Las noticias del Benidorm Fest se suceden a diario pero últimamente hay un protagonista en (casi) todas ellas: Aritz Arén. Este valenciano de 30 años es bailarín profesional, quedó segundo en el programa de televisión ‘¡Fama a bailar!’ y ha llegado al festival con su tema ‘Flamenco’.

Su verdadero nombre es Aritz Grau Sueira y en redes sociales triunfa sobre todo en Tiktok con una cuenta que acumula más de un millón y medio de seguidores en las que muestra sus dotes de baile. Pero en los últimos días ha saltado a la palestra por dos motivos bien distintos: unas polémicas declaraciones sobre dos de sus compañeros del Benidorm Fest y por haber logrado la mayor puntuación del jurado que eligió a los participantes del festival.

El miércoles saltaba a la palestra en nombre del bailarín y cantante tras unas polémicas declaraciones en el podcast Red Room, presentado por Malbert. El primer dardo iba para Agoney. El ex de Operación Triunfo llega al festival con su tema ‘Quiero arder’, que para muchos es uno de los favoritos para representar a España en Eurovisión y Aritz señalaba que “no me encanta. El estilo Agoney no es el que yo suelo escuchar”.

Pero después añadía que el tema de Agoney le parecía “satánico, que es el concepto”. El presentador tampoco se quedaba callado y añadía que la canción “literalmente es satánica, porque te destroza hasta el infierno”.

Las críticas no tardaron en llegarle a Aritz por redes sociales y Agoney también respondió, eso sí, con un poquito de humor. En su tweet un corazón ardiente y un gif de la película ‘Este chico es un demonio’ en la que el protagonista saluda a la cámara con un disfraz de diablo.

Críticas a Blanca Paloma

En la misma entrevista la ilicitana Blanca Paloma también recibía una crítica por parte de Aritz. “Blanca Paloma ha escogido un tema sabiendo que ella.. Creo, no lo sé. Hay como mucha base y ella se queda en medio… ¿haciendo qué?”. De momento la cantante no ha respondido a esta “pulla” de su “compañero”.

El más puntuado por el jurado

Y en medio de toda esta polémica llega la noticia de maldita.es que vuelve a darle a todo un nuevo giro. Resulta que la web periodística ha tenido acceso al acta donde se reflejan las votaciones del jurado que eligió a los 18 participantes del Benidorm Fest y ha habido alguna sorpresa…

Aritz encabeza esta lista con 146 puntos. Resulta que ha sido el más puntuado por encima de otros nombres que resuenan como favoritos. Así, Agoney es el antepenúltimo de esta lista con sólo 65 puntos, Fusa Nocta se queda en el puesto 12 con 79 puntos y Blanca Paloma en el cuarto puesto con 101 puntos.

Después de Artiz se sitúan Alice Wonder (125 puntos) y José Otero (110 puntos. Cierran la lista Karmento (55 puntos) y Siderland (64 puntos).

Así pues, Aritz ha pasado de la polémica a la gloria en dos semanas. De ser el más criticado del festival a ser considerado uno de los favoritos. De momento tendremos que esperar a la primera semifinal (31 de enero) para ver sobre el escenario la propuesta del valenciano que seguro que no nos deja indiferente.