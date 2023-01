De alzarse con la victoria en Benidorm Fest y convertirse en representante española en Eurovisión 2023, tal y como muchos vaticinan, el de Fusa Nocta sería el triunfo de años de empeño por preservar su identidad pese a contar con propuestas discográficas que le habrían puesto más fácil su camino hasta aquí.

"Ha habido momentos duros. Para poder seguir con la música he tenido que esforzarme mucho, invirtiendo lo que ganaba en otros trabajos. Para Benidorm me he quedado en número rojos, pero no me duele haberlo hecho", asegura a los medios nada más llegar muy "ilusionada" a la ciudad alicantina que acogerá su actuación en unos días.

El suyo será uno de los "shows" más esperados de la segunda edición de esta preselección nacional hacia Eurovisión, como lo demuestra que "Mi familia", la canción con la que se postula a la victoria, aparece segunda en las escuchas de Spotify entre los 18 participantes, solo por detrás de "Nochentera" de Vicco. Y es que el hype solo ha aumentado desde que la participante del Benidorm Fest 2023 publicó hace unos días en las redes sociales algunos vídeos de lo que se viene.

Fusa Nocta dejó a los eurofans ver, como por un pequeño agujerito, ciertos detalles de la coreografía que incluían, además, algunos mensajes subliminales que los seguidores del festival de Benidorm no han tardado en encontrar:

"He diseñado el tipo de espectáculo que me gusta, con mucha fuerza, aunque no exactamente lo que he mostrado en redes", previene tras haber contribuido a calentar el ambiente con algunos vídeos entre fuertes contrastes de luces junto a sus bailarines.

Sí se confirma que habrá mucho "voguing" en su propuesta, conectada directamente con la película documental de 1990 "Paris is burning", la cual retrata la cultura de los "ball" de Nueva York que impulsaron los sectores más marginados de la sociedad LGTB+ en busca de un sentimiento de comunidad.

"Al final de lo que habla mi canción y lo que siempre he querido transmitir es reivindicar la familia que te toca, pero también la elegida", explica esta artista nacida Miriam Nares (Gandía, 1994) que canta: "Mi abuela un día me dijo / 'Mírate bien al espejo / Y mírate con orgullo'".

De formación autodidacta, esta admiradora de 50Cent, Emimen, Britney Spears o Beyonce cuenta que sin saber tocar aún la guitarra empezó desde pequeña a escribir frases a las que luego ponía melodías que se le ocurrían.

Fue en 2018 cuando se presentó a "Factor X" con composiciones propias como "No Gyals" y, aunque no se alzó con la victoria, sí obtuvo el respaldo de un jurado tan difícil como Risto Mejide y la atención de un público que empezó a seguir el lanzamiento de sencillos siempre autoeditados pese a recibir ofertas discográficas.

"Me gusta mucho conservar mi independencia creativa. Cuando llega una propuesta tan grande como la de una multinacional es fácil que te asalte la ilusión. Y sé que yo en algún momento querré firmar un contrato, pero no cualquier contrato, solo cuando me vea representada y se comprenda mi visión de la música", precisa.

Forjando su camino a solas ha conseguido actuar en grandes festivales del país como Mad Cool o Arenal Sound, citas donde se ha granjeado más fans que la animaban en los últimos meses a probar suerte en Benidorm Fest.

"Tenía un trocito de la canción y en los conciertos de este verano empezaron a decirme que me presentara. Me propuse que si de esa canción salía algo potente, lo haría", cuenta sobre la génesis de "Mi familia".

Afirma que la compuso sobre una base de puro flamenco, por tangos concretamente, y que luego le añadió los sonidos de "trap", una combinación muy característica de la generación Z y que dentro y fuera de España ya le ha deparado comparaciones con Rosalía.

"Sabía que pasaría y no me molesta. Todos tenemos influencias y cogemos de todos", señala esta compositora e intérprete que se apresuró a mostrar a los suyos el resultado de su última composición, también esos abuelos de los que habla en su letra y que, "superorgullosos", no se perderán su actuación el próximo 31 de enero en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm.

Así es la canción de Fusa Nocta para el Benidorm Fest 2023: "Mi familia"

Con un audio de su prima por bandera, Fusa Nocta habla con cariño de Mi famila, un tema diferente que contiene varios estilos, algo que al principio le daba "un poco de miedo", tal y como explicó en la rueda de prensa de presentación.

Su afán por abrazar las raíces del pasado y del presente no solo queda ahí, sino que Mi familia "va de las dos, la que tú eliges y la que tú tienes". Una ambivalencia real que no solo está en nuestra cotidianidad, sino que se verá reflejada sobre el escenario valenciano: "en el show voy a expresar una cosa y en el videoclip y en la letra se habla de otra".

Confesiones que nos dejan con la miel en los labios y a lo que solo adelanta que la puesta en escena habrá los colores que caracterizan al tema "rojo y negro", además, "habrá baile y llevaré el pelo suelto para que haya aire".

"En esa letra hablo mucho de mis abuelas, de los consejos que me han ido dando y de lo importantes que son para mi todos". Mezcla de estilos para transmitir "mucha fuerza" y hacer ver "que la familia tiene cosas positivas, pero también crudas". Mensaje y sonidos "que pueden gustar fuera de España, es guay que te vean de otros países". Una idea compuesta por la propia Fusa Nocta, "yo hice el primer minuto y medio hace un año" y luego se apoyó en "mi productor DRED BEY, Carlos Padilla, Green T o Rose".

Mi familia es esa canción pegadiza que va a llevar a la artista valenciana y a su equipo hasta las tablas del Benidorm Fest, toda "una experiencia diferente porque tiene que planificarlo todo, el escenario... todo". Mucho trabajo y esfuerzo por delante en el que la participante se deja fluir, "quiero verlo todo poco a poco, no quiero pensar en lo que me impone, sino disfrutar". Es sí, si ganase en Eurovisión 2023 confiesa que se pondría a llorar "y dejaría que mi gente hablase".