Blanca Paloma, pese al nombre de altos vuelos, tiene los pies muy en el suelo. La artista ilicitana conquista en la distancia corta y rompe con la imagen -mal atribuida- de seriedad a base de una cercanía y una dulzura arrolladoras.

La cantante se presenta al Benidorm Fest defendiendo una nana -sí, han leído bien, una nana- que reivindica el papel de las raíces, la familia, el legado y la cultura más profunda de nuestra tierra.

Pero Eaea no es solo un tema flamenco, es un grito de amor hacia lo propio y hacia los demás. Es la forma de dar voz a un regalo que se transmite entre generaciones y que no se puede explicar con palabras. Quizá por eso el título de la canción es una expresión que, aunque en realidad no significa nada, puede representarlo todo.

La propuesta de Blanca Paloma -que poco o nada tiene que ver con la canción que presentó el año pasado- es una invitación a descubrir la intimidad de la artista, es partirse la camisa y abrirse en canal, es valiente y arriesgada, y nadie podrá decir que no es sincera ni que constituya un producto de marketing.

La joven ilicitana atiende a INFORMACIÓN en la habitación de su hotel para hablar del Benidorm Fest, pero también sobre sus proyectos de futuro, sobre el papel del flamenco en Eurovisión y sobre si volveremos a verla en el certamen musical.

¿Qué tal los primeros días en Benidorm, se hace larga la espera hasta la semifinal?

Ya me lo conozco porque he venido desde pequeñita con mis padres. El primer día me recorrí toda la playa. Pero es curioso, los días pasan rápido porque siempre hay cosas que hacer, pero por otro lado siento que llevo un mes aquí esperando a la semifinal. Tienes una sensación como de que el tiempo se ha detenido.

¿Cómo viste la primera semifinal? ¿Te sorprendió el resultado?

Me pareció que el sonido tenía mucha calidad, igual que las puestas en escena, está muy reñido. Del resultado me sorprendió que no estuviera Sharonne. Es una propuesta que la canción me gusta, me sorprendió mucho cómo se vio en televisión, me pareció muy elegante y muy bonito. Pero es verdad que hay mucha calidad y siempre se te quedan compañeros, Sofía Martín también me gustó muchísimo, pero los concursos al final tienen eso.

¿Contenta con tu puesta en escena?

Sí, si, mucho. Cuento con el mismo equipo que el año pasado, formado por personas que, como yo, vienen de trabajar en los escenarios, teatros... Y también en realización.

¿Qué nos puedes adelantar?

Pues este año he querido que toda la puesta en escena tuviera un toque teatral y también muy cinematográfico, que es con lo que yo me identifico. Después de ver a mis compañeros he dicho "tiene su particularidad", y eso es interesante porque cuanto más diversas las propuestas, mejor. Así la gente tiene más donde elegir.

[Blanca Paloma se emociona cuando habla de su familia y lo que para ella representa. Pero no es la emoción de quien recuerda con añoranza, sino el orgullo de quien mira hacia el futuro. La ilicitana está orgullosa de sus raíces, de su gente, y quiere que todo el mundo lo sepa.

Una energía que se refleja a la perfección en Eaea, un "canto de sirena" -según la propia artista- cuyo objetivo es atrapar, convencer. Blanca Paloma quiere que todo el mundo sienta, al menos una vez, lo que la música y la familia representan para ella.]

En este festival se habla mucho de lo que es una canción que se considera que encaja en los cánones para triunfar en Eurovisión y lo que no. ¿Crees que propuestas como la tuya o la de Alice Wonder tienen que aportar un punto más que el resto para tener opciones? ¿Existe un "prototipo" eurovisivo?

Creo que sí pero que se va desmontando, el prototipo se va revisando cada año y eso es lo importante. Creo que si no, no avanzaríamos desde que empezó este festival. En 1983 llevamos una propuesta flamenca que no fue entendida. Creo que Europa no estaba preparada para Remedios Amaya y Ay quién maneja mi barca. Quizás ahora esté más abierta, u otros artistas contemporáneos hayan podido allanar ese camino para que propuesta como esta a compás de bulería puedan generar más atracción que en el propio país. Creo que fuera el flamenco es algo exótico que no lo valoramos tanto aquí ni lo hemos explotado en Eurovisión.

¿Qué significa Eaea para ti?

Todo. Es un legado que recibo de mi abuela, de mi familia andaluza, que quiero continuar con él para que llegue a la gente. Es un honor.

¿Cómo te afecta ser "repetidora"? ¿Te favorece conocer el formato o te perjudica perder "novedad"?

Precisamente porque la gente me tenía etiquetada con la blancura del año pasado creo que el trabajo de esta edición ha sido desmontar los esquemas. Presento un tema más de raíz, más ajustado a mi voz y con el que me siento muy identificada.

¿Cuál es el punto fuerte de tu canción?

Dentro de que la gente no sepa qué es una nana, porque no es una nana habitual. Pero es como un canto de sirena, tiene como un mantra, que te quiere embelesar, te quiere atrapar. En ese Eaea hay mucho de "ven conmigo, acompáñame". Después de Secreto de agua quería tener un estribillo que fuera fácil para que la gente del público se involucre. Hay planos en los que va a salir el público y quiero que esté todo el mundo con las manos entrando en el "trance" de Eaea.

¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te presentarías por tercera vez?

Nunca se sabe, no depende de mí, sino de las canciones. Si surge un temón que digo "Esto es para Eurovisión" pues igual me presento. Pero a lo mejor estoy agotada o estoy lanzando mi disco, que es mi sueño. Hay vida más allá del Benidorm Fest. Desde el festival de 2022 mi obsesión era tener un repertorio propio, y la verdad que muy contenta, con vistas de ir cerrando el proyecto disco. Tengo muchas ganas de eso.