Bajo el epígrafe de The gig of the year (El concierto del año), la Nave Iguana de San Vicente del Raspeig presenta mañana una propuesta original, cuatro proyectos sugerentes y personales, valientes, evocadores, poéticos, un cóctel de sensibilidades de weird pop y folk extravaganza alejadas de lo convencional: Burro, Maganto, Baralides y The Psychophonic Mexican. Los conciertos comienzan a las 18 horas del sábado y el precio de la entrada oscila entre los 5 y los 10 euros y es el público el que decide cuánto paga.

Después de Flyingpigmatanza, Marcos Martínez emprende Maganto, nuevo proyecto con la guitarra y la voz como principales instrumentos. Canciones que no andan muy lejos del espíritu de su anterior banda: urgencia pop, sencillez en las formas y descarada predilección por la melodía. Tras formar parte de la banda Nova y el dúo The Excessive Mexican Psychophonies, Sergio Monllor decide iniciarse en solitario en 2011 derivando sus composiciones hacia estructuras más sencillas, siempre acompañadas por melodías melancólicas e intensas letras. La esencia de sus canciones quedan perfectamente enmarcadas en un contexto donde el ensimismamiento y la introspección son los auténticos protagonistas. El dúo Beatriz Rico (Pili Perkins, Dei Suoni) y Noelia Meseguer (Baralides) continúan como Baralides, tras poner fin a su andadura cómo banda. En este nuevo formato en acústico centrando sus composiciones en el juego incesante de unas guitarras siempre ensoñadoras y acompañadas por la delicadeza de unas voces evocadores de paisajes y emociones. Burro, los únicos no alicantinos, nace de la unión entre Trice e Isasa, proyecto en el que se acompasan el pop acústico de Beatriz Montiel (Trice) y su don para capturar la poesía de lo cotidiano y dotarla de simbolismo y el temple paisajista e inconfundible de las melodías de la guitarra de Conrado (Isasa).