«Si tus fotos no son lo suficientemente buenas no estás lo suficientemente cerca». Esta máxima de Robert Capa, uno de los fundadores de Magnum, explica y justifica Close enough, exposición con la que la famosa agencia de fotografía desembarca en la ciudad de Alicante. Será a principios de marzo y supondrá una doble inauguración: la de la propia muestra, que llega directamente desde Nueva York, y la del espacio donde se va a instalar, el antiguo edificio de Correos reconvertido en sede de la Generalitat en Alicante.

Las protagonistas de esta exposición son doce fotógrafas de Magnum, entre ellas, la alicantina Cristina de Middel, que además ahora ocupa la presidencia de esta agencia. Este fue uno de los motivos que impulsaron a la Generalitat a propiciar un acuerdo con esta entidad internacional para traer tres exposiciones a la Comunidad Valenciana. La primera es esta de Alicante y le seguirán otras de diferente registro en València y Castellón. Correos deja su emblemático edificio en la plaza Gabriel Miró de Alicante Close enough, que hasta el pasado 9 de enero se vio en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, está comisariada por Charlotte Cotton e incluye más de un centenar de imágenes que muestran preocupaciones compartidas por las 12 autoras, de tres generaciones distintas, sobre su relación con las personas que fotografían y la búsqueda para encontrar una forma de colaboración con ellas. 12 fotógrafas La exposición, que ocupará los 450 metros cuadrados del hall del edificio, muestra sus diferentes proyectos que van más allá de la mera sucesión de imágenes. Así, Alessandra Sanginetti presenta un trabajo realizado a través del tiempo con sus primos Guille y Belinda que viven en Argentina. Bieke Depoorter muestra Agata, una reflexión sobre la amistad y la confianza, y la relación entre fotógrafo y sujeto. Knit Club es el proyecto de Carolyn Drake, una meditación sobre las mitologías y la cultura gótica sureña, y Por el bien de la calma, el de la inquietante película de Newsha Tavakolian. Las pérdidas y traumas colectivos en Beirut centran la propuesta de Myriam Boulos, mientras que Susan Meiselas reflexiona sobre los supervivientes del abuso doméstico que viven en refugios en Black Country. Lua Ribeira retrata los extremos del hedonismo y el nihilismo en la música trap y drill en España, con Agony in the garden. El proyecto que presenta Cristina de Middel es Gentlement’s Club, en el que, tras poner un anuncio en un periódico en Río de Janeiro, paga a clientes masculinos de la prostitución por hacerles fotos lo mismo que ellos pagan a las trabajadores sexuales por una hora en un hotel». La serie City of brotherly love de Hannah Price comprende retratos de hombres en las calles de Filadelfia. Olivia Arthur acerca la intimidad humana y las presencias corporales con una selección de obras de diferentes años. Nanna Heitmann presenta su trabajo realizado en Rusia y Ucrania por primera vez desde que comenzó el conflicto actual. Y revelando un mundo desconocido para muchos, Hafiz (2017-2020) de Sabiha Çimen explora la vida de las jóvenes islámicas en Turquía. Acuerdo con visos de futuro Fue a finales del pasado año cuando el gobierno autonómico contactó con De Middel para plantearle esta iniciativa. «Entendíamos que era importante que por primera vez una mujer fuera presidenta de Magnum y que además fuera alicantina, y también nos pareció una fórmula muy buena para traer fotografía de calidad a la Comunidad», afirma Pere Rostoll, director general de Relaciones Informativas. De momento, el acuerdo Generalitat-Magnum abarca estas tres exposiciones, pero no se descarta en un futuro mantener una línea de colaboración abierta para organizar más actividades. «Para la Generalitat es muy importante porque una de las cosas que nos planteamos es dignificar los medios y también a los fotoperiodistas para dar fuerza al papel de los fotógrafos», destaca. «Y más porque son mujeres y que está ahí Cristina de Middel que es algo que puso en valor el presidente Ximo Puig». De momento, se trabaja en adecuar el espacio en lo referente a iluminación y museografía porque no será la única vez que se utilice con fines culturales. «Queremos que el edificio tenga actividad permanente, tanto de actos como de exposiciones porque hasta ahora la Generalitat no tenía un espacio en Alicante para programar actividades».