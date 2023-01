Los cuatro elementos que componen la naturaleza, fuego, agua, tierra y aire, estarán presentes en la última exposición de la artista y escultora ceramista ilicitana, Sol Pérez, en su ciudad natal, Elche. La última por un doble motivo, será la más novedosa y la de su «jubilación», adelanta. «Probablemente sea esta mi última exposición, con ella cierro el círculo y me hace ilusión que sea en mi pueblo», comenta. Aunque es bien sabido que no es sencillo que los artistas dejen de crear o exponer.

«Simbiosis» es el título que ha querido darle a la muestra que se inaugura el 27 de enero en la Lonja Medieval de Elche y en la que ha llegado a sumergir una serie de piezas en el mar «para que interactuara con ellas», explica. La exposición permanecerá abierta hasta el 12 de marzo.

Una veintena de piezas escultóricas de cerámica, además de una serie de grabados sobre troncos de los árboles y fotografías del agua captadas por ella misma, formarán parte de la exposición en la que la artista quiere expresar que tierra, agua y fuego no se necesitan el uno al otro como interdependientes, pero sí lo son al hablar de cerámica. «Los tres forman un vínculo inseparable y ello me dio pie para pensar en cada uno como piezas de un mismo puzle», nos puntualiza en su taller en la partida ilicitana de Algorós.

Lo más sorprendente es la técnica que ha usado para algunas de las piezas: sumergirlas en el Mar Mediterráneo durante un año. «El arte es juego, si no juegas, no hay arte, y yo, cuando empiezo a trabajar, las manos me van solas», confiesa. Un juego que ha dejado texturas sorprendentes en sus esculturas.

Ayudada por su hijo, sumergió las obras en el puerto de Santa Pola, debajo de los barcos amarrados. Las piezas se introdujeron en unas cestas grandes de plástico y quedaron 12 meses bajo el agua.

«Me arriesgaba a perderlas», reconoce, pero las ató bien al pantalán. «No sabía lo que me encontraría, sí pensaba en las ánforas romanas que salen con conductos, con conchas pegadas, pero esas llevan siglos bajo el agua cuando se encuentran, pero cuando vi el resultado, quedé maravillada», señala con una sonrisa que denota lo orgullosa que está de su obra.

En su taller, donde destaca una Menina que hizo en los 80, junto a varios bustos y grabados colgados en las paredes, la conocida escultora, que lleva más de 40 años dedicándose a lo que es su pasión, comenta cada una de las piezas y señala las conchas incrustadas en sus superficies, los restos de moluscos y los surcos que el caprichoso mar ha esculpido.

«Cuando las sacamos había una cantidad enorme de moluscos adheridos a ellas, con una manguera a presión limpiamos las piezas y han quedado con unas texturas increíbles», resalta. «El mar ha trabajado bien, ha dado unas texturas que yo no habría hecho», añade.

Tronco

Pero no fue el mar el que le inspiró a crear estas obras para su exposición, que prepara desde hace dos años. Todo lo contrario, fue el fuego. Concretamente, un pequeño tronco con una forma antojadiza que acumulaba como leña para la chimenea. «Cómo iba a quemar esa preciosidad, si sola es ya una escultura, pensé, e, inspirándome en esto, relacioné el fuego, la tierra y el agua», explica.

Así, el fuego lo representan los troncos de árboles a los que ha integrado cerámicas jugando a descubrir dónde empieza el barro y dónde la madera.

La autora de numerosos murales en Elche o de las famosas columnas monumento a las culturas de Torrevieja destaca la complejidad que tiene la cerámica y la refinada técnica que usa, que pocos dominan como ella. Todo, para crear unas maravillosas piezas que inspirarán a cada uno de los visitantes que acudan a la Lonja Medieval de Elche.

La exposición contará con un código QR para que, desde el móvil, se acceda a la exposición de manera virtual y se puedan conocer las medidas o el material con el qué están hechas las piezas.