37 años, lleva meses preparando Trascity, un proyecto que reflexiona sobre los roles y espacios que ocupamos y sobre los objetos que acumulamos y coleccionamos, entre ellos las imágenes. La muestra, comisariada por la propia Enguita, se inaugurará en el IVAM el 18 de mayo y se mantendrá hasta el 22 de octubre de 2023.

Esta instalación fotográfica, concebida específicamente para la galería 3 del IVAM, pretende transformar el espacio para "exponer de forma muy extensa mi trabajo, a lo que me he dedicado en estos diez años y con mis altibajos. No es retrospectiva, porque miro al futuro, pero me la planteo como un termómetro de qué hago, en una sala fragmentada en pequeñas habitaciones, que hablarán de cada momento de mi vida", explica Feijóo, que a lo largo de su vida ha transitado por diferentes ciudades como Alicante, Londres, Nueva York, Madrid o València.

La ciudad

Trascity es el nombre real de un negocio de trasteros cerca de su casa en Alicante, que ha utilizado para titular su exposición "como una metáfora de lo que soy, porque siempre estoy cambiando de sitio" y que plantea "la ciudad como un collage de imágenes y culturas, que juntándolas todas consigues una ciudad propia, distópica y precaria", explica el artista, ya que la muestra hace referencia a la problemática actual de encontrar un lugar en el mundo, "un espacio donde explorar nuestras inquietudes, un refugio donde alcanzar una independencia".

Otras exposiciones en el IVAM

El programa del IVAM en 2023 incide en los ejes programáticos desarrollados en los dos últimos años, que revisan momentos históricos desde el presente, plantean nuevas metodologías para abrir el museo a públicos diversos y tratan de reunir diferentes prácticas artísticas, pero teniendo siempre en cuenta contextos históricos y espaciotemporales diversos, así como un acercamiento a lo popular y los feminismos”, ha comentado la directora del centro.

La propuesta incluye muestras dedicadas a artistas fundamentales de la escena artística internacional histórica y contemporánea como el danés Asger Jorn, la nigeriana Otobong Nkanga o el libanés Aref El Rayess; una relectura de lo popular en la colección del IVAM comisariada por Pedro G. Romero; una exposición sobre el colectivo de diseñadores de La Nave, y una muestra sobre el trabajo de mujeres artistas en España y Portugal entre la dictadura y los inicios de la democracia, entre otras. También se desarrollará el programa Confluències, que presenta intervenciones artísticas en los pueblos de la Ruta 99.