"Somos un equipo", dicen. Y no mienten, incluso se turnan entre los tres para responder a las preguntas en orden. Jonathan, Javi y Loren conforman "Meler", uno de los grupos participantes en la segunda edición del Benidorm Fest.

La banda, que asegura que su punto fuerte es el directo, se muestra confiada ante su actuación: "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano", y advierten al público: "calentad antes, tomad bebida isotónica... Porque va a ser una fiesta".

Su apuesta para el concurso es "No nos moverán", una canción compuesta específicamente para el Benidorm Fest. Un tema cuya fuerza reside en un estribillo y unos coros pensados para poder cantarlos desde la primera escucha, que prometen conectar con los miles de asistentes que se darán cita en el Palau de l'Illa esta semana.

Ya lleváis varios días en Benidorm ¿Qué os parece la ciudad?

[Jonathan] A mí me encanta porque literalmente todo lo que me habían dicho es real. Mis padres son ingleses y yo soy de Marbella, así que me recuerda mucho a esa zona. Por ejemplo, he visto por primera vez una motocicleta eléctrica -de las que utilizan las personas con problemas de movilidad- para dos personas, me ha parecido increíble. Yo pensaba que la gente exageraba, pero para nada, es así.

¿Cómo surge la idea de participar en el festival?

[Javi] A nosotros nos gusta mucho componer, y dentro de la composición nos gusta imaginar situaciones hipotéticas. Viendo el Benidorm Fest el año pasado pensamos: ¿Cómo sería si nosotros sacásemos una canción para este concurso?". Así surgió "No nos moverán". Nos presentamos por el formulario de la web, pero sin pretensión de nada porque había más de 800 artistas apuntados.

¿Qué tiene la canción, cuál es su punto fuerte?

[Javi] Nos encanta mucho porque tiene una melodía familiar. La escuchas una vez y parece que la hubieras escuchado mil veces.El estribillo también es muy sencillo. A nosotros nos va mucho el directo, por eso nuestro objetivo es que la canción sirva para pasarlo bien, olvidarte de todo y poder cantarla con nosotros aunque solo hayas escuchado un minuto.

Con las semifinales a la vuelta de la esquina, ¿cómo estáis? ¿Nerviosos?

[Loren] Con ganas, sí. Al final llevamos aquí unos días, ya hemos visto el escenario, hemos hecho ensayos... Es como cuando hacías un simulacro de incendio en el colegio, así que ya sabemos un poco a lo que vamos.Estamos tranquilos dentro de lo que cabe, porque hemos trabajado mucho todo lo que estaba en nuestra mano. La organización va a hacer un gran trabajo, así que creo que se va a alinear todo para que nos vaya bien. Los nervios van a llegar, está claro, pero espero que no nos jueguen una mala pasada.

¿Qué tiene Meler para convencer?

[Jonathan] Siento que somos un grupo al que le encanta tocar en directo. Tenemos un directo fuerte porque somos principalmente músicos. Mucha energía. Lo que intentamos es que todo eso se note en el escenario, que la gente sienta nuestra alegría y nuestra positividad. Va a ser increíble entrar ante mil personas y escucharles cantar.

¿Y de los demás artistas? ¿A quién veis rival a batir?

[Javi] Todo el mundo se lo está preparando. Mola porque al estar todos juntos ves cosas de la escenografía, de la ambientación, pero no sabes exactamente a qué actuación pertenecen. Así que juegas un poco a adivinar. Todas las propuestas llevan mucho cariño detrás, nadie se lo está tomando a la ligera, lo que también lo hace muy bonito. Al final surge una responsabilidad de esta semana dar el mejor entretenimiento. No hay rival a batir, vamos todos tirando del mismo carro e intentando ayudarnos.

¿Qué nos podéis adelantar de vuestra puesta en escena?

[Ríen todos] Hay que estirar primero. Calentad, tomad bebida isotónica... [Loren] Lo que hemos planteado es montar una fiesta, queremos transmitir una canción con la que conectes en ese momento, para que la gente se lo pase bien. No es una canción que te pongas en tu casa para relajarte, pero sí la que te gustaría escuchar en un concierto con amigos o incluso con desconocidos para cantar y bailar con ellos.

El Benidorm Fest al final es un escaparate brutal tanto para lo bueno como para lo malo. Os da visibilidad pero también os pone en el centro de las críticas en redes sociales. ¿Cómo convivís con los haters?

[Jonathan] Es algo que intentamos no tener en cuenta. Es verdad que conectamos mucho con nuestro público, nos encanta subir contenido, tener a la gente muy informada... Pero tratamos de bloquear un poco lo negativo que pueda llegar. Lo importante para nosotros es recibir las críticas de la gente cercana que nos conoce y sabe si hacemos algo mal. También, al ser tres personas creo que es más fácil darnos cuenta de lo que hacemos mal, porque nos lo decimos los unos a los otros. En ese sentido jugamos con ventaja.

[JAVI] También hay que entender que la gente que critica lo hace basándose en una actuación de tres minutos, no nos está señalando a nosotros como personas. Es importante saber diferenciar. Nosotros trabajamos con un sistema de fijos y variables: nos centramos en lo fijo, aquello que podemos hacer nosotros. Si el variable es que no gusta, eso ya no depende de nosotros.

En cuanto al concurso, el sistema de votación ha sido muy señalado por el peso del jurado profesional. ¿Qué os parece?

[Loren] Yo creo que ningún sistema de votación llega a ser perfecto. Al final el sistema que hay es el que ha elegido la organización y supongo que habrá otros que también pueden funcionar muy bien. Le encuentro muchas cosas positivas, que elija un jurado profesional deja en manos de "gente que sabe" la decisión, o le da un peso muy importante. Y el papel del público también es fundamental. El año pasado acabó yendo quien no contaba con la mayoría del público y no le fue mal. Es complicado, no tenemos la respuesta.

¿Qué le diríais al público que no os conoce para convencerle?

[Javi] Yo soy malísimo para contestar a esto porque diría "votar lo que os guste"

[Loren] Estoy con Javi, hay que votar lo que más te guste. Pero si estás indeciso, pregúntanos, que seguro que te ayudamos. [Ríen los tres]