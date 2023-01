El Benidorm Fest 2023 está a la vuelta de la esquina y los nervios están a flor de piel. RTVE ultima los detalles para el gran evento eurovisivo y los 18 participantes ensayan las canciones candidatas a representar a España en Eurovisión. Todos ellos estarán en Benidorm a partir del 29 de enero de 2023, para vivir ese mismo día la gran fiesta de inauguración del festival, las dos semifinales (31 de enero y 2 de febrero) y la gran final del 4 de febrero.

Los aspirantes competirán para suceder a Chanel y revalidar su chanelazo. Pero entre todos ellos, hay dos que juegan con ventaja. Se trata de Sofía Martín y Blanca Paloma, el "equipo local" de la provincia de Alicante. Ambas participantes competirán en casa, en concreto, en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, el lugar elegido por RTVE, en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm, para albergar el evento.

Y lo cierto es que tanto Blanca Paloma (Elche, 1989) como Sofía Martín (Alicante, 1996) parten con muchas posibilidades, tanto que podríamos presenciar en la gran final del Benidorm Fest del 4 de febrero un verdadero derbi musical. Así son las representantes de la provincia de Alicante que participarán en el Benidorm Fest 2023 y sus propuestas para Eurovisión.

La primera, Blanca Paloma, ya pellizcó los corazones de los eurofans en la primera edición del festival y llegó a la final, donde quedó tercera en el voto del jurado al que también encandiló con su "Secreto de Agua". Finalmente, la de Elche quedó en quinta posición el año pasado en el Benidorm Fest, sin más apoyos que una voz sólida e hipnótica. La ilicitana decidió probar suerte de nuevo en el Benidorm Fest 2023 y consiguió colarse entre los participantes.

Esta vez interpretará "Eaea", una canción que ha generado mucha expectación en las redes sociales debido a su combinación única de flamenco, orígenes y sonidos urbanos. Cuarenta años después de que Remedios Amaya pisara descalza el escenario de Eurovisión con su barca a la deriva, Blanca Paloma luchará por "poner en valor el flamenco" en este festival con una nana (o una "antinana") por bulerías cargada de «identidad, raíz y contundencia».

Desde que entona la primera nota resulta imposible no desligar esta candidatura de la tradición española. "Es arriesgado porque no llevamos flamenco desde 1982, pero como ritmo único de nuestra cultura era un signo identitario que queríamos poner en valor porque a veces parece que se valora más fuera de España", explica a los medios. "Para mí el flamenco es como una herencia que he recibido", remata. A Remedios Amaya no le fue muy bien en Eurovisión (acabó última) pero las cosas podrían cambiar gracias al trabajo hecho en los últimos años por Rosalía a nivel internacional.

Estos los últimos días Blanca Paloma ha revolucionado las redes sociales con un vídeo con el que ha querido despedirse de su primer tema, "Secreto de agua". La ilicitana lo ha hecho a través de una suerte de ritual que ha compartido en TikTok, para así dar la bienvenida a su canción de 2023, Eaea.

Vestida completamente de blanco, como viene siendo habitual en ella, ha estrenado su propuesta con una serie de proyecciones y mediante una actuación única ha realizado una transición estética hacia su candidatura actual. "Este vídeo lo hemos hecho en la cocina de las Dalias. Como dice mi equipo de realización: un proyector, un euro y un sueño", revelaba Blanca Paloma en su cuenta de Twitter.

Habrá que esperar al 2 de febrero para ver la puesta en escena final de Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023 y sus posibilidades de llevar la bandera española a Liverpool en mayo.

La otra cara alicantina que también juega en casa en el festival de Benidorm será Sofía Martín. Con un pie en Alicante y otro en Berlín, Sofía Martín llega al Benidorm Fest con "Tuki", fruto de la combinación de esas dos culturas que fluyen por su sangre entre música de baile y ritmos latinoamericanos para "representar una España moderna, pasional... y chuli".

Pese a que el camino físico de Alicante a Benidorm no es largo, ella se ha abierto paso en la carrera a la preselección española para Eurovisión por otro medio: TikTok, donde incluso ha buscado a uno de sus bailarines. Y es que para Martín, esta red social está "rompiendo barreras culturales y de países".

La artista es una de las participantes del festival de Benidorm que mayor repercusión está teniendo en las redes sociales, especialmente en TikTok, desde antes incluso de que salieran las canciones. Y es que, para Martín, el Benidorm Fest ha sido "un cambio brutal" y un "giro de 180 grados" para su carrera. De hecho, al poco de ser anunciada como participante en el Benidorm Fest, se hizo viral "Tóxica", su anterior single.

Sobre su canción candidata, Tuki, la alicantina ha explicado que "fue idea mía y la mandé una hora antes de que terminara el plazo" y ha revelado que, como seguidora de Eurovisión, buscó de qué manera podría transmitir mejor el "mensaje de fe" de su propuesta, "fe en que en la vida, aunque las cosas sean difíciles y duras, hay que creer en uno mismo, porque al final todo sale bien", indica.

Sobre su curioso título, revela que surgió mientras inventaba la melodía, canturreando palabras por encima: "Sonó chuli y pensé que servía para describir un momento en el que has conseguido todo lo que te has propuesto después de mucho trabajo".

Pese a que Sofía Martín es un nombre relativamente desconocido en la música española todavía, la artista llevaba varios años sacando música con un proyecto que arrancó en Alemania, donde estuvo participando y sacando música en español, pensada en su mayoría para sonar en fiestas. De hecho, varias de sus canciones superaban el millón de reproducciones antes de su selección para el Benidorm Fest 2023, pero ella misma comenta que "ahora mismo con las redes y TikTok, la gente puede conocer tu música y a ti no".

"Ahora lo de Benidorm Fest es una oportunidad gigante. Es un regalo y una sorpresa que estoy disfrutando", comenta esta artista que ha contado con su coreógrafa Jule Schirmer y el asesoramiento de Lola González para montar una puesta en escena basada "en la energía", ya sea "al cantar, en miradas, movimientos o luces". Pero, por el momento, habrá que esperar a la primera semifinal del Benidorm Fest, que será el 31 de enero, para descubrir la puesta en escena final de Sofía Martín.

Ahora, desde una ciudad a media hora de su casa buscará lanzar su carrera. De hecho, ya está entre Alicante y Benidorm ensayando. "Allí aunque todo vaya fatal, por lo menos tendré mis bares y mis sitios que me van a acompañar", bromea.

Dos estilos muy diferentes, dos voces dispares y dos formas de entender la música con un objetivo común: conseguir llegar a la final del Benidorm Fest, levantar el Micrófono de Bronce y recoger el testigo de Chanel para llevar a España y a la provincia de Alicante a lo más alto en Eurovisión 2023.