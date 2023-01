Comienza el año en el que cumplirá 40 y augura un 2023 muy positivo. Aunque se ha tomado dos meses de tranquilidad, Miguel Ángel Muñoz presenta este viernes en el Teatro Principal de Alicante El síndrome del copiloto. Al regreso, o más bien, al spin-off de UPA Dance, le seguirá el estreno en México de Un viaje con papá, también una comedia americana y la película para Netflix Tras la pared, junto a Aitana.

Has empezado el año tomándotelo con calma para poder terminar las prácticas sobre terapia que estás realizando en la unidad de paliativos de un hospital... Un cambio radical si lo comparas con tu actividad habitual.

Tiene que ver con seguir aprendiendo, seguir trabajándome a mí personalmente para tener más conciencia sobre la vida, la muerte y tocar algo que no estamos acostumbrados a ni siquiera hablar, que es bastante tabú. Yo trabajo desde hace muchos años con esto. De hecho el documental de la Tata tiene mucha relación con la terapia para hablar del miedo a la muerte. Surgió hacer esta formación de 9 meses en una unidad de paliativos y está siendo una experiencia muy positiva, aunque obviamente difícil. Es duro pero también lo es no enfrentarse a eso y que te toque de sopetón. Cuando llegue el momento nadie va a estar preparado al cien por cien, pero puedes tener más paz o tranquilidad. Y sobre todo lo que me llevo es la admiración hacia todo el personal sanitario y especialmente al personal que trabaja en cuidados paliativos.

La muerte está también muy presente en El síndrome del copiloto, que presentas el viernes en el Teatro Principal de Alicante, porque interpretas al marido fallecido de una mujer que tiene que cumplir su última voluntad.

No, no queda muy lejos de esta obra porque es el duelo de Marina por la muerte de su marido. La verdad es que paradójicamente llevo todo el año haciendo el papel de muerto y la obra ha sido una revelación muy potente a nivel de texto y de mensaje. La gente se emociona y le llega, no solo por el texto de Vanessa Montfort, que escribe de manera sublime, sino porque ha conseguido que el fragmento de su libro que ha llevado al teatro esté lleno de mensajes y frases que te gustaría tener en la mesilla de noche porque son muy fuertes.

La obra también lleva a la protagonista a recuperar y reivindicar su identidad como mujer.

Sí, la obra reivindica la identidad del ser humano y el hacer un análisis de la vida de uno y de lo que le hubiera gustado que fuera. Ella se da cuenta de que durante toda su vida ha sido copiloto de la vida de su marido, que no ha tomado sus propias decisiones. Pero hay que decir que ha sido ella la que se ha dejado llevar. Dice el personaje que no tomar una decisión es tomar una muy importante.

¿Todavía estamos así?

Yo creo que se ha dado desgraciadamente mucho más en mujeres que en hombres por una cuestión de cultura. Por suerte hace tiempo que ya van cambiando las cosas y vamos hacia una sociedad totalmente en igualdad, pero culturalmente la mujer se quedaba en casa, cuidaba de la familia y aceptaba tomar las decisiones del padre de familia. Hay muchas personas que dentro de la pareja depositaban las riendas en el otro. Esta obra es tremendamente feminista, pero a la vez podríamos intercambiar los personajes y el texto podría valer igual. Habla de personas eque no han sido capaces de tomar las riendas de su vida y han decidido que lo haga otro. El miedo nos paraliza y nos hace conformarnos con algo que no es lo que queremos. El que otro nos lleve nos hace que todo sea más fácil. Y eso pasa en cualquier tipo de pareja, no hablo de sexos.

Además de cine y teatro, ha vuelto a reencontrarse con UPA Dance después de 20 años.

Me gusta especificar que no es una vuelta. Para mí es un spin off, es UPA Next porque es una nueva generación. De todos los personajes de hace 20 años solo estamos tres y estoy muy contento. Me costó mucho tomar la decisión porque le tengo mucho respeto y cariño, mas allá de lo que en su momento fue, y era arriesgado pero los guiones están a la altura. El primer episodio está funcionando de una manera increíble. Ha sido muy divertido ponerme el traje de nuevo del tito Rober. Yo construí el personaje sin ningún tipo de prejuicio, aunque era muy complicado, y 20 años después me pongo de nuevo el traje con mucha ilusión y también sin ningún prejuicio para retomarlo tal como era.

