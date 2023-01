Al contrario que en la pasada edición, no ha habido que esperar hasta el desenlace para que el Benidorm Fest vuelva a estar sumido en la polémica. A dos semanas del inicio del certamen, uno de los concursantes, Aritz Aren, ha tenido la ocurrencia de criticar a sus rivales en la carrera por ser el representante de España en el próximo festival de Eurovisión.

El cantante y bailarín, que defenderá el tema "Flamenco", ha hecho unas explosivas declaraciones en el podcast Red Room, cuyo presentador, Malbert, confiesa abiertamente que su fin es "meter mierda".

La entrevista comenzó con un Aritz en perfil bajo, aunque haciendo hincapié en que él siempre ha querido ser cantante a pesar de que se le vea más como bailarín. "Yo no me veo un Lola Índigo ni un Chanel", señaló el que fuera concursante del programa "Fama".

"La canción de Agoney es satánica"

Malbert quiso entonces tirar de la lengua al joven y le pidió su opinión sobre las canciones con las que competirá la suya en el Benidorm Fest. "Como bailarín veo temas que son bailables pero yo no veo al artista que vaya a poder defender eso como yo lo defendería", dijo orgulloso.

Abierta la veda, el conductor del espacio fue directamente a por la carnaza preguntándole sobre la canción del extriunfito Agoney, "Quiero arder", que se perfila como la favorita para ganar.

"No me encanta. El estilo Agoney no es el que yo suelo escuchar", terció aún con diplomacia Aritz, instantes antes de que Malbert malmetiera al inquirirle si no le parecía "como ruido". Tras unos segundos callados, ambos estallan en carcajadas y el cantante se quita todos los filtros: "Me parece satánica, que es el concepto". Con la mecha ya prendida, Malbert sentencia: "Literalmente es satánica, porque te destroza hasta el infierno".

imagínate ser tan mal compañero… se acaba de cavar su propia tumba, si no lo había hecho ya pic.twitter.com/g2uY48IjRt — FERRE (@frrnox) 18 de enero de 2023

"Blanca Paloma se queda en medio... ¿haciendo qué?"

Para intentar apagar el fuego y salirse del jardín en que se había metido, Aritz dijo que sí le gustaban las canciones de Fusa Nocta y Blanca Paloma. Pero en lugar de dejarlo ahí, echó más gasolina a la conversación (y la polémica) al poner en cuestión si ambas son capaces de dar espectáculo. "Blanca Paloma ha escogido un tema movido sabiendo que ella... Creo, no lo sé. Hay como mucha base y ella se queda en medio... ¿haciendo qué?". "Igual lo suple con bailarines alrededor, con palmeras...", acabó de arreglarlo Malbert.

Tras ese ataque a la ilicitana, Blanca Paloma se ha convertido en trending topic en Twitter gracias a, por un lado, los memes que nunca faltan en todo debate eurovisivo y, por otro, a los ataques a Aritz por parte de los eurofans.

Lo que debería hacer Blanca Paloma sobre el escenario según Aritz: pic.twitter.com/9qVE0piH4I — Himel 𒀭 (@itshimeeel) 18 de enero de 2023

Blanca Paloma no necesita moverse ni un centímetro para demostrar lo artista que es, con su voz e interpretación le sobra. ❤️



pic.twitter.com/r7i6wpaDUJ — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) 18 de enero de 2023

Pues prefiero ver a blanca paloma estar quieta y cantando perfectamente, a verte a ti , ahogándote mientras bailas e intentas cantar , nosé chico, bájate de la nube https://t.co/3vAlWuYYJ4 — cris🧡💎💐🕊️🏹❄️ (@Cs_babes) 18 de enero de 2023

Blanca Paloma encontrándose a Aritz en Benidorm. pic.twitter.com/nsevrWOfZz — Paldeano Twitteando (@Ribombee_lover) 18 de enero de 2023

Doña Blanca Paloma se puede quedar en medio cantando sin mover ni una sola ceja porque tiene más voz, profesionalidad, gusto y coño de lo que él jamás tendrá y punto. https://t.co/ztbIY2Fyek — susi (@susiemess) 18 de enero de 2023

Es vergonzoso que un tipo sin recorrido musical como Aritz, vocalmente limitadísimo y con un COÑAZO INFUMABLE de canción ponga en tela de juicio a una vocalista como Blanca Paloma y sobre todo a Agoney que canta y performa que te mueres. Flipo. #BenidormFest #BenidormFest2023 https://t.co/okigSeTdc6 — Henboque (@Henboquee) 18 de enero de 2023

El primer salseo ya está servido. ¿Habrá más antes de que empiece el certamen?