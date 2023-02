El prestigioso saxofonista norteamericano Scott Hamilton (Rodhe Island, 1954) actúa este miércoles con su banda en Villena, dentro de la programación de la Casa de la Cultura (KAKV) y el Club de Jazz de las Mil Pesetas, uno de los más veteranos de la Comunidad Valenciana dedicado a este estilo musical.

Para el concierto Scott Hamilton se hace acompañar por el pianista, y gran amigo de la afición de Villena, Fabio Miano; el contrabajista Ignasi González y el batería Jo Krause. Juntos han trabajo en numerosas ocasiones y realizado frecuentes giras a lo largo de la geografía nacional. De hecho, junto a Ignasi González y Jo Krause ha grabado algunos de sus últimos álbumes, como La Rosita (2016), The Shadow of Your Smile (2017) o Moon Mist (2018) para el sello Blau.

La crítica se refiere a Hamilton como la encarnación de la tradición sonora del saxo tenor, que se remonta a las décadas 30 y 40 del pasado siglo, cuando en el universo del jazz reinaban dos maneras expresivas, las de Coleman Hawkins y Lester Young, cuyas influencias perduran hasta nuestros días.

Tradición y modernidad

Scott Hamilton ha sabido absorber y asimilar la tradición del tenor, creando una voz propia cargada de referencias y respeto al pasado, pero también con la mirada puesta en el presente y en el futuro; sus solos son un viaje seguro por la hondura de la emoción y la sorpresa.

Muchos autores señalan la paradoja de que Hamilton, que aprende a tocar el saxo en la época post-Coltrane, desarrolle un estilo propio, caluroso e inventivo, basado casi exclusivamente en las escuelas anteriores a Charlie Parker. Especialmente, está influido por saxofonistas de sonido recio, como Coleman Hawkins, Chu Berry o Ben Webster.

La cita será el próximo miércoles, 15 de febrero, a las 20.30 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura. La entrada es gratuita con reserva previa que puede obtenerse desde la web www.kakv.com.