A Lorca le han puesto música grandes como Morente o Leonard Cohen. ¿Cuál es su aportación? ¿Qué le diferencia de ellos?

A nivel personal creo que mi vinculación con esos poemas es muy fuerte. Es una necesidad de cantarlo y dar algo nuevo. Las aportaciones de Cohen, Morente, o La Leyenda del tiempo de Camarón no volverán a pasar, pero estarán siempre presentes. No hago esto para diferenciarme, sino para aportar más.

Supongo que amedrentará un poco que iconos como ellos sean una vara de medir de su proyecto, ¿verdad?

Realmente no lo veo así. Cada uno tiene su estilo particular y aunque son unos referentes, es algo que no me afecta. Podríamos haber seguido la línea de terminar una canción, que el público aplauda y a la siguiente. Pero en este caso, esa faceta de dramaturgo de Lorca es muy inspiradora y esa es mi propuesta para hacerlo más bello todavía. Darles plasticidad, fuerza y una profundidad mayor

¿Recuerda cuando leyó a Lorca por primera vez?

El primer contacto que tuve con Lorca fue de pequeña, cuando leí Baladilla de los Tres Ríos. Lorca me impresionó y me transmitió mucho: tenía una personalidad arrolladora. Y algo que quiero transmitir en este proyecto es esa vida, esa frescura, esas ganas de vivir que tenía Federico. He estudiado Arte Dramático y de cierta manera eso también me ha influenciado a seguir sus pasos.

De hecho, Baladilla de los Tres Ríos es el tema más escuchado del álbum.

Además, es la canción con la que presentamos el proyecto. Es un tema que a mí, particularmente, me emociona mucho. No quiero tampoco desvelar toda la actuación, pero hay canciones de todos los géneros, de temáticas muy diversas que me encantan de este trabajo. Esa diversidad es armoniosa.

Lorca Sonoro reivindica también al Lorca músico. ¿Cómo era Federico en esta faceta?

Lo que proponemos es recordar a ese Lorca que estudió armonía, piano… que integraba siempre la música en sus obras. Ya nos invitaba a saber que podía hacer canciones. Es ese homenaje, ese tributo al gran pedazo de músico que era y que viajó por toda España buscando esas melodías populares. Lorca, junto con Falla, dos figuras increíbles, hay un antes y un después porque el flamenco no estaba concebido como el arte que conocemos hoy en día. Se cantaba en cavernas, peñas… pero no se cantaba en teatros, y él lo llevó un poco más a esa categoría. Se involucró con las músicas de cada lugar, con los sufrimientos y dificultades de la época. Esa etapa me parece muy destacable.

En este espectáculo dialogan la música, el teatro y la poesía. ¿Por qué decidió hacerlo así y no como un recital puro y duro? ¿Será que le pica el gusanillo de la actuación?

[Ríe] Como te comenté, estudié Arte Dramático y en las propuestas escénicas sale esa actriz que llevo dentro. Nunca son conciertos al uso como tal, pero sí que es verdad que aquí entra una pieza importante que es la actuación de Víctor Clavijo, donde tienes una propuesta muy interesante, que aparte de las canciones que van ligadas a esos poemas, hace que el concierto entre en otra dimensión. Yo quería ir un poco más allá, colaborar con otros compañeros de las artes también como los músicos o estar bajo la dirección de Ana López Segovia, que ha sido una pieza clave para montar el puzle de todas las ideas que tenía.

Parece que se ha documentado muy bien sobre Lorca. ¿Ha descubierto algo que no supiera y que le parezca especialmente relevante?

Muchísimas cosas. Siempre digo que cuánto más cree saber uno, se da cuenta de que no sabe nada o que le queda aún mucho por conocer. Esa sensación es la que me queda. Es tan misteriosa su forma de hacer las cosas, sus metáforas… pero al mismo tiempo muy impactantes. Me pareció interesante que de todos los viajes que hizo, todas las conferencias que realizó… No se ha encontrado su voz real. Y me hizo pensar: ¿cómo sería la voz de Federico hoy? A partir de ahí surge este proyecto.

Lo tiene todo vendido en su próximo concierto. ¿Cómo se siente?

Felicísima. Nunca me había pasado el vender las entradas tan rápido. Me ha gustado mucho, me he sentido muy feliz. Estamos estudiando y proponiendo hacer un segundo día para más adelante, quizá en el segundo trimestre.

