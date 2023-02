Del restaurante Beat (una estrella Michelin y dos Soles Repsol), en Calp, no puedes irte sin probar, entre otras, la mantequilla casera que preparan en la cocina que dirige desde 2016 el valenciano José Manuel Miguel; y en Espacio Montoro, abierto por el eldense Pablo Montoro en Alicante desde 2019, ahora tienen entre sus platos estrellas el wagyu, una carne japonesa que flambea el propio cliente con un whisky escocés. El primero ha sido reconocido recientemente como mejor chef del año en los Premios de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana y el segundo ha sido distinguido como restaurante revelación en el territorio autonómico. Ambos se encuentran en el top 10 de restaurantes del crítico Santos Ruiz y son dos ejemplos del buen momento que mantiene la gastronomía en la provincia tras superar la pandemia, que el 27 de febrero acoge en el ADDA la gala de entrega de los Soles Repsol.

"Hombre, la gala de la Academia se ha celebrado en Alicante, los Soles Repsol se van a entregar en Alicante, y más vivo que eso... Claro que está viva la gastronomía, ahora es el mejor momento de Alicante y de la Comunidad Valenciana", destaca José Manuel Miguel, el chef de 44 años que en 2016 dejó dos restaurantes en París, Goust e Il Vino, con una estrella Michelin cada uno porque añoraba su tierra, y que dos años después ganaba otra en España para el restaurante Beat, del empresario Giorgio Ascolese, con quien Miguel también gestiona la cocina de Komfor y Mare en esta localidad de la Marina Alta.

Fiel a sus raíces

"Yo me siento profeta en mi tierra. Dar este paso de venir a España te da miedo al principio, pero al final consiste en creer en uno mismo, confiar, y si haces las cosas bien, llega tu recompensa", opina José Manuel Miguel, que contempla este último galardón como un reconocimiento "a la trayectoria, por ser el único chef español que ha ganado estrella Michelin en España y en Francia. Es más un premio a una constancia, a una evolución constante, a una madurez. En la Comunidad Valenciana tenemos cocineros de altísimo nivel y que te elijan a ti es un privilegio".

Este cocinero, que tiene a Éric Fréchon, tres estrellas Michelin, entre sus maestros, es conocido por maridar en su propuesta gastronómica la técnica depurada afrancesada y el producto mediterráneo. "La formación es la base de cualquier oficio, sin ella no eres nadie. Y yo quise salir fuera a aprender con los mejores", afirma el chef, que cree que ganar una estrella Michelin es más complicado que mantenerla "porque si conservas una línea de trabajo no tiene por qué peligrar. Ganarla sí es más difícil porque hay que demostrar lo que tienes, la perfección". Buscar la segunda sigue siendo su objetivo -"es complicado pero vamos a intentar conseguirla"- al tiempo que seguir creciendo "con otros restaurantes", dentro de la empresa con la que trabaja, esta vez fuera de Calp, pero no se aventura a dar más detalles. La pandemia a él le sirvió para "estar más tiempo con mi familia, para parar y coger carrerilla y estar donde estoy".

La revelación

Pablo Montoro, de 44 años, tampoco ha dejado de crecer desde que abrió su actual restaurante en la avenida de la Albufereta de Alicante. Espacio Montoro, desde agosto de 2019, no tiene aún estrella Michelin ni Sol Repsol, pero acaba de alzarse como restaurante revelación en la Comunidad Valenciana y aún no sabe qué es tener una mesa vacía. "Tenemos la gran suerte que desde que abrimos está siempre completo. Nunca ha habido una mesa vacía desde hace 3 años y medio, tenemos una lista de espera de dos meses y eso es un privilegio".

La clave del éxito está en "ofrecer una experiencia en cuatro espacios distintos (Black Tech, Hi Line, Cocoon Lab, donde el comensal interactúa con el cocinero, y Geoda Verde), algo diferente en la ciudad de Alicante, y la cercanía con la que el equipo humano trata al cliente, de manera natural y cercana. La experiencia es importante pero sin equipo no tiene sentido", indica Montoro. ¿Y buena comida? "Sí, pero Ferran Adrià siempre decía que el motivo por el que un cliente repite en un restaurante no es la comida: en primer lugar es la bienvenida, el segundo el servicio, el tercero la calidez del lugar y el ambiente, y el cuarto motivo es por la comida. Volvemos por lo bien que se nos trata".

Su cocina, no obstante, fue la elegida para el catering que se sirvió en la Cumbre Euromediterránea, celebrada en Alicante el pasado mes de diciembre, junto a la de Susi Díaz, su jueza en TopChef. Y ahora, de nuevo, ha sido escogida para servir un catering el día previo a la gala de los Soles Repsol, "un menú con 15 aperitivos, fríos y calientes, y arroces también".

"Esta vez es una responsabilidad mayor porque estamos solo nosotros y vienen los mejores cocineros de España. Nerviosos estamos, pero vamos a hacerlo lo mejor que sabemos y espero que se aprecie. Sobre todo es una ilusión volver a ver a gente como Berasategui, Dabiz Muñoz, Quique Dacosta... más de 250 personas de los mejores restaurantes", apunta este cocinero, que califica su estilo de cocina de "natural, artesana, con sabores mediterráneos pero sin renunciar a sabores del mundo. Y la artesanía la llevamos desde el pan hasta nuestra propia vajilla".

Tras abrir en la Rambla de Alicante la propuesta urbanita Moma by Montoro, prepara un nuevo restaurante en la isla flotante proyectada en el Puerto de Alicante y tiene otro en ciernes del que por ahora no da detalles. En Elda, su lugar natal, no será, "de momento no, pero no lo descarto", indica el cocinero.