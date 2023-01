RTVE recibió las candidaturas vía web de 16 de los 18 artistas que participan en el Benidorm Fest 2023. Estos datos contrastan con los del año pasado donde sólo 2 de los 14 candidatos utilizaron el formulario de la corporación pública. ¿Cómo han logrado participar y quiénes son los otros dos artistas de este año?

Las únicas candidaturas que no accedieron por la vía que RTVE puso en marcha para que cualquiera tuviese oportunidad de presentarse fueron la de Agoney y E’femme, estos fueron invitados directamente por la corporación.

También han asegurado que invitaron a presentar candidatura a 80 artistas pero solo decidieron participar 14 de ellos.

Garantizar la calidad

En las bases del concurso de este año se especifican claramente las dos vías requeridas para participar en el Benidorm Fest 2023:

"Uno abierto a través de la web de RTVE y otro por selección directa de RTVE". El segundo hace referencia a "una invitación directa a intérpretes y autores/as de reconocido prestigio del panorama musical actual para presentar propuestas al proceso de selección". ¿Por qué se lleva a cabo esta vía? RTVE afirma en sus bases que lo hace para "garantizar" la "calidad".

La lista que recibió mediante formulario

La cadena hizo publica la lista en la que aparecen las canciones recibidas, en esta lista no aparecen las de 'Quiero arder' de Agoney y 'UFF!' de E'femme. Por tanto estas son las que pertenecen al grupo de artistas de reconocido prestigio del panorama musical. Las que sí aparecen y finalmente son participantes del próximo Benidorm Fest son:

'Desde que tú estás' de Alfred García

'Yo quisiera' de Alice Wonder

'Flamenco' de Aritz

'EAEA' de Blanca Paloma

'La Lola' de Famous

'Mi familia' de Fusa Nocta

'Inviernos en Marte' de José Otero

'Quiero y duelo' de Karmento

'Arcadia' de Megara

'No nos moverán' de Meler

'Tracción' de Rakky Ripper

'Aire' de Sharonne

'Que esclati tot' de Siderland

'Tuki' de Sofía Martín

'Sayonara' de Twin Melody

'Nochentera' de Vicco.

RTVE asegura que ofreció a los músicos de reconocido prestigio a interpretar alguna de las 394 canciones sin artista que recibieron de algunas discográficas como Warner Chappell, Clipper, HighKey Music y Sony Publishing. Pese al ofrecimiento de estos temas, su disposición esas canciones, pero ninguno aceptó.

La lista de canciones presentadas al Benidorm Fest 2023

Algunas de las canciones que RTVE recibió para presentarse al certamen y que figuran en el documento público son:

'Grita libertad'

'Mira como baila'

'Ahora'

'Ojalá'

'My move'

'No volverá'

'Kiri Kiri'

'My mystery of the night'

'Hasta que salga el sol'

'Tu interés'

'Sweet N Salty'

'Tus carnes morenas'

'Su Propia Fan'

'Quiero'

Además del nombre del tema, RTVE también pidió que incluyesen la fecha de publicación, ya que en las bases del Benidorm Fest 2023 se recoge que “las canciones no deben "haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2022". Este motivo ha descalificado en otras ocasiones algunos temas como el del grupo Niña Polaca, que el año pasado tuvo que ser sustituido por la artista Javiera Mena al haberse publicado su canción antes de lo que estipulaban dichas bases.