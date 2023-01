Bizarrap, el productor pop que ha hecho de su habitación una leyenda

"Es un fenómeno, ese hombre es una máquina. Sabe lo que está haciendo. El tipo encontró la fórmula y la está explotando. Está haciendo lo que muchos productores quisieron hacer y no supieron cómo hacerlo. Y le sale duro". En una charla con este diario, el puertorriqueño Eladio Carrión, el monarca del trap, analizaba y hablaba así del "fenómeno" Bizarrap. El productor argentino, de tan solo 23 años, es la figura del momento -para ser justos, lleva un par de años siendo una personaje pop- gracias a haber encontrado un formato atractivo para explotar su música.

Colaboraciones con artistas de habla hispana (con alguna excepción), de donde salen canciones inéditas y videoclips sencillos y ya icónicos -las llamadas BZRP Music Sessions, grabadas en un austero set-. Un set que, por cierto, empezó siendo su propio estudio casero pero que ahora es un decorado que se lleva allí donde vaya a grabar. Pura estética, pura marca Bizarrap, al igual que su 'look, que le acompaña siempre: gafas oscuras y gorra negra.

Canciones 'virales'

Es el padre de un formato que ha hecho fortuna en Youtube, como anteriormente hizo Colors (una plataforma y canal que invita a artistas emergentes a dar a conocer su música interprentando alguna de sus canciones en un escenario minimalista) o que ahora hacen los barceloneses de Gallery Sessions (un concepto parecido al comentado anteriormente). Eladio Carrión y Bizarrap se unieron para la Session #40: en Youtube lleva más de 106 millones de reproducciones en 10 meses. El récord histórico lo tiene la #36, con la argentina afincada en Barcelona Nathy Peluso, con más de 304 millones. En un solo día, sus canciones alcanzan cifras mareantes.

De entrada, sus temas crean expectación por el atractivo de las bases que produce. También, claro, por las letras de sus invitados (raperos y traperos llenan el catálogo). Pero, sobre todo, por el morbo de la simple unión entre artistas. Y él ha sabido y sabe jugar con ello. Hace que sus canciones sean virales antes de que se publiquen. Convertido en el rey Midas de esto, juega con su público, con las redes sociales como canal de comunicación, donde alimenta comentarios sobre cuál será su siguiente sesión, por ejemplo, y va dejando pistas sutiles para que la gente haga conjeturas. Lo dicho, a su alrededor se genera multitud de contenido en internet. Un ejemplo de esto: todos sus temas son comentados por ídolos de la red como Ibai Llanos o Coscu. Ahora mismo, si quieres pasar al 'mainstream' urbano, debes hacer una sesión con Bizarrap.

Hay un punto marketiniano que rodea a su música (¿podría haber intereses comerciales en alguna sesión?) y que domina a la perfección. El ejemplo de esto es la Session #23, la que acaba de salir junto al también rapero argentino Paulo Londra, que ha logrado más de 21 millones de visualizaciones en apenas 48 horas. Un número de sesión que ha estado reservado para él (hasta ahora no ha sido publicada por los problemas legales de Londra, que le impedían sacar música) y a la que se le ha creado una leyenda a su alrededor.

Su canal, gran plataforma de difusión

"Todo el mundo quiere hacer una Bizarrap Session, obvio. Yo no puedo creer lo grande que es aún, tiene un talento increíble. Y no puedes creer la inteligencia que maneja, lo sabe todo, con quién, cuándo, cómo...", explicaba la artista argentina Nicki Nicole a EL PERIÓDICO, quien conoce bien los primeros pasos del fenómeno en cuestión (ella también tiene su BZRP Session, la #13, 172 millones de 'views'). Personas que le han tratado lo definen como un tipo cercano, insistente en la búsqueda del 'hit' (horas y horas de estudio para que salga un tema que valga la pena) y con quien es fácil trabajar: juega limpio en todos los campos.

Y todo el mundo, como dice Nicki Nicole, quiere hacer BZRP Session (de España han colaborado con el argentino Kinder Malo, Don Patricio, Bejo, Ptazeta, Morad...). Algo que también conecta con esto: muchos artistas han crecido su popularidad después de colaborar con Bizarrap, que controla personalmente todo el proceso hasta que se publica la canción (en la recámara, dicen, tiene sesiones hechas para ir sacando cuando le interese).

Su canal de Youtube se ha convertido en una gigantesca plataforma de difusión de música y mensajes. No es extraño pues que Residente escogiese su sesión para decirle a J Balvin que es un "bobolón", en el útlimo capítulo del sonado 'beef' entre cantantes. El puertorriqueño, ex de Calle 13, no hubiera tenido ni mucho menos la repercusión que tuvo si la 'tiraera' (canción repleta de mensajes contra el reggaetonero colombiano) se hubiera enmarcado en otro contexto.