La despedida de Nacho Duato de la Compañía Nacional de Danza en una función en el Bolshoi, las confesiones de Jane Birkin a su hija, la actriz Charlotte Gainsbourg, o el largometraje dedicado a Joaquín Sabina por Fernando León de Aranoa son algunas de las películas que ofrecerá este año en Alicante la Cinemateca de la Fundación Mediterráneo, centrada en mostrar documentales recientes sobre personalidades de la música y la danza, tanto de grandes nombres como de artistas prácticamente desconocidos. Todos los títulos se proyectan los lunes a las 19 horas, entre enero a mayo, por 3 euros en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo.

La primera del ciclo será el 30 de enero con Nacho Duato. Danse la danse, que recoge la última actuación de la CND bajo la dirección de Duato en el Teatro Bolshoi de Moscú, a la que seguirá el 6 de febrero Jane by Charlotte, donde la actriz Charlotte Gainsbourg filma a su madre, la cantante y actriz Jane Birkin conocida por el éxito de Je t’aime moi non plus, en un retrato íntimo cinematográfico que se estrenó en el último Festival de Cannes.

El Káiser de la Atlántida (2022), de Sebastián Alfie, desvela un acto de resistencia desconocido e increíble de la época nazi, cuando dos músicos escribieron en el campo de concentración de Terezin una ópera como burla a Hitler (13 febrero). Omara (2021) es un acercamiento a la figura de la impulsora de la música afro-cubana Omara Portuondo, de 92 años, la diva de Buena Vista Club Social (20 febrero), mientras Sonic Fantasy es un retrato del ingeniero de sonido Bruce Swedien, que está detrás de una de las piezas maestras de la música popular como Thriller de Michael Jackson (27 febrero).

Marzo arranca el día 3 con la serie de seis cortometrajes La mirada de ellas. Mujeres y cinedanza en España, y continúa el 13 con Dantza, un musical que recorre las danzas vascas y su simbología.

This National Wake es un documental estadounidense que cuenta la bella y trágica historia del grupo punk-rock multirracial National Wake, que desafió al régimen racista del apartheid en Sudáfrica en una época en la que la ley prohibía que blancos y negros tocaran juntos (20 marzo), mientras Yo no me llamo Rubén Blades retrata al músico, actor y político panameño (27 marzo).

Otro retrato es el que León de Aranoa hace a Sabina en el documental nominado al Goya Sintiéndolo mucho, que se proyecta el 8 de mayo, al que sigue el día 15 In The Court of The Crimson King, sobre la gira de 50 años del grupo de rock londinense liderado por Robert Fripp, King Crimson, y culmina el día 22 con Ennio: El maestro, el homenaje que Giuseppe Tornatore brinda al autor de más de 500 bandas sonoras, que desvela facetas poco conocidas de su vida.

La Filmoteca de Sant Joan arranca el lunes

A su vez, la Filmoteca de Sant Joan d’Alacant comienza este lunes la programación de 2023 -gratuita y en VOS, en la Casa de Cultura- con cine negro (Almas desnudas, de Max Ophüls), continúa el día 16 con el bello filme argentino Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, premiado en San Sebastián y en los Goya de 1992, y ofrece el día 30 la comedia negra El incinerador de cadáveres (1969), del checo Juarj Herz.

La historia de amor entre dos vagabundos que retrató en los 90 Leos Carax en Los amantes del Pont Neuf se proyecta el 6 de febrero, a la que sigue La sangre del cóndor, de Jorge Sanjinés, el día 27, el drama urbano de Pasolini Accattone, el 13 de marzo, y finaliza el trimestre con Polvo en el viento, del taiwanés Hou Hsiao-Hsien (20 marzo).

Además, el Cinefórum Literario proyecta las adaptaciones al cine de Historia de dos ciudades (1958), de Charles Dickens, por Ralph Thomas (13 febrero) y Palabras suaves (1985), basada en un cuento de Joyce Carlo Oates, por Joyce Chopra (6 de marzo).