A Lorca le han puesto música grandes como Morente o Leonard Cohen. ¿Cuál es su aportación? ¿Qué le diferencia de ellos?

A nivel personal creo que mi vinculación con esos poemas es muy fuerte. Es una necesidad de cantarlo y dar algo nuevo. Las aportaciones de Cohen, Morente, o La Leyenda del tiempo de Camarón no volverán a pasar, pero estarán siempre presentes. No hago esto para diferenciarme, sino para aportar más.

Supongo que amedrentará un poco que iconos como ellos sean una vara de medir de su proyecto, ¿verdad?

Realmente no lo veo así. Cada uno tiene su estilo particular y aunque son unos referentes, es algo que no me afecta. Podríamos haber seguido la línea de terminar una canción, que el público aplauda y a la siguiente. Pero en este caso, esa faceta de dramaturgo de Lorca es muy inspiradora y esa es mi propuesta para hacerlo más bello todavía. Darles plasticidad, fuerza y una profundidad mayor

¿Recuerda cuando leyó a Lorca por primera vez?

El primer contacto que tuve con Lorca fue de pequeña, cuando leí Baladilla de los Tres Ríos. Lorca me impresionó y me transmitió mucho: tenía una personalidad arrolladora. Y algo que quiero transmitir en este proyecto es esa vida, esa frescura, esas ganas de vivir que tenía Federico. He estudiado Arte Dramático y de cierta manera eso también me ha influenciado a seguir sus pasos.

De hecho, Baladilla de los Tres Ríos es el tema más escuchado del álbum.

Además, es la canción con la que presentamos el proyecto. Es un tema que a mí, particularmente, me emociona mucho. No quiero tampoco desvelar toda la actuación, pero hay canciones de todos los géneros, de temáticas muy diversas que me encantan de este trabajo. Esa diversidad es armoniosa.

Lorca Sonoro reivindica también al Lorca músico. ¿Cómo era Federico en esta faceta?

Lo que proponemos es recordar a ese Lorca que estudió armonía, piano… que integraba siempre la música en sus obras. Ya nos invitaba a saber que podía hacer canciones. Es ese homenaje, ese tributo al gran pedazo de músico que era y que viajó por toda España buscando esas melodías populares. Lorca, junto con Falla, dos figuras increíbles, hay un antes y un después porque el flamenco no estaba concebido como el arte que conocemos hoy en día. Se cantaba en cavernas, peñas… pero no se cantaba en teatros, y él lo llevó un poco más a esa categoría. Se involucró con las músicas de cada lugar, con los sufrimientos y dificultades de la época. Esa etapa me parece muy destacable.

En este espectáculo dialogan la música, el teatro y la poesía. ¿Por qué decidió hacerlo así y no como un recital puro y duro? ¿Será que le pica el gusanillo de la actuación?

[Ríe] Como te comenté, estudié Arte Dramático y en las propuestas escénicas sale esa actriz que llevo dentro. Nunca son conciertos al uso como tal, pero sí que es verdad que aquí entra una pieza importante que es la actuación de Víctor Clavijo, donde tienes una propuesta muy interesante, que aparte de las canciones que van ligadas a esos poemas, hace que el concierto entre en otra dimensión. Yo quería ir un poco más allá, colaborar con otros compañeros de las artes también como los músicos o estar bajo la dirección de Ana López Segovia, que ha sido una pieza clave para montar el puzle de todas las ideas que tenía.

Parece que se ha documentado muy bien sobre Lorca. ¿Ha descubierto algo que no supiera y que le parezca especialmente relevante?

Muchísimas cosas. Siempre digo que cuánto más cree saber uno, se da cuenta de que no sabe nada o que le queda aún mucho por conocer. Esa sensación es la que me queda. Es tan misteriosa su forma de hacer las cosas, sus metáforas… pero al mismo tiempo muy impactantes. Me pareció interesante que de todos los viajes que hizo, todas las conferencias que realizó… No se ha encontrado su voz real. Y me hizo pensar: ¿cómo sería la voz de Federico hoy? A partir de ahí surge este proyecto.

Lo tiene todo vendido en su próximo concierto. ¿Cómo se siente?

Felicísima. Nunca me había pasado el vender las entradas tan rápido. Me ha gustado mucho, me he sentido muy feliz. Estamos estudiando y proponiendo hacer un segundo día para más adelante, quizá en el segundo trimestre.