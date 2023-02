Se acerca el Benidorm Fest y el arranque del festival está a la vuelta de la esquina. Los 18 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023, el festival en el que se elegirá al representante de España en Eurovisión, se encuentran ya preparando sus maletas para aterrizar en la capital turística de la Costa Blanca. Y poco a poco continúa saliendo nueva información de los concursantes.

A lo largo de estos días se han ido publicando curiosidades sobre los artistas pero hay una anécdota de que destaca sobre las demás, uno de los participantes actuó en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Se trata de un artista que en 2019 llegó a ser finalista en el "talent show" La Voz México, lo que supuso un trampolín para este joven canario, que consiguió uno de sus trabajos con más repercusión mediática. El escaparate mundial del programa televisivo llegó hasta los oídos de Pilar Rubio, quien decidió hacerle un hueco en uno de los días más importantes de su vida e invitarle a cantar en su boda.

El cantante del que hablamos es José Otero que, además de bailar y disfrutar en la boda de Sergio Ramos, puso banda sonora con su voz a la entrada de Pilar Rubio en la Catedral de Sevilla. Otero asistió al enlace con su inseparable amiga, y también grancanaria, Carla Barber, conocida por haber concursado en Supervivientes y por sus clínicas de cirugía estética.

Sin embargo, nadie pudo grabar una de las actuaciones más inolvidables para el candidato a representar a España en Eurovisión 2023, pues Pilar Rubio y Sergio Ramos se casaron bajo estrictas medidas de seguridad y los invitados no pudieron utilizar sus teléfonos móviles para inmortalizar el 'sí, quiero' que se dieron los dos famosos en Sevilla en junio de 2019.

Pero José Otero sí subió una imagen de ese día a su cuenta de Instagram, en la que se le puede ver con los recién casados y que acompañó del siguiente texto: "Vaya bodorrio tan increíble el de Pilar Rubio y Sergio Ramos. ¡Impresionante! Gracias Pilar por dejarme ser parte de este evento tan bonito y cantar mientras entrabas brillando en esa preciosa catedral".

Sin embargo, este no ha sido el único éxito del concursante del Benidorm Fest 2023, pues en pleno tirón por su aparición en el programa mexicano aprovechó para firmar por Warner Music en el país latino, una discográfica con la que ya ha publicado varios singles que acumulan grandes cifras de reproducción en Youtube. Más de 4 millones de visualizaciones tienen su colaboración con la artista Karen Méndez en el tema Qué haríamos los viernes y su último estreno, Estés en Donde Estés que está cerca de llegar a las 200.000 reproducciones.

José Otero en la gala de presentación del Benidorm Fest 2023

El de Las Palmas derrochó experiencia sobre el escenario en la gala de presentación de los participantes del Benidorm Fest 2023, una veteranía que puede convertirse en su gran baza en la próxima edición del festival que se celebrará en enero en Benidorm.

José Otero interpretó "Dancing on my own" del británico Calum Scott, una balada en la que el canario mostró el chorro de voz con el que convenció a Pilar Rubio para actuar en su boda.