Alicante tendrá que despedirse de las doce guitarras españolas cedidas por José Romanillos que se encuentran expuestas en el Palacio El Portalet del casco antiguo desde junio de 2017. El Ayuntamiento de Alicante aprobará el próximo martes en la Junta de Gobierno Local la resolución del contrato de cesión temporal y gratuita a la ciudad de una parte de la colección de guitarras antiguas de este violero universal, fallecido el pasado año, atendiendo así a la petición de su viuda, Marian Harris, que tras su muerte prevé unificar la colección en Sigüenza, donde el matrimonio reside.

La pareja decidió ceder a Alicante una docena de estos instrumentos de su propiedad -dos de ellos creados por Romanillos- en el año 2016, a partir de la vinculación del constructor de guitarras, desde sus inicios, con el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante y con la Asociación de Guitarra de Alicante, con quienes colaboró estrechamente en la divulgación de este instrumento, además de ser nombrado doctor honoris causa por la UA en julio de 2017.

El contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el matrimonio Romanillos-Harris estableció un plazo de cinco años con la posibilidad de prorrogarse anualmente, ya que el deseo de los propietarios era continuar con la exposición de sus instrumentos en el Palacio El Portalet, en cuya entreplanta se exhiben desde 2017, ya que en este inmueble de la calle Labradores -propiedad del patronato Municipal de la Vivienda- dan clases también los alumnos del Máster de Guitarra y han ofrecido más de un centenar de recitales.

Sin embargo, como indica la propuesta que el concejal y presidente del Patronato de la Vivienda, José Ramón González, presentará el martes para su aprobación por la Junta de Gobierno, el fallecimiento de Romanillos, unido a la avanzada edad de su viuda, "le ha llevado a esta a intentar dejar resuelto cuanto antes el ingente legado de instrumentos coleccionados". El propio Romanillos calculaba haber construido con sus manos unas 370 guitarras. En Alicante solo hay una pequeña muestra y la mayor parte se encuentra en el Palacio del Doncel en Sigüenza, por lo que Harris solicitó resolver de mutuo acuerdo el contrato para poder unificar toda la colección. Sin embargo, esta no pudo formalizar a tiempo la petición antes del vencimiento del contrato, en octubre del pasado año, y solicitó después al Ayuntamiento no esperar otro año más para resolverlo. Dadas sus circunstancias personales, la propuesta del concejal es aceptar su petición de resolución inmediata, ya que esta no lesiona los intereses municipales.

De este modo, el Patronato de la Vivienda desmontará las guitarras y las enviará a Sigüenza "a la mayor brevedad posible" para atender la petición de la viuda de Romanillos, quien agradece "el trato y el cariño" recibido por Alicante durante todos estos años. Ahora, el propio Patronato deberá estudiar las posibles alternativas expositivas en el espacio que dejará la marcha de la colección de guitarras, intentando aprovechar al máximo la infraestructura existente.