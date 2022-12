Se embarcó con el cineasta Gonzalo Suárez en dos proyectos cinematográficos en 2019 y 2021. El resultado fueron dos películas dibujadas: El sueño de Malinche y Alas de tiniebla. Ese trabajo se reúne ahora en una exposicion, junto a su adaptación a novela gráfica de El acorazado Potemkin, el legendario film de Sergei Eisenstein, que el próximo martes (19 horas) se podrá ver en el Museo de la Universidad de Alicante .

El ilustrador alicantino y premio nacional de Cómic Pablo Auladell ha baulizado esta muestra, que se podrá ver hasta el 19 de febrero en la Sala Sempere, con el título Cinemacrobacias. Películas dibujadas. Comisariada por We are Exhibitions, la exposición está integrada por ilustraciones realizadas por el autor para estos tres proyectos cinematográficos y editoriales en los que ha trabajado en los últimos años.

El sueño de Malinche (Gonzalo Suárez, 2019)

Este proyecto cinematográfico de 40 minutos de duración propone una revisión poética, en la línea de otras obras de Gonzalo Suárez como Don Juan en los Infiernos, del ambiguo encuentro (por fatal y maravilloso) entre Cortés y Moctezuma y de la misteriosa presencia de la Malinche como mediadora entre los dos mundos.

Aunque realizado enteramente con dibujos, El sueño de Malinche no es un film de animación. La película muestra una sucesión de ilustraciones estáticas sobre las que el director pasea la cámara haciendo uso del zoom y reencuadrando detalles, mientras distintas voces en off, interpretadas por actores como Carmelo Gómez o Marián Álvarez, nos narran la historia escrita por Gonzalo Suárez.

En palabras de Auladell, El sueño de Malinche es "como un descenso al Hades de la Historia, donde el narrador se encuentra con las sombras de los personajes que protagonizaron algo tan fascinante, y aún lleno de misterio, como la conquista de México; y esas sombras repiten eternamente el mismo gesto, el mismo discurso, son como el eco ensimismado de una épica en la que han quedado atrapados o condenados, de un destino al que se vieron abocados sin remedio, actores obligados a una representación continua de la obra que les dio fama”.

El sueño de Malinche se estrenó el 25 de febrero de 2019 en el Museo del Prado.

Alas de tiniebla (Gonzalo Suárez, 2021)

Inspirado en la novela Alas de tiniebla de la traductora y escritora Anne-Hélène Suárez Girard, este corto nos lleva al origen del día y de la noche, la leyenda china de los soles que se rebelaron contra el orden establecido, y el gran vuelo de los seres que surcan y transforman la oscuridad. Como ocurre con El sueño de Malinche, no nos encontramos frente a un corto de animación. La ilusión de movimiento a través de dibujos consecutivos se transforma en estatismo mediante ilustraciones fijas exploradas por la cámara del director. Las ilustraciones de Auladell para Alas de tiniebla combinan la técnica analógica y la digital. Las obras que se muestran en esta sala son el resultado de la técnica mixta, reproducciones en calidad giclèe.

Sobre el proceso de creación de Alas de tiniebla, Auladell sostiene que no es un trabajo muy alejado de lo que suele hacer cuando afronta un proyecto editorial: “Es como si yo hubiera sido la cámara de Gonzalo, pero una cámara muy particular. La diferencia con respecto a lo que había hecho antes fue la envergadura, la enjundia del proyecto”.

Respecto al trabajo con el director, Auladell añade: “no es que sea fácil ni difícil, es la complejidad de meterte en el mundo poético que él está planteando y saber que formas parte de un equipo y que no toda la responsabilidad de aquello era mía y las cosas había que discutirlas. En todo caso, siempre me he sentido muy afín, muy cómodo con el mundo poético que él desarrolla”.

