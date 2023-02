Regresa a Información Tv uno de sus programas más emblemáticos. «La Línea Roja» vuelve este lunes día 6 de febrero con el mismo objetivo de siempre, acercar a la ciudadanía las principales ideas, propuestas y retos de los partidos políticos desde el punto de vista más cercano.

Todos los grupos con representación tendrán cabida en esta nueva temporada que va intrínsecamente ligada con la cercanía de las elecciones autonómicas y locales que se celebrarán el 28 de mayo.

Ahora más que nunca, PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís, Unides Podem y Vox demostrarán qué papel quieren jugar en el futuro de los alicantinos, y cuáles son sus principales propuestas para representar a la ciudadanía durante los próximos cuatro años.

¿Quieren conocer qué rumbo tomará la educación, la sanidad, el agua? ¿Qué propuestas hay sobre cambio climático, la lucha para lograr la igualdad o la justicia social? Este es el espacio perfecto en el que ponerse al día de una manera ágil, distendida y para todos los públicos.

El programa estará dividido en varios bloques temáticos para que los participantes tengan la oportunidad de ofrecer distintos puntos de vista sobre asuntos ligados con la actualidad. En ellos tendremos la oportunidad de descubrir las estrategias que cada partido propone, sus líneas básicas de actuación, qué es intocable en sus programas políticos o qué intenciones tienen a corto, medio y largo plazo.

Serán tres los invitados en cada programa, cada uno representando unas siglas y unos puntos de vista diferentes, por lo que el debate está asegurado. De lunes a miércoles intervendrán representantes del Gobierno central, del autonómico y del Ayuntamiento de Alicante, además de los de la Diputación de Alicante.

De lunes a miércoles a las 15 horas en directo en la televisión y a diario en la web de INFORMACIÓN

«La Línea Roja» no es un mitin de campaña, es un debate a tres bandas en el que participarán todos los partidos con representación en las distintas instituciones y en el que los invitados tendrán tiempos de intervención similares, con intercambio de ideas, réplicas y contrarréplicas, pero no un monologo en el que no caben intervenciones externas.

Sin duda esta legislatura ha sido la más difícil que han tenido que afrontar los partidos políticos. La crisis del coronavirus les ha obligado a cambiar sus hojas de ruta, a improvisar e incluso a llegar a acuerdos inesperados con sus contrincantes.

El covid ha dejado en el camino muchos proyectos que esta nueva legislatura podría convertir en realidad. Por eso quienes ya gobiernan, confían en tener este tiempo extra para darlos por terminados. Sin embargo, los que han conformado la oposición, ansían la mayoría suficiente para tomar el relevo y poner en marcha sus propias propuestas.

Lo que todos, sin duda, deberán tener en cuenta es que esta nueva etapa trae consigo otras incertidumbres como la inflación, la crisis energética o la subida de los tipos de interés.

Lo que está claro es que este 2023 es el principio de un nuevo tiempo en el que todas las formaciones aspiran a liderar. De ahí la importancia de los debates de «La Línea Roja», punto de encuentro de ideas y propuestas que los políticos no dejarán escapar para intentar convencer a los votantes de que ellos son la mejor opción de futuro.

La desafección de la ciudadanía con la política es otro de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los representantes políticos, de ahí que «La Línea Roja» sea una oportunidad única para dirigirse directamente al votante alicantino, para hablarle en clave local o autonómica y demostrarle que tiene motivos suficientes para apostar por uno u otro partido el próximo 28 de mayo.

Un espacio en el que serán muy relevantes también los gestos de cercanía que se muestren entre las distintas formaciones ya que las mayorías absolutas son cosa del pasado. Es el momento de los pactos, por eso los espectadores podrán conocer, gracias a este formato, la afinidad que existe entre los distintos actores políticos, y valorar si es acorde a sus principios.

¿Cuándo y cómo?

Donde y cuando quieras. Ahora disfrutar de este programa de debate político es más fácil que nunca. Si quieres verlo en directo solo tienes que poner Información Tv en tu televisión de lunes a miércoles a las 15 horas, pero si tu ritmo de vida no te deja estar conectado al televisor a esa hora, no te preocupes, te ofrecemos la posibilidad de disfrutarlo en el momento que más te convenga.

Por eso lo tendrás disponible a diario en la web de INFORMACIÓN. Dale al play y ponte al día de la política más cercana cuando mejor te venga.