Este viernes 13 de enero a las 19.00 horas en la sede 'Kursaal Fleta' de Monòver tendrá lugar la presentación del ensayo “Fadrines. El procés de no casar-se en la societat tradicional valenciana”, un trabajo de Raquel Ferrero y Clara Colomina.

El concepto “Fadrines” hace referencia a la mujer soltera en edad de casarse (o la que “debería” haberse casado ya), por elección propia o no. El ensayo que se presenta supone una propuesta de estudio que pretende explorar el espacio social al que las mujeres solteras han estado abocadas, desde el estatus marginal que supone no dedicar su tiempo y fuerza de trabajo al matrimonio, la crianza o los cuidados. Este trabajo de investigación hace visibles las feminidades no vinculadas a estos tres destinos socialmente atribuidos a todas las mujeres y explora, a través de la etnología, la condición, contexto e impacto social que implica ser o no ser fadrina.

En la presentación participarán la antropóloga y autora del libro Raquel Ferrero Gandia y Consol Payà Amat, técnica de la Biblioteca de la Dona de Alicante.

Colaboran el Museo Valencià d'Etnologia (ETNO) y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la localidad. Organiza el acto la Coordinadora per la llengua Terres del Vinalopó - Escola Valenciana.

Club de lectura

El sábado 14 de enero, con motivo de la presentación del mismo ensayo, se celebrará el club de lectura feminista (en valenciano y con sede itinerante) Terra endins, un espacio cerrado para comentar el libro de forma colectiva y que en esta ocasión tendrá lugar en la biblioteca de la Torre del Rico, una construcción Bien de Interés Cultural que ya ha acogido en otras ocasiones las sesiones del club.