El niño (Ребенок) es el último trabajo del cortometrajista alicantino Alex Rey, un corto dramático de tres minutos y medio elaborado ex profeso para el festival de cortometrajes Notodofilmfest, el certamen que le animó a dedicarse al cine hace años y que le acaba de premiar en su vigésima edición.

El niño supone un cambio en la mirada de Alex Rey, ya que el humor desvergonzado que habitualmente utiliza en sus cortos de animación aquí desaparece para dar paso a un drama contado a través de una conversación telefónica: el director de la Escuela 193 de San Petersburgo llama por teléfono a los padres del pequeño Vladimir. Algo extraño pasa con este chico y es urgente buscar una solución.

A partir de esta premisa se desarrolla la conversación en ruso subtitulada al castellano con un solo plano fijo, que se va acercando lentamente a la cara del niño Vladimir Putin antes de convertirse en el dirigente ruso que hace diez meses decidió invadir el país vecino.

"Comencé a pensar en esta historia con la invasión de Ucrania. Mi primer pensamiento fue cómo una sola persona puede hacer tanto daño a tanta gente. Yo, que he sido padre hace poco, pensé que Putin también había sido niño una vez, me imaginé cómo sería de pequeño y empaticé con él", indica Alex Rey, que consultó su biografía "y vi que había estado en un orfanato, se crió con una persona que no era su padre, y piensas en cómo la humanidad le jode la vida a los niños y a veces es capaz de convertirlos en seres abominables".

Con esa reflexión estuvo el director durante meses, que materializó en este breve cortometraje animado -en Notodofilmfest los cortos no deben superar los 3,30 minutos- cuya fuerza está en la conversación, más que en la animación, "para que tuviera más sustancia", indica. "La comedia es el terreno donde mejor me muevo y hacer algo tan dramático para mí es inédito", relata Rey, que ha advertido a algunos de sus amigos de que "este no es un corto de reír".

El animador, que hace de todo en las historias que crea, incluidas las voces, se tuvo que emplear a fondo esta vez, ya que la conversación en ruso es también de su autoría. "El texto es real, es ruso auténtico hablado por mí, que traduje y lo hice con la ayuda de Google. No es fácil leer el ruso y algún acabado de las frases igual no está perfecto, pero creo que en un 80% sí se entiende", explica el creador.

Premio de distribución

Con este trabajo ha logrado el Premio de Distribución de Notodofilmfest, lo que le permitirá disponer de un año de distribución por festivales de cine a través de la plataforma Festhome. "Con eso me ahorro unos mil euros y yo decido a qué festivales se envía", indica el director de El niño, que añade que "a Rusia no lo enviaré, por si acaso, pero a festivales del resto de Europa sí. Siempre utilizo un humor muy español en mis cortos y este puede viajar más".

No es la primera vez que Alex Rey es galardonado en este festival, fundado en 2001 por Javier Fesser. Ya alcanzó el mismo premio en 2017, el cuarto año en el que presentaba trabajo al certamen, con su corto Tetas y para él es una alegría volver a ser reconocido en un certamen "en el que me fijaba cuando yo no era tan profesional y que me ha ayudado a aprender a hacer cortos. Además la gala se llevó a cabo en los Cines Callao de Madrid y me permitió ver mi corto en la pantalla de este cine tan mítico".

Phonorama sigue cosechando premios

A su vez, su anterior película, Phonorama, continúa recibiendo distinciones tras lograr en la actualidad más de 60 selecciones en festivales y 14 premios. Los últimos los ha recibido al mejor cortometraje y al mejor guion en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, un certamen que ya le galardonó en 2020 con La increíble vacuna del doctor Dickinson, y también está nominado a mejor trabajo corto en los Blogos de Oro de cine independiente.

En la actualidad, Rey prepara una serie de animación y confía en encontrar financiación para el proyecto.