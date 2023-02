El Pabellón de Luz de Elche, diseñado por Esculpir el Aire, estudio de arquitectura liderado por José Ángel Ruiz-Cáceres, ha sido nominado por la reconocida plataforma de arquitectura ArchDaily a sus premios internacionales Building of the Year 2023, en la categoría Hospitality Architecture (categoría que aúna tanto la industria hotelera como la de restauración).

El edificio seleccionado responde a la renovación realizada por este estudio de arquitectura del restaurante Matola de Elche, que ya fue reconocido el año pasado con el Winner-Honorable Mention en los LOOP Design Awards.

ArchDaily lanza su 14° edición de los Building of The Year nominando los edificios más relevantes del pasado año 2022, en el ámbito mundial de la arquitectura construida, que han tenido un impacto más significativo en su entorno y merecen un reconocimiento por su excelencia. Los edificios nominados se organizan en 15 categorías diferentes que van desde lo residencial hasta lo público, mostrando lo mejor en innovación, sostenibilidad-bienestar y funcionalidad.

A partir de las nominaciones realizadas, y hasta el día 15 de de febrero de 2022, los usuarios pueden votar dentro de cada categoría por su obra favorita. Seguidamente, cinco proyectos por categoría pasarán a la etapa final, con una nueva votación comenzando el 15 de febrero y finalizando el 23 de febrero. Las obras ganadoras serán anunciadas el 23 de febrero de 2023.

Una experiencia de nuevas sensaciones

El Pabellón de Luz es una obra abierta que repiensa la arquitectura para ofrecer una respuesta de diseño frente a los efectos de la pandemia. Y es que "el confinamiento nos motivó a recordar que, tanto los espacios abiertos como la ventilación –además de la importancia del sentido del tacto– son imprescindibles para nuestras experiencias vitales. El edificio ha tenido en cuenta la energía y sostenibilidad con la fluidez del espacio, para potenciar aspectos climáticos y ambientales del lugar", aseguran desde Esculpir el Aire.

Se trata de una construcción conceptual que trabaja principalmente con el blanco ofreciendo una pieza pura que transforma la luz a su paso y permite el libre movimiento del aire a través. Un pequeño edificio que se ofrece como Pabellón-Restaurante Terraza posibilitando nuevas experiencias espaciales en un entorno de encuentros culinarios.

En él, las paredes sólidas y pesadas de las habituales construcciones se han transformado en ligeras pieles que transpiran la luz y el aire de una forma tamizada y sutil –como si fueran elementos textiles–, del mismo modo que lo hace nuestra piel con la luz y con el aire que nos envuelven.

Esculpir el aire

Este estudio alicantino está formado por un equipo multidisciplinar que atesora una amplia experiencia en el ámbito de la arquitectura, donde sencillez, transparencia y confianza estructuran su trabajo.

Cabe recordar, además, que El Pabellón de Luz se alzaba el pasado año con un Honorable Mention en los premios internacionales Loop Design Awards 22.

Además, atesora otros galardones como el Primer premio CID Best International Tile Design Award, las nominaciones internacionales a The Architectural Review ‘18 Awards y al Architizer ‘18 Awards, y con ésta 6 nominaciones Internacionales Building of the Year Award, el 2º premio del Concurso Internacional Ordenación Urbanística Campus UMH Elche, el 2º premio del Concurso para Ampliación Colegio Arquitectos Alicante y el Primer premio del Centro Social y Centro de Día Cocentaina, entre otros.

Enlace para votar: https://boty.archdaily.com/us/2023/candidates/156299/the-light-pavilion-slash-esculpir-el-aire