La publicidad ya no es lo que era. Antes eran anuncios, ahora es branded content, innovación. Llámalo “X”, pero no lo llames publicidad. Las agencias ya no son de publicidad, ahora se habla de hubs, thinking centers…

Para aclarar la nueva situación del sector, el próximo viernes 27 de enero en el Centro de Congresos de Elche, se celebra el Día de la Publicidad quiere mostrar hacia dónde se dirigen las marcas, las agencias y el sector en general. Y como el abuelo que le dice a su nieto que “antes todo esto era campo”, pretender enseñar el camino o caminos que se están cogiendo para seguir construyendo la profesión. La jornada contará con la participación de profesionales de renombre del mundo de la publicidad como César García, Sam Júdez y Fernando de Córdoba, donde se reflexionará sobre la evolución de la publicidad. La Asociación 361º, con el patrocinio de Elche Oasis Mediterráneo y Visitelche.com, y la colaboración de Hotel Elche Centro, volverá a poner el foco en la publicidad, un sector que evoluciona de la mano de la sociedad. Participantes La jornada comenzará a las 11 horas del viernes 27 de enero. El primer ponente, César García, es socio y director creativo de Katapult. Ha pertenecido al Comité Creativo Europeo de Saatchi&Saatchi y al Comité Creativo Mundial de JWT. Además, ha formado parte de tres juntas del Club de Creativos de España y ha representado a España como jurado en los festivales de Cannes en dos ocasiones, Clio, Nueva York, Londres, Ojo de Iberoamérica, El Sol y CdeC, entre otros. A continuación, Sam Júdez hablará desde su extensa experiencia. Se incorporó a DDB en 2005 como planner de Volkswagen y en 2007 empezó a dirigir el equipo de estrategia de la agencia en Barcelona. Desde 2012 es la responsable del Departamento de Planificación Estratégica de la agencia en España. Ha trabajado para marcas como la mencionada Volkswagen Volkswagen, Movistar, Nestlé, Nutrexpa, Danone, Bosch, Balay, Siemens, Henkel, Sara Lee, Unilever, Findus, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Boehringer Ingelheim. Y por último, intervendrá Fernando de Córdoba, estratega independiente de marca, contenidos y narrativa. Ha trabajado en agencias y como freelance para marcas como Coca-Cola, ING, Philips, Schindler o Endesa. También es divulgador de branding a través de sus redes sociales @gamusino y ha publicado un libro, Los secretos de las marcas: una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Además, también participa como colaborador en Radio Nacional de España con su espacio Marca por hombro. La entrada es gratuita con inscripción previa.