Fundación Mediterráneo apuesta por la literatura con la creación de dos nuevos premios literarios de novela, a los que destinará en total 25.000 euros, y cuyas obras ganadoras publicará la editorial Pre-textos, todo ello en colaboración con la Universidad de Murcia y con nombres como Vicente Molina Foix, Clara Sánchez o Soledad Puértolas entre los miembros del jurado.

Luis Boyer, presidente de la fundación, y el rector de la UM, José Luján, han presentado esta mañana en Alicante la primera edición del Premio Fundación Mediterráneo de Novela, que contará con una dotación única de 20.000 euros a la mejor obra, y el Premio Nuevos Narradores, dirigido a menores de 35 años con no más de una obra publicada, y dotado con 5.000 euros.

La convocatoria ya está disponible en las páginas webs de ambas entidades y los interesados tienen de plazo hasta el 30 de abril para presentar sus trabajos, que se fallarán en los meses de noviembre y diciembre de 2023. Posteriormente será la editorial Pre-Textos la encargada de publicar las obras ganadoras, en una edición de 800 ejemplares que estará disponible para su venta en librerías.

Luis Boyer ha puesto el acento en la elección de la editorial independiente Pre-Textos, fundada en 1976, "de trayectoria histórica y con grandes premios" recibidos por la edición cuidada de sus libros, así como en la selección de los miembros que valorarán las obras. El jurado del Premio Fundación Mediterráneo está presidido por Francisco Florit Durán, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia, los escritores Vicente Molina Foix (también patrono de la Fundación), Soledad Puértolas y Clara Sánchez y el fundador de la editorial Pre-Textos, Manuel Borrás Arana, quien también forma parte del jurado del Premio Nuevos Narradores, presidido por Basilio Pujante Cascales, profesor de Lengua y Literatura en Secundaria y de Teoría de la Literatura en la Universidad de Murcia, al que acompañan también de la escritora y profesora Pilar Fraile Amador, el periodista Manuel Madrid García y la profesora titular del Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia, Carmen Pujante Segura.

"Queríamos crear un premio potente con nuestro nombre, con un volumen económico que se acerca al Premio Nadal, para premiar trayectorias consolidadas, unido a la filosofía de potenciar el talento de la gente joven con otro premio a nuevas generaciones" de escritores, ha destacado Boyer, tras indicar que la voluntad es que ambas convocatorias tengan carácter anual.

El presidente ha recordado que la Fundación Mediterráneo mantiene el Premio Gabriel Miró de cuentos, dotado con 6.000 euros y creado en 1955 con más de sesenta ediciones, actualmente en formato bienal, que el pasado año recibió más de 1.500 propuestas. Las nuevas convocatorias "reafirman nuestro compromiso con la literatura y con el talento joven, al que queremos otorgar un espacio y un reconocimiento por su calidad y su trabajo".

Francisco Florit ha añadido que el premio con el nombre de la fundación, cuyo jurado preside, es "muy goloso" y puede considerarse "de los más significativos en lengua española, al que pueden presentarse miles de escritores y escritoras. Yo espero muchas obras". Además, ha valorado la "absoluta libertad, sin ataduras" del jurado "para elegir las obras ganadoras" y la importancia en la edición de Pre-Textos como acicates para atraer a numerosos aspirantes a ambos premios.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha subrayado el impulso que estos galardones dan a la "colaboración e historia compartida" en el plano cultural entre ambas entidades y auguró un éxito de convocatoria.

Bases

Ambos premios se dirigen a personas de cualquier nacionalidad que envíen sus novelas en lengua castellana, solo que el de Nuevos Narradores está dirigido a autores menores de 35 años que no hayan publicado a nivel individual más de una obra editada con ISBN en papel o digital.

En las bases de participación de ambos premios se especifica que las obras que se presenten a concurso, de tema libre, deben ser inéditas, que no hayan sido publicadas ni total ni parcialmente, así como que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso, certamen o actividad literaria en el momento de la proclamación del fallo. Los autores se comprometen a notificar a la organización si su obra ha sido seleccionada o premiada en otro concurso, para así no impedir el acceso a los premios a otros participantes.

La extensión de las obras, en ambos casos, no será inferior a 150 páginas ni superior a 250 páginas de DINA4 y el nombre del autor no debe aparecer en el texto de la obra, pero sí su lema o pseudónimo. Estas deben enviarse en formato pdf a través del formulario accesible desde la página web www.fundacionmediterraneo.es