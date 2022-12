Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ha grabado cerca de 40 álbumes, ha recibido premios como un Grammy y un Globo de Oro, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es Oficial de la Orden del Imperio Británico. El cantante y actor Tom Jones (Gales, 1940) continúa sobre los escenarios y el próximo 1 de agosto de 2023 Alicante podrá comprobarlo cuando el galés ofrezca un concierto en la Plaza de Toros, en una de sus tres únicas citas en territorio español.

El concierto, incluido dentro de la programación Golden Leyends Concert, incluirá sus clásicos pero también temas de su último álbum lanzado en 2021, Surrounded By Time. El disco se situó en el primer puesto en las listas británicas, convirtiéndose en el primer trabajo de El Tigre de Gales en llegar al primer puesto en el Reino Unido, desde Reload, de 1999. También lo convirtió en el artista con mayor edad en llegar al primer lugar en las listas musicales del Reino Unido

El artista está considerado como uno de los cantantes más importantes de Gales y Reino Unido. En los años 60 se dio a conocer gracias a su gran voz, su peculiar estilo y su sensualidad. Sus intentos por alcanzar la fama no darían frutos hasta su traslado a Londres, donde comenzaría a trabajar su carrera y donde se rebautizaría como Tom Jones en homenaje al personaje literario de La historia de Tom Jones, expósito, de Henry Fielding, considerada una de las mejores obras de la literatura inglesa.

Éxito

El éxito le llegó en 1965 con su canción It’s Not Unusual siendo a partir de ahí cuando grabaría la canción para la película Thunderball, de James Bond, y cuando ganaría un premio Grammy como Mejor Artista Novel en 1966.

En los años 80 continuósu fama cuando en el 87 lanzó A Boy From Nowhere y la versión del tema Kiss, de Prince, junto al grupo Art Of Noise. En 1993 sacóThe Lead And How to Swing It conquistando a la audiencia más joven para más tarde actuar en 1998 junto a Robbie Williams en los Brit Awards.

En los 90 publicó otro de sus grandes éxitos, titulado Reload, donde grabaría grandes canciones junto a artistas como The Cardigans o Mousse T. llegando a vender cinco millones de copias.

En 2003 recibió un Brit Awards por su contribución a la música y en 2006 fue nombrado caballero de la corona británica por la Reina Isabel II para, a partir de ahí, ser conocido como Sir Tom Jones, un reconocimiento que pudo celebrar de nuevo en 2012 cuando actuó en el Diamond Jubilee Concert de la Reina en el Palacio de Buckingham.

Ese mismo año participó como jurado de la primera temporada del show talent The Voice UK en su versión británica, en donde permaneció 4 temporadas. Volvió al programa en 2018 y continuó hasta la temporada 10, que terminó el 20 de marzo de 2021.

Sir Tom Jones es una leyenda viva, uno de los pocos artistas cuya profesión comenzó en los albores de la música popular moderna que sigue manteniendo una carrera repleta de grabaciones y actuaciones hasta el día de hoy.

Las entradas para este concierto ya están disponibles en la web de Ibolele Producciones.