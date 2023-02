"Me fui de mi país en primer lugar porque estoy en contra de la guerra contra Ucrania y no quiero tener nada que ver con el estado agresor. Putin afirma que está haciendo la guerra en nombre de todos los rusos, pero eso no significa ni mucho menos que todos le apoyen. Hay que separar al dictador criminal de su pueblo. Por lo general, los rusos hoy se sienten aplastados y humillados. ¿Quién puede exigirles que sean héroes?".

Quien habla es la artista y activista disidente rusa Victoria Lomasko (Sépujov, Rusia, 1978), huida de su país y hoy establecida en Alemania, acogida con una beca por una fundación hasta que se resuelva su situación de refugiada. Poco después de que estallara la guerra en Ucrania, Lomasko huyó de Rusia por las leyes retroactivas y restrictivas que Putin implantó para frenar cualquier disidencia contra el conflicto armado. Huyó a Bishkek (Kirguistán) y desde allí voló a Bruselas, donde quedó atrapada entre la hostilidad de las instituciones europeas contra todo lo que proceda de Rusia y la imposibilidad de volver a su país por la falta de libertad y de garantías para aquellos que se oponen a Putin, hasta que viajó después a Alemania. Ella no estará presente este jueves en Alicante, pero su nuevo libro, un cómic periodístico llamado La última artista soviética (Godall, 2022), será presentado en la librería 80 Mundos de Alicante a las 19 horas por su editora, Matilde Martínez, la poeta y periodista Isabel Navarro y los profesores universitarios y miembros de Unicómic María Samper y José Rovira Collado. En La artista soviética, Lomasko recorre en reportajes gráficos algunas exrepúblicas soviéticas en viajes realizados entre 2014 y 2017, y la segunda parte se centra en la lucha clandestina de los opositores en Rusia y Bielorrusia durante los años de la pandemia . A través de dibujo y textos, Lomasko documenta la vida clandestina de la comunidad LGTBI en Kirguistán; la violencia religiosa en Georgia; la mutilación genital femenina en Daguestán; la vida aislada de las minorías rusas en Kirguistán; el juicio contra el opositor Navalny en Moscú; o la dura represión contra los manifestantes que se oponían al régimen de Lukashenko en Minsk, de la que fue testigo directo. También refleja el cansancio y las dudas de la artista como testigo del presente y sus deseos de crear una obra menos política. Autora de un libro de culto Otras Rusias (Godall, 2020), publicado en más de diez idiomas pero nunca en su país, y considerado por el diario británico The Guardian en 2021 como uno de los cinco libros indispensables para entender la Rusia contemporánea, su nuevo trabajo, La última artista soviética, ha sido premiado en el Festival Internacional de Cómic de Angouleme con el premio al Coraje Artístico. Además de los reportajes gráficos, en los últimos años Lamasko se dedica a realizar grandes murales de tema histórico, que incluyen imágenes de los últimos capítulos de La última artista soviética. "La última artista soviética es el retrato de gentes que viven y luchan en países y regiones que han sufrido grandes cambios políticos y al mismo tiempo es la crónica de una artista que reflexiona sobre el arte, a la luz de una realidad cada vez más difícil y de su voluntad de evolucionar hacia un estilo más subjetivo", apunta su editora, Matilde Martínez.