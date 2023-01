Por tercer año consecutivo, el divulgador audiovisual y profesor de Comunicación en la Universidad de Alicante Luis López Belda ejerce de "prescriptor" de películas y rescata algunas de las mejores estrenadas el pasado año en el Anuario Cinematográfico 2022. Ellas dan el golpe, que destaca el año de las mujeres directoras, en especial del cine español. El autor de los libros Hollywood provocador: Películas que (seguramente) hoy no se harían (2021) y Diccionario de directores de Hollywood del siglo XX (2018) inició este manual en 2020 con las películas que quedaron por estrenar en las salas por culpa de la pandemia y repitió la idea con el Anuario de películas 2021. El año de la ¿recuperación?

El volumen actual consta de 154 páginas y más de cien películas comentadas de forma libre por el autor -algunas con fichas en las que valora desde el guion hasta la emoción, la perspicacia o el ritmo de la película- y se encuentra disponible en la web de la asociación Imajoven para su descarga de forma gratuita o realizando una donación.

La mayoría de los títulos destacados -estrenados entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 y distribuidos en cine comercial (39), independiente (18), España, Europa y otras latitudes (31) y estrenos no vistos pero prometedores (35)- se puede ver hoy en las plataformas de streaming y el fin del anuario - que especifica dónde están alojadas- es servir de orientación en el maremágnum cinematográfico, "aunque no sean todas las que están, ni todas las que son", remarca el autor.

La portada, elaborada por Flavia Bernárdez, responsable del diseño, ya avanza lo anunciado en el subtítulo con dibujos de algunas de las realizadoras sobresalientes este año: Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos), Pilar Palomero (La maternal), Carla Simón (Alcarràs), Carlota Pereda (Cerdita) y la alicantina Elena López Riera (El agua), junto a Sian Heder (CODA) y Olivia Wilde (No te preocupes, querida).

"2022 no ha sido un año de grandísimas películas, pero sí de títulos muy interesantes y un muy buen año para el cine español, igual no en la taquilla, pero sí en la producción. Este ha sido el año de las directoras, en especial de las españolas, que han debutado o dirigido su segunda o tercera película. Hay futuro en el cine español y es de las mujeres", indica López Belda, que añade que, aunque la paridad aún queda lejos, "la tendencia es imparable, no coyuntural, y cada vez habrá más, fruto del cambio social, lo que enriquece el cine".

Títulos reseñables

Dentro del anuario, la película mejor puntuada es Argentina, 1985, de Santiago Mitre, y el cortometraje animado ganador de un Oscar El limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo, ambas con un 78% en la valoración final. La primera, "porque es una rigurosa recreación de un hecho real como solo saben hacer los argentinos, con emotividad y sentido del humor en algo tan delicado como el proceso contra la dictadura argentina", explica Luis López, y la segunda, por tratarse de "una maravilla de quince minutos".

Le siguen con un 76% cintas como Licorice Pizza, "una radiante crónica nostálgica" de Paul Thomas Anderson, o la implacable Help, de Marc Munden, "que cuenta la experiencia en una residencia de ancianos británica durante la peor parte de la pandemia".

López Belda también subraya títulos como la estadounidense Barbarian, "la mejor película de terror psicológico del año que, bajo esa apariencia, esconde una crítica feroz a la gentrificación y a las políticas sociales de EE UU desde Reagan"; Red Rocket, "una visión de la América profunda que votó a Trump del director de The Florida Project"; y Mantícora, de Carlos Vermut, "que te atrapa desde el principio y no te suelta en un tema complejo y lo hace de manera arriesgada".

De El agua , de López Riera, apunta que es "una pequeña película que capta con acierto el ambiente de la Vega Baja alicantina y elucubra de la importancia que tiene el río y el agua en la vida diaria y en el imaginario colectivo de sus habitantes. No es mi cine -aclara- pero hay una voz claramente personal en la directora". Con As Bestas, López indica "no es para tanto, pero sí estamos ante una de las mejores cintas españolas del año", mientras que de Cinco lobitos destaca el "perspicaz guion, una puesta en escena efectiva y unas magnificas interpretaciones", y de Cerdita, que "sugiere atrevimientos argumentales casi impensables e inquietantes".

Alguna decepción

Aunque todas las obras reseñadas entran en sus preferencias como espectador -no hay blockbusters ni películas de Marvel que ya tienen suficiente promoción- el autor del anuario no oculta los puntos flojos de algunas de ellas y la mayor decepción la ha encontrado en El método Williams, una película "muy respetable cinematográficamente hablando" con la pega de que se centra, no en las hermanas Williams sino en el padre de las tenistas, protagonizado por Will Smith, que dirige sus vidas en esta "loa a todo por el éxito".