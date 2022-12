Low Festival 2023 ha anunciado sus 14 primeras confirmaciones con 3 nombres internacionales y 11 nacionales: Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Bombay Bicycle Club, Deluxe, Iván Ferreiro, Arde Bogotá, Second, Cupido, Cariño, Lynks, Depresión Sonora, Trashi y La Paloma. El festival volverá a la ciudad de Benidorm el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio del próximo año

Esta primera tanda, está encabezada por los londinenses Placebo, la mítica banda inglesa (tótem imprescindible para comprender el devenir del rock de finales del siglo XX y principios del XXI) volverá a Benidorm 11 años después de su última actuación en el festival. Muchas cosas han cambiado desde entonces (empezando por la denominación del festival, que comenzó llamándose Low Cost), pero los lowers más fieles aún recuerdan aquel concierto como uno de los más mágicos de la historia del festival. Ya son una banda de culto y llegarán con nuevo material: Never Let Me Go es el título de su último disco, lanzado este mismo año.

Por primera vez en Benidorm aterrizará Bombay Bicycle Club con uno de los directos más atractivos y carismáticos del indie rock británico. Desde sus inicios, las influencias de postpunk, el rock de autor y el indie pop británico, han marcado un sonido muy característico.

El último nombre internacional del día es Lynks, el alter ego del británico Elliot Brett. La mordacidad es la protagonista absoluta de sus temas, y le permite reivindicar y ser sincero sobre asuntos como la estereotipación de las personas queer y las viejas y nuevas masculinidades. Todo, cargado con ritmos electro-pop vibrantes, bailes exagerados y luces infinitas, que conforman un directo festivo, mordaz y muy inteligente.

Bandas nacionales

En el plano nacional, no podían faltar bandas como Vetusta Morla con su último trabajo Cable a Tierra, un show envolvente y cercano que triunfa en cada una de sus visitas a Benidorm; Viva Suecia, que presentará El Amor De La Clase Que Sea, con el que ha demostrado su gran crecimiento musical; el regreso de Iván Ferreiro, que con más de 20 años de trayectoria, vuelve a Benidorm para mostrar su show más sincero; o Arde Bogotá, una de las bandas revelación del rock nacional que actuará por primera vez en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor para presentar su esperadísimo segundo álbum.

Otro show nacional muy especial será el de Deluxe. Tras infinidad de noches bailando y bailando sus mayores hits (Que no, Reconstrucción...) en Benidorm, los lowers podrán disfrutar a voz en grito de la reunión de uno de los grupos esenciales para comprender la deriva del sonido de la escena indie-pop nacional.

Tampoco faltarán, tras anunciar su despedida, Second. La banda murciana ofrecerá en esta edición de Low Festival uno de sus últimos conciertos. Tras presentar prácticamente todos sus discos de los últimos trece años de la mano de la organización del festival, este será otro de los conciertos nacionales más esperados.

Cupido ya estuvieron en la última edición antes de la pandemia. Entonces, el escenario se les quedó diminuto, así que esta vez prometen convertir en gigante su show en escenario grande.

Hace poco actuaron en Alicante y, como ellas dicen, son “tres amigas haciendo pop y movidas”. Cariño ha traspasado fronteras gracias a la repercusión de su último disco, el homónimo Cariño, adentrándose en terrenos como el hyperpop y hasta algún reggaeton. Por otra parte, Depresión Sonora, la propuesta más renovadora del post punk nacional, ha conseguido alcanzar millones de reproducciones en las plataformas digitales con temas como Ya No Hay Verano o Hasta Que Llegue la Muerte.

Trashi se están convirtiendo en baluartes de la escena new pop nacional. Así, presentarán su segundo disco en Benidorm en el que promete ser un show energético y lleno de buenas melodías, vocoders y carisma. Tampoco podía faltar una de las bandas revelación del rock underground madrileño este 2022: La Paloma (a punto de editar su primer LP) promete convertirse en uno de los grandes grupos del escenario pequeño de Low 2023.

Los abonos generales, VIP o VIP POOL ya se pueden adquirir a través de www.lowfestival.es y www.entradas.com