El miércoles es el día con menos horas de luz del año y también puede ser la noche más larga viendo cortometrajes sin parar, ya que se celebra [ED+C] El Día Más Corto, un evento anual que siempre se festeja el 21 de diciembre, día del solsticio de invierno, con el fin de dar a conocer el cortometraje al público general a través de proyecciones de cine. Online o de forma presencial en Elche y Benidorm, los espectadores pueden acceder a este cine en formato corto que prácticamente solo se disfruta en los festivales de cine.

La iniciativa en España se celebra desde el año 2013, impulsada por la Coordinadora del Cortometraje Español, que este año ha pedido apoyo a las comunidades autónomas que gestionan catálogos o que cuentan con academias o escuelas audiovisuales para potenciar el cine de cortometrajes que se realiza en cada territorio.

Para esta ocasión se ha elaborado un programa en formato online que ofrece 24 horas de visionado de cortos a través de la website www.eldiamascorto.com y Vimeo. Los interesados se pueden registrar en la plataforma y este año, con el fin de que la fiesta repercuta en los creadores, se solicita un donativo mínimo de 1€ junto al registro a través de pay pal.

Cortometrajes alicantinos como La gàbia, de Adán Aliaga, nominado a los Goya 2023; A la cara (ganador del Goya 2021) y Uno, de Javier Marco; R31, de Álex Cuéllar y Rafa G. Sánchez; Miss Mbulu, de Ben Fernández; Scratch, de David Valero, se incluyen en el programa, al igual que otros como Cerdita, de Carlota Pereda, de la que también se ofrece Las rubias y There will be Monsters; o Stanbrook y El deseado, del valenciano Óscar Bernácer, entre otros muchos.

En total son 66 cortometrajes disponibles, distribuidos en doce apartados: Homenaje a Roberto Pérez Toledo, Del corto al largo, La mujer como protagonista, Público Infantil (a partir de 7 años), Público de Secundaria, Público Joven, Cortometrajes de ficción, Documental, Animación, Comedia, Autor y Terror y fantástico.

24 cortometrajes en Elche

A su vez, este año se suma a la celebración la Fundación Mediterráneo y el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche con un maratón de seis horas de proyecciones que se llevará a cabo el 21 de diciembre a partir de las 20 horas y hasta las 2 horas del día siguiente. El acto tendrá lugar en el Aula de Cultura de la Fundación, al lado de la taquilla del Gran Teatro de Elche, y la entrada es libre limitada al aforo.

En esta primera celebración del Día Más Corto en Elche se proyectará los ganadores de las dos últimas ediciones, la 44ª y la 45ª. Lo novedoso es que es una auténtica maratón de 6 horas de duración, con dos pausas con catering básico cada dos horas, para recuperar la esencia de las proyecciones de noche y madrugada que se hicieron populares en los años 80 y 90, las "sesiones golfas".

La maratón incluye los siguientes títulos:

Farrucas / lan De la rosa / Premio Fundación Mediterráneo Mejor Cortometraje Ficción 57 días / Mario Lumbreras y Laura Brasero / Premio Fundación Mediterráneo Mejor Cortometraje Documental La caída del vencejo / Gonzalo Quincoces /Premio Ayuntamiento de Elche Mejor Cortometraje Ficción Wellness / Nuria Gebeli, Diego Véliz y José J. Castro / Mejor Cortometraje Documental Navozande, the musicien / Reza Riahl / Mejor cortometraje de Animación Teslimat / Dogus Ozokutan / Mejor Cortometraje Internacional Space Frankie / David Valero / Premio Berlanga Mejor Cortometraje El rey de las flores / Albeto Velasco / Mejor Cortometraje Autor Novel Los perros ladran / Sergio Serrano / Mejor Cortometraje Comunidad Valenciana Vecinooo / Paco León / Mejor Cortometraje Smartphone Dana / Lucía Forner / Premio del Público Hort del Xocolater Espinas/ lván Sáinz-Pardo / Premio Fundación Mediterráneo Mejor Cortometraje Ficción Free Fall / Emmanuel Tenenbaum / Premio Ciutat d'Elx Cortometraje de Ficción Loop / Pablo Polledri / Mejor Cortometraje de Animación Espejismos/ Alfonso Palazón Meseguer / Mejor Cortometraje Documental Diritto di voto/ Gianluca Zonta / Mejor Cortometraje Europeo Un pasaje sin regreso / José Gómez De Vargas / Mejor Corto Iberoamericano Miedo / Angelo Moreno / Mejor Cortometraje Comunidad Valenciana Inútil / Raquel Guerrero / Mejor Cortometraje Autor Novel A Dead Sea / Nahd Bashier / Mejor Cortometraje Smartphone Joselito / Marta y José Carlos Jiménez Revuelta / Premio del Público Hort del Xocolater La historia de todas nosotras / ltxaso Díaz / Mejor Corto Derechos Humanos En la calle / David Macián / Mención Especial Mejor Corto Derechos Humanos Sorda / Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad / Premio CIMA a la Mejor Cineasta

Más cortos en Benidorm

El Skyline Benidorm Film Festival también se ha unido a esta fiesta del cortometraje y, en colaboración con la Escuela Cinema Estudio, se llevará a cabo la proyección de los incluidos en el programa de Comedia de la Coordinadora del Cortometraje Español.

El acceso será libre hasta completar el aforo, y se podrá disfrutar de los siguientes trabajos:

The app / Julián Merino Como yo te amo / Fernando García-Ruiz Orgullo nacional / Víctor Ruiz Junquera Maullidos de látex / Brian Rodríguez Cortiñas Las rubias / Carlota Pereda

Origen de [ED+C]

El día más corto es una idea que puso en marcha la Agencia del Cortometraje Francés en 2011. En 2012 se sumaron otros países como Alemania, que consiguió organizar 175 proyecciones en 35 ciudades, en sitios tan diversos como guarderías, bibliotecas, cárceles, etc. En 2013 se convirtió en un evento realmente internacional con la participación de 12 países europeos (incluyendo España) y con la incorporación de Canadá. Actualmente se habla de que hay 50 países participando. En Europa somos ya 17 países organizando proyecciones.