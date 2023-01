Advierten de que Mellizo Doble no es apto para puristas, aunque eso sería válido para cualquiera de los espectáculos que estos dos artistas presentan juntos o por separado. Niño de Elche pone el cante y la música, e Israel Galván, el baile. De esa unión nació esta propuesta rebelde y rompedora que hoy llega al Festival Flamenco de Nimes y el próximo día 21 al Center for The Art of Performance UCLA de Los Ángeles.

El cantaor y performer ilicitano, por definirlo de alguna manera, y el bailarín, Premio Nacional de Danza 2005, transitan con esta propuesta por la vanguardia y la experimentación, un camino en el que ambos se sienten cómodos. En este Mellizo Doble, que se presentó igualmente en la ciudad francesa de Avignon, suena flamenco clásico pero también música electrónica, tecno o minimalismo. Para Paco Contreras este comienzo de año arranca tan intenso como lo fue el final de 2022, cuando presentó su nuevo disco, Mausoleo de celebración, amor y muerte, un vuelta al flamenco "más elemental, intimo y radical", según sus palabras. Además de estas dos actuaciones fuera de nuestras fronteras, el sábado presenta ese nuevo trabajo en Barcelona y el 28 tendrá un encuentro con su público en el Centro Cultural Paco de Lucía de Madrid. Si Niño de Elche es reconocido por su heterodoxia en el flamenco y por derribar barreras, Israel Galván hace lo propio con la innovación en sus coreografías y actualmente es artista asociado del Théâtre de la Ville de París. Niño de Elche vuelve al flamenco "más elemental, más íntimo y más radical" No es esta la primera vez que Contreras y Galván trabajan juntos. Ya lo hicieron en 2018 con Las coplas mecánicas, una particular performance que presentaron en el Festival Sónar. Esta es otra de las numerosas colaboraciones que Niño de Elche ha realizado con otros artistas que comparten su filosofía artística en disciplinas tan dispares como la música, la poesía, el baile, el cante o el cine. De esta forma, ha trabajado con Rosalía (en su último disco), Refree, C Tangana, Los Planetas, Isaki Lacuesta o Rocío Molina, entre otros.