"Julio Iglesias es el personaje más preciado, divertido, icónico y emblemático que he tenido la suerte de interpretar"

Y también te has puesto en la piel de Julio Iglesias en el biopic de Miguel Bosé. No habrá sido fácil.

Lo de Julio Iglesias es una miniserie de seis capítulos. Ha sido un bombón. Es el personaje más preciado, divertido, icónico y emblemático que he tenido la suerte de interpretar. Es un personaje tan icónico de nuestra cultura que permite entenderle tal y como era en su época. Es Julio con 38 o 39 años, en la cima del éxito.

¿Es verdad que has estado tres meses en sesiones de rayos UVA para conseguir su tono de piel?

Sí, acabe poniéndome marrón. Aunque no llegué al azul de Julio de algunos veranos... De hecho en UPA Next empecé demasiado moreno, aunque estaba justificado porque se supone que yo vivía en Miami, pero era demasiado.

En 2022 presentaste la premiere de los Grammy Latino y entregaste uno, recibiste un premio Aisge, recogías los frutos de su película documental 100 días con la Tata… ¿Qué más puede pedir al 2023?

Es como imposible. Este año pasado ha sido tan extraordinario que no le puedes pedir más a 2023. Desde la pandemia pido salud, porque para poder hacer tantas cosas lo importante es estar bien físicamente. Eso es lo que me hace poder hacer tantas cosas a la vez. Pero para tener salud le he pedido un poco de descanso y he empezado el año parando dos mesecitos. Y a partir de febrero o marzo que sigan viniendo proyectos que sean interesantes. Por otra parte necesitaba tiempo para escribir mi siguiente película que quiero empezar este año. Uno de los propósitos es sacar adelante el guion para prepoducir con Paciencia Films y que podamos rodar al año que viene.

"Necesitaba tiempo para escribir mi siguiente película. Quiero sacar adelante el guion para prepoducir con Paciencia Films y que podamos rodar al año que viene"

Este es el año que vas a cumplir 40. ¿Cómo llevas lo de los años?

La verdad es que estoy muy contento con la edad y con cumplir 40. El 4 es mi número favorito y me siento en un momento vital muy bueno. Pero no lo veo con miedo o como si fuera un abismo que marca una etapa totalmente distinta. Sí es cierto que cada vez va más rápido esto. Pero bueno, aceptando lo que hay. Cumplir años siempre me ha gustado. Es verdad que mi entorno y mis amigos son siete u ocho años mayores.

Solo hay que ver a la Tata, que acaba de cumplir 98.

Cuando tienes una persona tan cerca como la Tata, que me saca 59 años, uno se ve muy joven. Ojalá llegara a su edad con la cabeza y el espíritu con el que vive su vejez y su falta de independencia. Eso es lo que admiro de ella y es una de las cosas que muestra el documental, una manera digna de envejecer y una actitud ante la vida inmejorable.

En un momento tan delicado como el que pasamos con la pandemia, tu relación con ella se convirtió en un referente en contraposición a cómo fueron tratados muchos mayores en residencias.

Yo no me puedo poner la medalla de todas las cosas importantes que se tratan en el documental y todos los mensajes que da. La realidad es que yo tenía la necesidad de contar mi relación con ella, pero en principio iba a ser para ella y para mí. Y también para afrontar mi miedo para prepararme para su falta. De hecho empecé a hacerlo en 2017. Pero sí hay una ventana de esperanza, sobre todo en ese colectivo tan dañado, como alguien que vivía una situación distinta por tener cuidados especiales. No porque yo sea excepcional sino porque ella lo es.

Acabas de subir a instagram tu posado con un cerdo, algo que parece que se ha puesto de moda y que han hecho también George Clooney o David Beckham. Ahí lo dejo…

(risas) Eso había leído. Pensaba que era algo más normal. Hice un viaje de cuatro días a Miami aprovechando despues de los Grammy y tuve una muy buena experiencia en un montón de islitas donde estaban los cerditos. En otras había iguanas y en otras tiburones, que están todos en libertad. También me hice foto con ellos.