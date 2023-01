Hampstead Silly Tunes es el título de la exposición de dibujos que el artista y gestor cultural Juan Fuster inaugura este martes en Liquid Gold Studios, un coworking de artistas situado en el corazón de Londres. Las obras, realizadas con tinta en blanco y negro, son el resultado de sus paseos realizados por el popular barrio londinense de Hampstead, conocido por sus parques y espacios naturales, pero también por la huella cultural que allí dejaron artistas e intelectuales como el poeta John Keats, el médico Sigmund Freud o el pintor John Constable, que inmortalizó muchos de sus paisajes y del que Fuster es admirador.

En marzo del pasado año, el artista ilicitano pasó temporadas en Londres y, siguiendo los pasos del pintor romántico, comenzó esta serie de escenas de perfil narrativo en forma de alegorías tragicómicas localizadas en lugares próximos a este barrio y que firma bajo el alter ego de JohnFJunior, para ambientar más aún las obras y separar su nombre del que tantos años ha sido el responsable de la sala Art Mustang.

"Los dibujos están relacionados con la ciudad y era lógico que los expusiera aquí. Hampstead es un barrio muy especial, lleno de edificios victorianos, de placas en las casas donde vivieron personalidades y con muchos vínculos culturales. Cuando fui por primera vez a Londres lo visité, y la visita se ha convertido en una costumbre", indica el artista.

Los paseos fueron la excusa para volver a dibujar de forma sencilla y directa cualquier idea que pasara por su cabeza, más allá de lo anecdótico o exótico del paisaje y los edificios.

"Las obras empezaron a ser habitadas por extrañas presencias y surgió la serie. Hampstead es el escenario donde yo invento las historias que dibujo. Son imágenes surrealistas, fantasmagóricas o no, que me parecen interesantes y creo que todo está unido por un hilo narrativo, en una atmósfera oscura con un sutil sentido del humor", explica Fuster sobre estas Melodías tontas de Hampstead, cercanas a la ilustración. Los elementos extraños (una momia, un animal, una escultura...) surgen durante el proceso del dibujo y ello le imprime "sensaciones narrativas, algo con lo que siempre me siento muy identificado".

La exposición permanecerá abierta hasta el domingo en este espacio de artistas de Holborn -ubicado en el número 68 de SouthHampton Row, muy cerca del Museo Británico-, abierto en 2022 ocupando el espacio de una antigua tienda de ropa y ofreciendo todo tipo de actividades culturales, siempre relacionadas con el arte contemporáneo.

El artista

Juan Fuster Selva (Elche, 1968) estudió arte en Boston en el School of the Museum of Fine Arts y su trabajo se ha centrado en los últimos años en la abstracción y en la pintura expandida trabajando con materiales reciclados. Aunque nunca ha dejado el dibujo, este siempre ha sido una herramienta fundamental en todos sus trabajos, abstractos o figurativos.

También es parte del equipo que creó Residencias a Quemarropa la primera residencia artística de la Comunidad Valenciana en 2014, luego Piedra Papel Tijera ALC y, el pasado año, PPT Open Art Festival. También es conocido por su labor como gestor para la Fundación Pascual Ros Aguilar donde fue director de Art Mustang durante diez años acercando a Alicante lo que pasaba en el arte contemporáneo joven nacional.