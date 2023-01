No cantará. Chanel, la ganadora del Benidorm Fest 2022 con la canción′ "SloMo", sorprendió a propios y extraños al anunciar en sus redes sociales que no actuará en el festival del que saldrá el candidato español a Eurovisión.

La cantante sí estará presente pero ha rechazado la invitación para subirse al escenario y entonar su gran hit. "Creo que es el momento de los artistas que están compitiendo. Desde mi posición, mi forma de respetar eso es ésa", afirma la cantante que quedó tercera en Eurovisión.

"Voy a ir a apoyar, obviamente. Voy a estar nerviosísima y voy a estar entregando el trofeo al nuevo representante de España. Pasándolo como la corona de las mises, pero es el momento de ellos", recalca Chanel.

Una decisión que no está gustando a sus seguidores que, a través del mismo medio que ella ha utilizado para anunciarlo, se lo están recriminando, ya que todos ellos deseaban ver a la artista interpretar la popular canción. La cantante dice que la decisión la ha tomado "desde el amor y el respeto" y ha recordado que Blas Cantó tampoco actuó durante la pasada edición.

"Ahora mismo estoy en un proceso de creación. Entonces, no voy a decir ‘de esta agua no beberé’, porque nunca se sabe, pero tengo el sentimiento de que esto ha sido algo tan grande, tan heavy y tan guay que creo que otros artistas deben vivirlo", dice en redes. "Ha sido una experiencia irrepetible porque, al ser la primera vez, es algo tan mágico que no va a volver a suceder así. Me parecería egoísta volver" concluye.

Será el próximo 31 de enero cuando se lleve a cabo la primera semifinal de la nueva edición del Benidorm Fest, el concurso del que saldrá el próximo representante de España en Eurovisión 2023′.