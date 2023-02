El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert organiza una nueva sesión del ciclo Gastronomía con estrella que, en esta ocasión, ofrece este miércoles a las 19.30 horas una conferencia de la escritora alicantina Mari Paz Moreno. La alicantina compartirá sus investigaciones sobre un recetario de cocina inédito del siglo XVIII que cayó en sus manos fortuitamente.

El manuscrito Bula de la Santa Cruzada. Desvelando los misterios de un recetario de cocina inédito del siglo XVIII es el título de esta nueva actividad que consistirá en el estudio, descripción y análisis de un manuscrito de cocina originario de México y encuadernado en una Bula papal. El ejemplar consta de cincuenta páginas y contiene cincuenta y ocho recetas.

En el transcurso de su estudio, Moreno ha examinado los diferentes elementos que proporcionan pistas para datar el manuscrito, como las recetas, ingredientes, técnicas de cocina, unidades de medida empleadas y la caligrafía del texto. Así lo explicará el miércoles durante la charla que dará comienzo a las 19.30 horas en la Casa Bardín, sede del instituto, con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

María Paz Moreno, poeta, ensayista y crítica literaria, es catedrática de Literatura Española en la Universidad de Cincinnati. Su investigación académica se ocupa de la poesía española contemporánea, en especial de la obra de Juan Gil-Albert, la poesía escrita por mujeres y la importancia cultural de la literatura gastronómica. Es autora de obras de referencia obligada para estudiosos del escritor alcoyano, como El culturalismo en la poesía de Juan Gil-Albert y la edición de la poesía completa de dicho autor en la Editorial Pre-Textos, entre muchas otras. Ha publicado también De la página al plato. El libro de cocina en España (2012) y de Madrid: A Culinary History (2018), libros considerados por la crítica como pioneros en el área de estudios sobre gastronomía.

Como poeta, ha publicado diez volúmenes y ha sido incluida en varias antologías. Sus libros más recientes son Amiga del monstruo (2020) y The Belly of an Iguana / El vientre de las iguanas (2021).