Potemkin (Libros del Zorro Rojo, 2018)

El 27 de junio de 1905, el acorazado de la flota rusa Potemkin se amotinó a causa de las lamentables condiciones de trabajo en las que se encontraban. Veinte años después, el cineasta soviético Serguéi Eisenstein mitificó el suceso al dirigir la que acabaría siendo una de las obras maestras de la Historia del Cine más estudiadas en las escuelas, El acorazado Potemkin (1925).

Casi un siglo después, en 2018, Auladell publica la novela gráfica Potemkin por encargo de la editorial Libros del Zorro Rojo. “Se trataba de hacer un homenaje, de festejar el aniversario de una obra de arte extraordinaria (El acorazado Potemkin). Así que me centré en subrayar y cantar los logros de Eisenstein: las metáforas, el montaje, el ritmo, las alegorías, las analogías… volver a armar todo aquel material para que funcionara como novela gráfica.”

El ilustrador afirma que asistió "fascinado al despliegue de recursos de Eisenstein, su extraordinaria habilidad para manejar la épica revolucionaria, el repertorio emocional de los nobles ideales, su talento para fabular sobre un acontecimiento real y, despojándolo de los detalles menos heroicos y de los sucesos más prosaicos, sórdidos o banales, convertirlo en un relato lleno de vigor, humanidad, rabia y belleza plástica, un artefacto genial, una bellísima mentira, una obra maestra. Lo que más me conmovió, sin duda, no fue el hondear cargado de promesas de la bandera roja, sino el haber dibujado el rostro crudo y despreciado del pueblo, consciente de que la dignidad, la nobleza y el coraje colosal de toda aquella gente pronto serían malbaratados, corrompidos, traicionados.”

La exposición se acompaña con la proyección de la película completa de Eisenstein para así apreciar el paralelismo entre ambos trabajos. Como explica Auladell, la editorial pretendía hacer un homenaje a la película donde fuese muy reconocible su universo, su atmósfera e incluso sus planos más icónicos. Pese a las semejanzas entre los frames de Eisenstein y las páginas de Auladell, los trazos rotundos y espontáneos a la prima del ilustrador parecen emerger cual acorazado como si se tratasen de una obra original y paradójicamente contemporánea.

Pablo Auladell (Alicante, 1972)

Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, Pablo Auladell es dibujante y autor de libros ilustrados. Después de colaborar con el colectivo autoral La Taberna del Ñú Azul, comienza su carrera profesional a raíz de obtener en el 2000 el Premio de Cómic Injuve (Instituto de la Juventud). En sus publicaciones ha revisitado los clásicos e ilustrado textos contemporáneos a la par que desarrollaba su propio territorio narrativo.

Su trabajo ha sido reconocido con el Premio del Ministerio de Cultura a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles en 2005 por Peiter, Peter y Peer y otros cuentos de Andersen, el Premio al Autor Revelación en el Saló del Cómic de Barcelona de 2006 por La Torre Blanca (ed. De Ponent / ed. Actes Sud l'An2) y el Premio Nacional de Cómic 2016 por El Paraíso perdido (ed. Sexto Piso, 2015).

Entre sus últimas publicaciones, destacan, además, La feria abandonada (Barbara Fiore, 2013), La leyenda del Santo Bebedor (Zorro Rojo, 2014), Pameos y meopas (Nordica, 2017), Dorothy (A Buen Paso, 2017), Potemkin (Zorro Rojo, 2018) y Cuaderno Arcaico Muralis (Degomagom, 2020).

Ha dibujado, además, dos películas para el director de cine Gonzalo Suárez: El sueño de Malinche (estrenada en 2019 en el Museo del Prado) y Alas de tiniebla (galardonada recientemente con el Premio del Jurado en la 35 Secime de Medina del Campo). Y acaba de aparecer en Francia una versión en libro de Le rêve de Malinche (Editions de la Cerise, 2021), que forma parte de la selección oficial del Festival de BD de Angoulême de este año.

Auladell colabora como docente en el Master Ars in Fabula, en Macerata (Italia).