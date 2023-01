Ha necesitado 700 páginas para novelar los 40 años en los que España tuvo poder en tierras de Misisipi, entre agosto de 1763 y el otoño de 1803, y las luchas entre las tribus y los colonos. Una parte muy desconocida de la historia española a la que ha arrojado luz, tras un ingente proceso de documentación, y que le valió el pasado mes de octubre el Premio Planeta de Novela. De Lejos de Luisiana hablará Luz Gabás (Monzón, 1968) el viernes en las Veladas Literarias de Maestral (20.30 horas), a las que ya acudió en 2017 con Como fuego en el hielo.

Acabó la novela a principios de 2022 y en octubre ganó el Premio Planeta. Han pasado solo tres meses, pero intensos.

Por un lado está la parte laboral, que supone mucho trabajo porque es una promoción mucho más intensa que en otra novela. A nivel íntimo, es una grandísima satisfacción. Aún me levanto y pienso si me ha pasado a mí. Es muy hermoso. Y a nivel literario, se está entendiendo la novela y el enorme esfuerzo que hay detrás, la recepción ha sido francamente buena. Lo dicen los lectores, los críticos. Estoy muy satisfecha.

Dice que Arturo Pérez Reverte y Leandro Pérez le obligaron en 2018 a que escribiera un relato para el libro Bajo dos banderas, sobre el papel de España en la independencia de EEUU y que de ahí, de su curiosidad por esa época, surgió este Lejos de Luisiana.

Sí y les doy las gracias por haberme pedido ese relato. Yo estudie COU en EE UU, hice Filología Inglesa y recuerdo trabajos que me mandaron sobre la literatura de Mark Twain. Cuando me pidieron el relato pensé: " blanco y en botella, tengo que dirigir mi mirada hacia el corazón de EE UU". Y la verdad es que solo conocía titulares, pero al empezar a escarbar descubrí ese universo de diferentes grupos sociales conviviendo a ambos lados del Misisipi durante los 40 años que fue territorio español. Era algo desconocido, cómo nos rechazaron los criollos y se levantaron en armas, cómo el gobernador apaciguo la situación de una manera cruel, cómo las familias francesas rechazaban a los españoles... Ese fue el principio.

Describe su novela como romántica, histórica y de aventuras con luchas por el poder, con temas como el machismo, el racismo y la diferencia de clases. No hemos cambiado tanto.

Sí, pero yo creo que cualquier tiempo pasado siempre fue peor porque las condiciones de vida no tienen nada que ver con el sistema de bienestar alcanzado. Yo no puedo comparar mi vida con la de una mujer de Luisiana del XVIII. Es verdad que siempre hay cosas por mejorar y así es como avanzan las sociedades. Cuando me documentaba para la novela, me salieron varios perfiles de mujeres intrépidas que si escribía sobre ellas no se lo iba a creer el lector. En cuanto a la esclavitud, nos encontramos con la esclavitud literal que es terrible. Ahí conocí el mundo de los cimarrones, los esclavos que huían de las plantaciones y se instalaban al lado de los pantanos viviendo entre animales salvajes y alimentándose de raíces, en condiciones inhumanas. Pero lo preferían porque vivían en libertad.

También habla de la represión a los indígenas. En el siglo XXI y todavía viven en reservas. Es algo muy grave pero que pasa desapercibido.

No pensamos nada en eso y además sabemos muy poco. Nos hemos quedado con la imagen de las películas del Oeste que corresponden al principio del siglo XIX. Mi novela se enclava justo antes de eso. Cuando acaba El último mohicano, para entendernos, empiezan los 40 años de España en esa zona y luego ya comienza la conquista del Oeste. Me fascinó todo lo que aprendí sobre el gran número de tribus que hay y sus inquietudes. Ellos eran conscientes de dos cosas importantes: el problema que tenían con el alcohol y que iban a perder sus tierras con la expansión de los norteamericanos. Es una tragedia.

Lejos de Luisiana ocupa 700 páginas, que pueden parecer muchas si no fuera porque recogen las cuatro décadas en las que España se estableció en esas tierras.

Yo creo que son muchas si se apodera la Historia, porque puede resaltar pesado, pero si es una novela, como es el caso, hay que resolver literariamente el viaje físico y emocional de los personajes. Yo cuando me siento a escribir más o menos sé la extensión que va a tener. Sabía que esta corta no iba a ser. Era imposible. Las batallas en el primer manuscrito las había descrito al detalle, pero después al leerlo vi que yo me encallaba y las resumí.

"Todas las historias de amor imposible nos llevan a Shakespeare"

¿Por qué es una etapa tan desconocida de nuestra historia y por qué no nos la contaron?

Habría varias razones. Primero, meter toda la historia en los planes de estudio a veces es cuestión de falta de tiempo. En este caso es que fueron solo 40 años, que en la línea temporal de la Historia es pocos. En segundo lugar, que la llegada de los españoles no fue triunfal y las represalias que hubo contra los criollos tampoco es algo para recordar. Tercero, que el papel que tuvo España en la ayuda a EE UU fue de tapadillo, no fue un apoyo abierto porque teníamos aún colonias en Latinoamérica. Se camufló diciendo que se estaba en guerra contra Inglaterra. Y cuarto, que esa generación que vivió ese momento, enseguida se vio involucrada en la guerras contra Francia, la Revolución Francesa y ya se perdieron las colonias. No apetecía hablar de lo perdido.

El proceso de documentación tuvo que ser intenso.

Pues como una tesis doctoral gorda. De hecho, estas navidades estoy ordenando material y tengo una pila enorme de notas. He escrito muchos folios para poder entenderlo. Al comenzar a documentarme me preocupaba si iba a ser capaz de poner en orden toda la información.

Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, luchan por un amor imposible. Son un poco los Romeo y Julieta de Luisiana.

Todas las historias de amor imposible nos llevan a Shakespeare. Lo típico hubiese sido una relación entre un francés y una nativa americana, especialmente en la alta Luisiana. Documentado solo encontré la leyenda de una historia de amor entre un indio y la hija de un comerciante francés. Y creo que tuvo que ser verdad.

"Yo veo en cine todo lo que leo. Pero sí, "Lejos de Luisiana" sería una gran película, sin duda"

Abre su epílogo del libro con un proverbio indio. "Se necesitan mil voces para contar una sola historia". ¿Así ha sido en esta novela?

Sí y sobre todo muchas voces documentadas. Es una forma de decir que hay que leer mucho de esta parte de la historia para conocer qué sucedió y lo que dicen los historiadores que sucedió. Yo no soy historiadora, soy novelista. Hoy me ha ocurrido que una persona estaba interesada en la figura de Fernando de Gálvez y le he dado bibliografía.

¿Ve Lejos de Luisiana en el cine igual que Palmeras en la nieve?

Yo veo en cine todo lo que leo porque me gusta mucho el cine. Leer la historia de una novela es montarte tu película particular. Pero sí, sería una gran película, sin duda. Falta que un productor y un director se enamoren de ella, como ocurrió con Palmeras en la nieve. Pero si no pasa, pues no importa.

El viernes estará en las Veladas Literarias Maestral con esta novela y ya sabe que se ha creado un menú especial inspirado en su historia y también un vino.

Yo estuve en las Veladas Literarias con Como fuego en el hielo y la experiencia fue preciosa, my bonita. Lo del menú, lo del vino... Aún tengo alguna botellita de Albort que era el nombre del vino. Me ha encantado el menú que han hecho en esta ocasión. ¿Cómo hay gente que tiene tanto ingenio? Y el vino, Ninteehi, que significa mi corazón. Sé que me lo voy a pasar muy bien.