Nueve canciones en una semifinal del Benidorm Fest. 26 canciones en una final de Eurovisión. "El peligro que tienen es que pasan una, otra, otra, otra y no te enteras de lo que has escuchado. Entonces pensé que la mejor manera de que el oído de alguien se entere de lo que está pasando era frenarlo todo". Así lo ve Alice Wonder, que se lanza a la aventura benidormera con "Yo quisiera".

La artista atiende a los medios a las puertas de presentar su canción del Benidorm Fest en directo por primera vez con un concierto el pasado jueves en la sala La Riviera de Madrid, donde mostró también otras cinco canciones representativas de su nuevo sonido.

Esta balada, "Yo quisiera", es la nota discordante en el nuevo abanico de sonidos de Alicia Climent, su nombre real, que tocará desde el rock al hip hop y que califica de "algo bastante atrevido". Pese a la diferencia de géneros, la canción que presenta al Benidorm Fest comparte con el resto de su nueva música los "sonidos rotos" como los que pueblan la segunda parte de esta composición.

Sin embargo, la primera parte arranca casi a cappella, sin apenas instrumentación. "Voy a generar una atmósfera en la que con suerte va a parecer que se para un poco en tiempo, que es lo que quiero conseguir para que se pueda disfrutar de ese momento".

La joven artista ha causado sensación en el mundo de la música gracias a su increíble talento vocal. Con colaboraciones nacionales e internacionales de gran renombre como Xoel López, Rayden o David Fonseca, ha logrado llamar la atención de los medios de comunicación y del público en general.

Su gran salto a la fama llegó después de su emotiva interpretación del tema 'Lucha de gigantes' de Antonio Vega en un homenaje a las víctimas de la pandemia. Su voz conmovió a todos los presentes, incluyendo a la reina Letizia, quien no pudo evitar emocionarse al escucharla cantar.

En una entrevista con Cadena 100, la cantante relató con naturalidad su encuentro posterior con los Reyes de España. "Me estaban escoltando hacia ellos su seguridad y pregunté si tenía que hacer una reverencia, y me dijeron que 'de tú a tú'. Hablamos de todo y me gustó la vibra que me dieron", dijo.

Para su actuación en el Benidorm Fest lleva preparándose tres meses, aunque lo ha estado compaginando con el concierto que ofrecerá este jueves. Wonder explica que le ha supuesto "mucho trabajo y crecimiento profesional": "Esto te pega un chute a nivel de curro".

Con el vestuario "prevenido" y la puesta en escena lista, afronta la semana en Benidorm como una experiencia "vital" y con la que poder "crecer", al tiempo que quiere convertirlo en algo "muy familiar" con su equipo. "Los coristas que llevo son amigos", explica.

Un golpe en plena tensión por el Benidorm Fest

En la conversación, Alice Wonder apunta que estaba intentando dejar de lado la tensión y que tampoco se había involucrado demasiado en la competición, hasta que se dio un golpe. No metafórico, aunque también se le puede ver este significado.

Y es que hace unos días, se cayó con la bicicleta: "Me quedé inconsciente, me pusieron seis puntos en la cara que ya me han quitado, y fue de repente como muy loco todo, la ambulancia, cortándome la ropa, pinchándome, dándome de todo, fue como una tensión de pensar que en cualquier momento te pegas un peñazo con la bicicleta y todo este estrés no vale para nada".

Así, le sirvió para "relativizar de manera positiva" la situación y la tensión pese a que va a dar "el máximo, el querer llegar a la perfección". "Me siento muy afortunada de estar ahí y quiero ver hasta donde puedo llegar", ha señalado.

¿Qué quisiera Alice Wonder para el Benidorm Fest 2023?

De hecho, cuenta: "No me presenté al Benidorm Fest porque quiera ganarlo y representar a España necesariamente, yo quiero probarme en esa tesitura de estrés, de tener que clavarlo en un minutaje todo muy medido. Es una situación que profesionalmente te hace crecer y si la gente en España quiere que yo la represente va a ser una alegría tremenda, pero si no también lo voy a entender: no voy con esa presión de tener que defraudar o ganarme a un público. Es más bien: yo soy esto y ver si os gusta".

En esta línea, Wonder señala que para Eurovisión, España elegirá "lo que en este momento le pide el cuerpo". "Nosotros somos muchas cosas y yo creo que represento una parte del ser humano que también está en España claramente que igual no es lo más pop o lo más clásicamente español, pero creo que represento algo, en esencia, muy humano de cada uno, la vulnerabilidad, el fallo, esa oniricidad que cada uno llevamos dentro, esa sensibilidad y ese arte".

Sobre Eurovisión, señala que "cabe la posibilidad remota de que eso ocurra" y, por ello, va a "dar todo de sí" en esta experiencia "muy, muy peculiar" que "jamás habría imaginado" y "también divertida". "Es una cosa tan rara, tan loca, que de pronto estés actuando para tantos millones de personas que solamente puedes ir con la mejor de las intenciones, currártelo y a ver qué pasa", cuenta.

"Yo quisiera" es el título de la canción. Y, ¿qué quisiera Alice Wonder? "Yo quisiera disfrutar de cada momento que me brinde la vida sea mejor o peor y sacarle partido y potencial sin estar todo el rato obsesionada con sacar algo de provecho, simplemente dejarme llevar y estar segura de que estoy poniendo mi esfuerzo y mi corazón ya sea en familia, amigos, trabajo, lo que sea, y que ocurriera a mi alrededor y que fuera una conciencia global".

Alice Wonder actuará en la primera semifinal del Benidorm Fest el próximo 31 de enero. En caso de ganar el festival de la capital de los rascacielos, representaría a España en el Festival de Eurovisión de 2023, que se celebrará en Liverpool el 13 de mayo.