El fenómeno fan y la escasez de entradas para ciertos eventos suele ser el caldo de cultivo perfecto para la reventa de entradas y para las estafas. El fervor que una ocasión como Eurovisión despierta tiene sus aspectos positivos, pero también conlleva la posibilidad de caer en engaños. Esto es lo que le ha ocurrido los últimos días a varios eurofans, que han experimentado una tremenda decepción al descubrir que su deseo de asistir al Benidorm Fest 2023, había sido frustrado por una estafa.

Pero esta historia no empieza con la venta de entradas de la segunda edición del Benidorm Fest, viene de lejos. Este relato comienza en 2010, cuando un grupo de eurofans, la mayoría españoles y mexicanos denunciaron ante la Embajada de España en Oslo haber sido víctimas de una estafa económica de más de 21.000 euros cometida por un individuo español con las iniciales de Raúl L.C.

Si vais a comprar entradas para el Benidorm Fest. NO OS FIEIS de



@/Venganza2023



Las entradas son falsas, y cuando le envías el dinero te bloquea. Le ha pasado a mi amigo, y está ofreciendo entradas a todo el mundo. #BenidormFest2023 #BenidormFest — Andrea (@andreasolerl) 16 de enero de 2023

El estafador se encargó de coordinar el viaje para asistir a Eurovisión, la reserva de hoteles, excursiones y vuelos, usando su condición de miembro de OGAE España (club oficial de seguidores de Eurovisión en España) para ganarse la confianza de las víctimas. Para ello, utilizó justificantes falsificados para recaudar el dinero y estafar a varios miembros del grupo, un caso de estafa relacionado con Eurovisión que acabó en manos de la Policía Nacional española en 2010.

MUCHO CUIDADO con cuentas que dicen tener entradas para el Benidorm Fest. Hay varias que están estafando a gente de por aquí.

Antes de comprar entradas, tened mucho cuidado y mucha precaución de a quien enviáis vuestro dinero. — AlejandrU (@AlejandruFR) 16 de enero de 2023

Ahora, la sombra de este engaño eurovisivo planea sobre el Benidorm Fest 2023, varios fans han denunciado en redes sociales haber sido víctimas de una estafa en la reventa de entradas del festival donde se elegirá al próximo representante de España en Eurovisión, que incluirá una semana repleta de actividades en la capital turística de la Costa Blanca, desde el 29 de enero.

Pero el modus operandi es diferente en este caso. Una cuenta que parece de un auténtico eurofan publica un tuit que parece una golosina para los seguidores que no han conseguido entradas para el festival de Benidorm, la frase puede variar pero viene a decir lo siguiente: “Por motivos personales no puedo viajar a Benidorm para la final del día 4. Tengo 2 entradas para vender quién quiera que me escriba por MD #BenidormFest2023 #BenidormFest”.

Acabo de ser víctima de una estafa por parte de @wizardc20 a la hora de comprar entrada para la final del Benidorm Fest, tened mucho cuidado.



Justo cuando me puso "listo enviada" me bloqueó.



Esto lo llevaré de manera judicial. pic.twitter.com/8PozAnrln2 — ALXYS🇬🇷|💙❤️ (@Alxys__) 14 de noviembre de 2022

Un incauto eurofan se encuentra en Twitter con este anzuelo y, llevado por la pasión eurovisiva, pica. Se pone en contacto con el supuesto estafador, quien ofrece entradas a un precio increíblemente bajo. Es posible que algunos duden y pidan algún tipo de verificación antes de hacer una transferencia a través de Bizum, un método moderno pero irreversible.

NO ESCRIBAIS A @FlyingToLPL2023 POR EL TEMA ENTRADAS DEL BENIDORM FEST. CASI ESTAFA A UN AMIGO Y HA ESTAFADO A UN MUTUAL 🤬🤬🤬🤬🤬 — Juanfran #Chanelazo🥭 (@eurofan_94) 14 de enero de 2023

Pero el estafador tiene respuesta para todo y proporciona una foto de un DNI, alegando que es el de su pareja, y un número de teléfono. Aquellos que piden pruebas de las entradas se encuentran con certificados creíbles, como un justificante, falso, de la compra de entradas.

Sin embargo, tras hacer efectiva la transferencia el supuesto vendedor desaparece, bloquea a las víctimas, se queda con el dinero y, por supuesto, jamás envía las entradas. Pero hay más, tal y como explica La Razón, que ha tenido acceso a algunos documentos de los afectados, las iniciales que figuran en la cuenta de Bizum a la que los compradores hicieron la transferencia son las mismas que las del estafador de 2010. Sí, el que se llevó más de 21.000 euros tras engañar a los eurofans con un viaje al festival de Oslo.

Sin embargo, tal y como explica el mismo diario, que ha contactado con el presunto estafador, este afirma que su cuenta fue hackeada y que ya ha puesto una denuncia ante la Policía Nacional, pero la cuenta de Twitter ha desaparecido. Mientras tanto, en la red social del pajarito continúan apareciendo seguidores del festival europeo de la canción que han sufrido engaños en la reventa de entradas desde otros perfiles diferentes.