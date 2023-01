En 2022, Maldita Nerea sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo: 'La increíble historia entre tu y yo', una canción muy especial que tomó forma después del atropello que sufrió Jorge Ruiz (líder del grupo); incidente que, confiesa, le cambió la manera de ver las cosas. El videoclip comparte la historia de dos jóvenes enamorados que recorren varios destinos juntos y comparten su historia junto a sus amigos, pero sin dejar de mostrar en ocasiones las miradas de complicidad o algún que otro beso romántico. En sus redes, Maldita Nerea presentaban este lanzamiento –tras 'Un planeta llamado nosotros', su octavo álbum– como "un nuevo rumbo", y es que el single abre camino a un proyecto en el que los murcianos ya se encuentran trabajando intensamente. Además, han anunciado una gran gira, también llamada 'La increíble historia entre tú y yo', que recorrerá múltiples ciudades españolas y que este sábado llega a Murcia, donde darán su segundo concierto. Hablamos con Jorge Ruiz, siempre positivo.

Os habíais tomado un pequeño descanso en lo que se refiere a giras y a nuevos lanzamientos, y salís a la carrera nada más empezar el año. ¿Hay que tomar posiciones de cara a los festivales este verano?

Pues algo hay de eso, pero también la siempre presente necesidad de contar cosas nuevas en las canciones. Componer e ir de gira son dos cosas que a mí se me antojan muy necesarias después de todo lo vivido estos últimos dos años.

Has pedido ayuda a los fans para realizar un experimento en el primer concierto. ¿Buscas que el público te haga el set list, o se trata más bien de complacer?

Ambas cosas. Es una forma de conocer el pulso de nuestros seguidores y de retomar canciones que nos han unido y nos seguirán uniendo a lo largo del tiempo.

¿Cómo es que hacéis Zaragoza primero y no Murcia?

Que empecemos por Zaragoza es circunstancial, pero era una ciudad a la que quería ir porque llevamos tiempo sin hacerlo.

¿Cómo va el ranking de canciones que está seleccionando el público?

Pues nos ha sorprendido el hecho de que hay mucha variedad y de que la cosa está muy equilibrada, aunque la mayoría son canciones del primer disco. Y una del último: Te prometo libertad.

En ese último disco (Un planeta llamado nosotros, 2020) recalcabas la importancia del ‘nosotros’ por encima del ‘yo’. ¿Y para el próximo?

Básicamente hablo de lo importante que es sentirte «el protagonista de tu propia historia», y de entender plenamente «la más valiosa, clara y pura variable»: el amor.

En La increíble historia entre tú y yo, la letra lanza mensajes como: "Me cuesta poco decirlo tanto, te quiero y mucho más, mucho más, porque contigo todos mis miedos se hacen pequeños si no me ven". ¿Cuando escribiste esta canción? ¿Qué miedos se empequeñecen? ¿Por qué cuesta tanto decir «te quiero»?

La escribí poco después de sufrir una experiencia repentina y traumática, en la que sentí la muerte muy cerca. Fueron varios días de tremenda vulnerabilidad, pero también muy inspiradores. En mi opinión, es al miedo al que no hay que temer, reconociéndonos como seres tremendamente sensibles a todo lo que sucede. No entender esa vulnerabilidad es la que nos crea a menudo esa dificultad para decir "te quiero".

La canción tomó forma después de sufrir un atropello. ¿Te cambió la manera de ver las cosas?

Sí. Fue una toma de tierra tremenda. Una epifanía. Tan pronto está todo bien como, en un solo instante, estás muy cerca de irte o de hacerte mucho daño. Somos"«todo y nada" todo el tiempo.

En las redes presentabas este lanzamiento como "un nuevo rumbo". ¿Qué puedes avanzar? ¿Va a ser tan rock and roll como el adelanto? ¿Va a ser muy diferente respecto a anteriores trabajos?

