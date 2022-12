Fue amigo personal de Eusebio Sempere, ambos pertenecieron al llamado Grupo de Cuenca y hoy les vuelve a unir el I Premio Eusebio Sempere de la Creación y del Pensamiento Crítico que le ha otorgado el Ayuntamiento de Alicante.

Emocionado "porque he querido y admirado muchísimo a la persona y al artista" ha recibido hoy Gustavo Torner (Cuencia,1925) la noticia de que se había convertido en el primer ganador de este galardón, dotado con 10.000 euros, que pretende distinguir la trayectoria de creadores y que nace con carácter bienal.

"Es una alegría recibir un premio con su nombre, pero una tristeza porque no está él", asegura el artista de 97 años que ha tenido una trayectoria de 84 años en el mundo del arte. Aunque reconoce que un premio "sirve para animar o para confirmar, son como dar un caramelo a un niño cuando es bueno".

Artista autodidacta, Torner encabezó junto con Gerardo Rueda y Fernado Zóbel una de las primeras iniciativas para introducir en España las nuevas corrientes del arte moderno, en la década de 1960, que culminó con la creación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. También fueron fundadores del Grupo de Cuenca, al que perteneció Sempere junto a artistas como Antonio Lorenzo, Manuel Millares, Sempere, Canogar, Luis Feito, Chirino o Segundo Gámez.

"Sempere hacía un arte que es poco espectacular, no es de circo que es lo que está de moda ahora"

Dice que de Eusebio Sempere solo tiene buenos recuerdos. "A una persona no se le puede recordar a trozos, no se pueden tener recuerdos especiales porque se tienen que tener recuerdos de todo". Y asegura que era "muy buena persona, simpático y con una gran obra", pero que hacía "un arte que es poco espectacular, no es de circo que es lo que está de moda ahora; no se puede generalizar, pero hay mucho de cuento, muchas tontería".

Gustavo Torner, que en 2916 fue distinguido con el Premio Nacional de Arte Gráfico, está presenten en los fondos del MACA con la obra Blanco-chatarra negra (1961) y alguna pieza de obra gráfica, perteneciente a la Colección Siglo XX que Sempere donó a la ciudad.

El artista, que recibirá el galardón en un acto que se celebrará en el mes de enero en Alicante, realizó en 1956 realizó su primera obra abstracta, Roca, y a partir de ahí empezó una etapa artística enclavada dentro del informalismo. En Madrid realizó la escultura Reflexiones para la que se denominó la Plaza de los Cubos, ya que la actividad escultórica ocupó gran parte de la actividad de Torner entre 1971 y 1977.

También ha colaborado en el diseño de espacios tan significativos como algunas salas del Museo del Prado, las vidrieras de la Catedral de Cuenca o el mismo Museo de Arte Abstracto de Cuenca.

En 1991, el Museo Reina Sofía le dedicó una retrospectiva, un centro al que el artista donó casi 600 obras en 2004. Entre los galardones que ha recibido se encuentran la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otras distinciones.

Jurado y valoración

El jurado ha estado integrado por el concejal de Cultura, Antonio Manresa; la conservadora del MACA, Rosa Castells, y los profesionales Jordi Teixidor de Otto, Yolanda Romero Gómez, Isabel Tejeda Martín y Daniel García Andújar. La decisión de otorgar el premio a Torner fue por unanimidad, "por la calidad y relevancia del conjunto de su producción artística y por ser uno de los pioneros de la renovación de los lenguajes artísticos contemporáneos de la España de mitad del siglo XX, renovación que supuso una alternativa a las propuestas académicas del primer franquismo tras el periodo de autarquía". También "por su trabajo de mediados de la década de los 50 donde experimentó con la fotografía y con la pintura informalista, abriendo también caminos con resonancias neo dadaístas en la siguiente década, que en los 70 se intrincaron en la abstracción geométrica y la escultura".

Cuenca y Alicante son dos de los primeros museos generados por artistas durante el franquismo y la transición en un acto de generosidad e implicación ética con los lenguajes contemporáneos y las nuevas generaciones de españolas y españoles sin parangón. En este sentido, las figuras de Sempere y Torner son de una idéntica sensibilidad hacia el contexto sociocultural y a la responsabilidad de su papel como artistas más allá del taller, su compromiso con el arte contemporáneo y su implicación en el diseño de las instituciones. El propio Gustavo Torner donó al pueblo español más de 500 obras para disfrute de todos.