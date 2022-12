El grupo Marala, formado por la pedreguerense Sandra Monfort, junto a la mallorquina Clara Fiol y la catalana Selma Bruna, ha hecho doblete en los V Premios Carles Santos de la Música Valenciana, entregados este viernes en el Teatro Principal de València y organizados por la Conselleria de Cultura.

El trío de mujeres de Marala se ha alzado con el premio al mejor disco del año y el de mejor disco de música tradicional popular con el álbum Jota de morir, que trata de desmitificar la muerte a través de su música joven y de raíz. Se da la circunstancia de que Sandra Monfort (Pedreguer, 1992) también tuvo doblete en la pasada edición de la noche de la música valenciana al lograr el premio a la artista revelación y al mejor disco del año con su álbum debut. Las Marala han agradecido el premio irónicamente a los hombres que les han ayudado en su carrera, entre chistes y risas.

A su vez, la banda de Pego Smoking Souls, que lideraba las nominaciones este año con tres posibles premios, ha conseguido finalmente el galardón al mejor disco de rock con La cura, un álbum en el que reivindican el cuidado de las canciones. El grupo ha recordado que hace dos años recibió el premio al mejor disco pop -"ya podemos decir que somos una banda de pop-rock", han bromeado- mientras que la cantante alcoyana Neus Ferri ha ganado el de mejor disco de pop con su nuevo trabajo Llar, un canto a su familia, al amor y a la esperanza, que ha agradecido, entre otros, "al público que no solo mira, sino que también ve".

Premio de honor

La entrega de galardones ha transcurrido en una ceremonia en la que la música ha sido la conductora, con un eje argumental muy relacionado con los galardonados con el premio de honor que otorga Cultura de la Generalitat: las salas de conciertos en directo, como espacios de confluencia que acogen conciertos de artistas tanto emergentes como consolidados.

La consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha entregado este reconocimiento a la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo, En Viu, que ha recibido su presidente, Fran Bordonado, también responsable de la Sala Euterpe de Sant Joan.

Ceremonia

Parejas artísticas como la soprano Èlia Casanova i Carles Dénia; Laura Esparza y el cantante de Smoking Souls, Carles Caselles; Mireia Vives i Toni de l’Hostal; y Monty Peiró y Vera Carrión del grupo Mafalda han interpretado versiones de otros artistas con el telón de fondo de la banda NIU, integrada por Tere Núñez, Eva Català y Lucía Zambudio, y con Marina Alcantud como directora musical.

Cultura ha entregado los galardones de 18 categorías, que sumaron 60 nominaciones en total, 4 por categoría. Todos los nominados en las categorías de álbum eran directamente finalistas en las categorías de mejor disco y mejor canción, y también eran candidatos a recibir los votos populares para el premio del público. Esta distinción, otorgada por el voto popular en la web de los premios, ha recaído en Noelia Llorens, Titana, con su álbum homónimo, que estaba nominado al mejor disco de música tradicional y popular.

El premio del público, además, ha sido entregado por Rosio Cano, ganadora del concurso lanzado en redes sociales para elegir a la persona que entregaría el premio del público.

Resto de premiados

Xavi Sarrià también ha conseguido dos galardones: al mejor disco de fusión y mestizaje por Causa y a la mejor canción por No s’apaguen les estreles.

La cantautora de Oliva Clara Andrés ha obtenido, con el disco Capfico, el premio al mejor disco de canción de autor y al mejor diseño, por el trabajo del diseñador gráfico Jaume Marco y la fotógrafa Ana Roussel.

Jimena Amarillo ha logrado el galardón al artista o grupo revelación por Cómo decirte, mi amor, mientras el mejor disco de música urbana ha sido para Jazzwoman y su disco Atlantis.

Screaming Pillows han conseguido el premio al mejor disco de jazz por Screaming Pillows & The Liao Brass. En la categoría de mejor disco de música clásica los vencedores han sido Identidade, por Identidade, y el premio al mejor disco de música antigua y barroca ha ido a parar a Amystis, por De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance.

El ganador en la categoría de mejor disco de clásica contemporánea y experimental ha resultado David Moliner por Physical sound. En el apartado de música familiar, el mejor disco de música para familias ha recaído en Sedajazz por Los cuentos de Sedajazz.