Es un nuevo rumbo porque mi vida está en una nueva etapa, y veo todo de manera diferente. Trabajar con un nuevo productor también supone un cambio muy importante del que espero aprender mucho. En lo meramente estético, sí que espero que algo de su esencia rockera aporte tanta fuerza al resto del disco como a este primer single.

El single lo ha producido Juan Guevara. ¿Indica algún tipo de continuismo?

Si hay algo que parece no haber perdido Maldita Nerea en este tiempo es la esencia o el ritmo. No sé si la palabra es ‘continuismo’; más bien diría que tratamos de ser coherentes con nuestra historia, y energías nuevas como la de Juan siempre aportan mucho. De eso se trata, ¿no? De crecer.

De momento es la presentación de un álbum que llegará este 2023. ¿Puedes asegurar que no caerás en la tentación de la música urbana que lo domina todo en estos momentos?

Eso seguro, porque no soy un artista urbano, y por lo tanto no puedo hacerlo. Tampoco suelo ser bueno siguiendo modas o tendencias. Lo que intento es hacer canciones que se graben para siempre en el corazón de mucha gente, no tanto de entretener de manera más efímera.

Entre tus planes creo que figura una iniciativa personal basada en "hacer música con niños, no para niños". ¿En qué va a consistir?

Durante la pandemia, Sony Music Latin [la matriz de Sony Music España y de todos los países Iberoamericanos] me contrató para crear un proyecto educativo a partir de la música, algo que nunca había pasado hasta ahora en la industria musical. Mi visión es que los niños sean los protagonistas de esa música, no solo una audiencia que la reciba. Al terminar este disco comenzaré a producir este proyecto, que me tiene tremendamente ilusionado.

En el estribillo de 'Un planeta llamado nosotros' cantas: "Hacen falta más personas como tú y menos miedo". ¿Qué querías decir con esta canción?

Para mí esa canción define lo que significó mi proceso de trascender a mi propio ego. Mi viaje del ‘yo’ al ‘nosotros’. El ser capaz de reconocer que, gracias a ese ‘nosotros’, puedo expresarme de una manera mucho más plena, certera y honesta, aunque tengo muy claro también que me queda mucho camino por delante. En muchos aspectos, aún tengo mucho que madurar.

¿Cuál es el principal miedo del ser humano?

El principal miedo que tenemos es a nuestra propia libertad. Ni más ni menos.

Puede que no se conozca quién canta la canción, pero sí se conoce la canción, y ese es el punto al que parece que tú querías llegar. ¿Tu éxito es el triunfo de la normalidad? ¿Tus canciones también retratan la vulnerabilidad?

Mi gran éxito es que miro alrededor y veo todas las cosas que soñé de niño. Soñaba con que la gente cantara mis canciones, no con ser famoso, y eso sucede. Soñaba con vivir toda la vida con la persona de la que estuviera enamorado, y eso sucede. Soñaba con que mi energía y mi actitud siempre tuvieran más fuerza que mis miedos, y eso también sucede. Me siento una persona muy afortunada. Pero además, aunque mucha gente no me cree, sigo siendo prácticamente anónimo.

¿Has conseguido llenar tres conciertos del WiZink Center. ¿Qué se siente?

Y espero que sean algunos más si la suerte nos sigue acompañando. Pues se siente gratitud, fortuna y responsabilidad. Mucha responsabilidad.

Vivimos en la sociedad del espectáculo y del ruido. ¿Qué puede aportar un músico, qué puedes aportar tú a una situación como esta?

Gran pregunta. Lo mínimo que nos debemos exigir los unos a los otros es, al menos, sinceridad y honestidad. Y a los músicos, además, que seamos capaces de ir mucho más allá del mero entretenimiento y del ruido. Aportar claridad y lucidez a quienes nos escuchen a través de nuestras melodías y textos, para que, con suerte, se sientan identificados con nuestras historias y las llenen de sentido. Ni más ni menos. Yo lo sigo intentando, y de vez en cuando creo que lo consigo.