«ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Es un modelo de lenguaje basado en Transformer y es entrenado en una gran cantidad de texto para responder a preguntas y generar texto coherente. ChatGPT es ampliamente utilizado para chatbots, asistentes virtuales y otras aplicaciones de lenguaje natural». Podía decirlo cualquier investigador, pero no. Es la respuesta que ChatGPT da de sí mismo cuando le preguntas.

No es la primera aplicación que usa inteligencia artificial para generar respuestas. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de (y con) este chatbot?

«Ha tenido tanta relevancia porque es un interfaz conversacional abierto a que cualquier persona pueda preguntar y que te conteste con un nivel de conversación muy elevado», asegura una experta en la materia, la investigadora alicantina Nuria Oliver, ingeniera de Telecomunicaciones, doctora en Inteligencia Artificial y directora científica y cofundadora de la Fundación ELLIS Alicante.

«Su capacidad de escribir y expresarse escribiendo todo tipo de textos, casi de manera inmediata, es algo que no deja de sorprendernos, parece casi sobrehumano porque los humanos no podemos elaborar un texto con tanta rapidez y corrección», apunta la Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías. «Además es multilingüe a la hora de escribir, algo que pocos humanos podrían hacer probablemente».

Asegura que la inteligencia artificial se trabaja desde los años 50 como disciplina, con Alan Turing a la cabeza, pero «este es un gran modelo de lenguaje, basado en redes neuronales profundas, con 175.000 millones de parámetros y que ha sido entrenado con miles de millones de ejemplos de palabras y millones de textos, la mayoría de internet».

La AI, en el día a día

Aunque no seamos conscientes, todos estamos en contacto con la AI en nuestro día a día y ChatGPT nos ha acercado más a esa realidad. «Cuando una persona hace una foto con el móvil y salen unos cuadritos en cada cara se utiliza inteligencia artificial; cuando hablas al móvil para buscar algo, no lo podría hacer sin inteligencia artificial... Convive desde hace mucho con nosotros, pero el lenguaje está tan asimilado como habilidad humana que esto nos parece mucho más sorprendente».

No obstante, Oliver alerta de que se produce «una falacia» con estos sistemas de lenguaje. «El equivalente humano a tener esa gran capacidad de expresión lingüística suele ser reflejo de tener una gran inteligencia y conocimiento, pero es importante entender que el hecho de que ChatGPT sea muy bueno generando textos no quiere decir que entienda lo que escribe o que tenga las habilidades de los humanos. Y también es importante entender que lo que dice no tiene por qué ser verdad; no ha sido entrenado con un criterio explícito de veracidad».

"El hecho de que ChatGPT sea muy bueno generando textos no quiere decir que entienda lo que escribe o que tenga las habilidades de los humanos" Nuria Oliver

Para Oliver, que lo considera una herramienta «muy poderosa», hay que conocer sus fortalezas pero también sus debilidades para aprovechar lo mejor de estas herramientas y mitigar al máximo el impacto negativo». El objetivo al final es «ayudar a los humanos, por eso hemos creado el Instituto ELLIS, para explorar cómo la AI nos puede ayudar a abordar los grandes retos del siglo XXI, pero también investigar los retos éticos y las limitaciones de estos sistemas».

Un reto para la educación

El revuelo mayor se ha generado en el ámbito educacional por la capacidad para redactar textos que pueden ser utilizados por alumnos. Tanto es así que hace un mes, Nueva York prohibió que se pudiera usar en las escuelas. «En el contexto educativo representa un reto. Por una parte, la educación cultiva y desarrolla la comprensión lectora y la capacidad de expresión oral y escrita, habilidades fundamentales para el ser humano. Pero yo creo que hay que ver qué transformación hay que hacer en la educación para incorporar ChatGPT sin perder ese desarrollo de capacidades, por eso representa un reto para la metodología tradicional. Puede ayudar a conectar y a dar ideas que pueden ser muy válidas y puede ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico para determinar la importancia de la veracidad en lo que leen».

Competencia a Google

Para Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Digital (UA, UMH y Diputación), «el éxito es el potencial que tiene y que es capaz de sustituir a Google en las búsquedas y que nos da directamente la respuesta y muy rápidamente. Yo me dedico a esto y nunca ha habido un sistema de generación de texto como este. Lo crea, lo resume, lo simplifica y genera cualquier tipo de estructura de lenguaje. Y solo es la punta del iceberg».

Ahora, asegura el exrector de la UA, «se abren un montón de opciones». De hecho, apunta, «Microsoft ha invertido 10.000 millones y ha comprado el 40% del ChatGPT para integrarlo en sus sistemas de búsquedas y competir con Google. Y Google lo que ha hecho es una nueva aplicación de búsquedas para que te dé respuestas. Para ellos es una amenaza porque las personas lo que queremos es la inmediatez».

"Nunca ha habido un sistema de generación de texto como este. Lo crea, lo resume, lo simplifica y genera cualquier tipo de estructura de lenguaje". Manuel Palomar

En el otro lado de la balanza, Palomar considera que lo negativo es la poca transparencia porque no explica de dónde sale la información. «Eso es lo que tiene que aclarar porque no te dice la fuente, de dónde saca la información y ese hueco es el que buscan llenar Google y Microsoft».

Los tres niveles de la AI

Andrés Pedreño, fundador en Alicante de Torre Juana OST (Open Space Technology) y presidente de 1MillionBot, ha generado desde sus empresas varios chatbots. El último, Rafa, que se basa en ChatGPT. «Es un paso enorme en términos de tecnología, pero también de servicio. Hemos hecho bastantes pruebas y es sorprendente tanto en las temáticas que conoce como en las respuestas que da a preguntas difíciles». Aunque, reconoce, «se equivoca porque no tiene una precisión enorme».

Pedreño, también exrector de la UA, explica que la AI tiene tres niveles: la específica, que es en la que estamos; la general, equiparable a la inteligencia humana, y la súper inteligencia artificial que sería superior a la del hombre. «Esta herramienta está aún en la específica y anuncian que dentro de poco llegará ChatGPT-4 con mucha más potencia y precisión».

Una de las aplicaciones más importantes de esta herramienta es la generación de código. «Imagínate que quieres programar algo y tienes que coger librerías o un informático. Esto te hace lo que te hace un programador, el codigo y además bueno, según los expertos. Alexa puede ponerte la alarma o las luces, pero aquí puedes decir que te cree un código y le dices me apagas las luces, me pones la alarma y te conectas con youtube y me tocas la quinta sinfonía de Beethoven. ChatGPT te traduce esto y te genera un código que es lo que entienden las máquinas».

"Cuanto antes empecemos a abordar ese debate de forma valiente, honesta, antes podremos sacar mejor partido". Andrés Pedreño.

Reconoce que tiene riesgo en sus aplicaciones, «sí, pero cuanto antes empecemos a abordar ese debate de forma valiente, honesta, antes podremos sacar mejor partido. Si aplicamos tecnologías y sensatez a estos avances son algo muy positivo», concluye Pedreño.

¿Tiene peligros la AI? «La AI puede ser peligrosa si se utiliza de manera irresponsable o sin tener en cuenta sus posibles consecuencias negativas. Algunos de estos peligros incluyen la automatización de decisiones discriminatorias, la pérdida de empleos debido a la automatización, la manipulación de información y la privacidad, la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos y la amplificación de la brecha digital. Es importante regular y monitorizar el uso de la IA para mitigar estos riesgos». Palabra de ChatGPT.