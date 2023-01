A los 3 años se subió a un escenario y él no se recuerda de otra forma que moviendo las manos y los pies desde niño. Aunque dejó de bailar a los 55, después de retrasarlo cinco años por aclamación popular, José Espadero continuó su tarea mostrando el arte del baile español a numerosas generaciones de bailarines que ahora le rinden tributo en su 80 cumpleaños (los cumple el domingo) con una gala que se celebra este lunes en el Teatro Principal de Alicante.

El motor de este homenaje fue el documental sobre su figura que realizan Vicente Seva y Manuel Sánchez, José Espadero, danza y arte, para cuya proyección Seva reservó con antelación el Principal. Aprovechando esta cita y, tras entrar en contacto con Cristina Alberola, docente de danza española e investigadora del Conservatorio Superior de Danza y estrecha colaboradora de Espadero, la cita ha desembocado en un espectáculo en su honor, cuyas entradas se agotaron en pocos días, en el que participarán 75 alumnos de los conservatorios profesional y superior de danza de Alicante y 45 exbailarines de sus compañías. Entre ambas actuaciones se presentará un avance del documental de 40 minutos, que se estrenará al completo el próximo mes de abril.

"Desde que nací soy profeta en mi tierra, desde niño. Lo único que siento es que he recibido siempre el cariño y amor de la gente, de los alicantinos, desde que empecé mi profesión de bailarín", ha comentado en la presentación del homenaje el artista y maestro de danza, que ha reconocido no estar preparado para el aluvión de emociones que vivirá el lunes y cuyo programa no se ha desvelado para aumentar la sorpresa. "Estoy muy agradecido por todo y deseando ver qué están organizando . Preparado no estoy, pero creo que soy fuerte y haré un esfuerzo", ha añadido tras concluir el acto con un "pienso llegar hasta los 90" entre aplausos.

Espadero ha estado acompañado en la presentación de Cristina Alberola, directora artística de la gala; los realizadores Seva y Sánchez; la subdirectora del Teatro Principal, Mª Dolores Padilla; los concejales de Cultura, Antonio Manresa, y Empleo y Fomento, Mª Carmen de España.

Tal como ha explicado Vicente Seva, "en este homenaje vamos a poder ver una versión reducida del documental, que resume sus inicios como bailarín, su faceta docente, sus compañías de danza, sus principales obras coreográficas y premios recibidos”. Según él, "el 80 cumpleaños de Pepe es la fecha perfecta para dar un anticipo de lo que será este trabajo, que hemos rodado entre Alicante, Madrid y Sevilla", mientras Manuel Sánchez ha explicado que el documental muestra también las varias generaciones que han trabajado con Espadero, desde sus principales parejas de baile, sus alumnas, hasta compañeros de profesión del bailarín.

Padilla ha destacado "los 80 años impresionantes" de Espadero debido a su "buena genética y amor a la danza", a quien había que devolver la "generosidad que ha tenido siempre con su ciudad y los alicantinos" y con el que "podíamos haber hecho tres días seguidos de homenaje, dadas la colas que había para recoger las entradas".

Manresa, ha descrito al bailarín como "niño prodigio de la danza" y ha ensalzado su figura "muy querida en nuestra ciudad, no solo en el ámbito de la danza, sino en Alicante", mientras De España ha recordado que el lunes se celebrará un encuentro por la mañana en el edificio Puerta Ferrisa a las 11h. dirigido a personas que quieran emprender en el mundo de la danza, donde Espadero contará su trayectoria y comienzos en esta profesión.