Fue The Flauters, Señor Mostaza y ahora Luis Prado (Alicante, 1972). El músico del piano rojo, que ha acompañado en sus giras a Miguel Ríos, Tequila o M-Clan y ha compartido canciones con Coque Malla y Guille Miklyway, se ha convertido, o más bien siempre lo fue, en el popero de letras inteligentes, punzantes e irónicas. Ahí están Mis terrores favoritos y El tsunami emocional, sus dos discos en solitario. Ahora, Luis Prado vuelve a casa. Será el sábado 25, a las 20.30 horas, en el Teatre Arniches de Alicante.

¿Esto es como el fútbol y tiene ventaja jugar en casa?

Pues no lo sé, hace un montón de tiempo que no voy a Alicante. Desde unos conciertos en la sala Stereo y en Ocho y Medio hace casi diez años. He vuelto para tocar con Miguel Ríos, pero no con algo mío. Pero creo que algo de ventaja sí tengo.

No tienes un disco de oro ni has salido en los 40 Principales ni en Cadena 100. Sin embargo sí en Radio 3 y has tocado con gente como Miguel Ríos, Tequila o M-Clan y compartido disco con Coque Malla o Guille Milkyway, que solo tienen palabras de elogio hacia ti, tú música y tus letras.

Lo llevo bien. No creo que sea el único caso de gente para la que hay buenas palabra y no tiene un éxito masivo. Creo que somos muchos los que estamos en ese carro. Pero yo me considero afortunado, llevo la vida que quiero y me parece muy bien. Siempre mola que hablan bien de uno.

Da la sensación de que nunca has querido ser una estrella del rock and roll…

No, no he querido serlo nunca, pero tampoco niego que, como a la mayoría de los que nos dedicamos a esto, siempre quieres llegar a más gente. Hubo un momento en que parecía que Señor Mostaza podía dar ese salto, pero luego hay factores que no están en tu mano. Pero yo nunca he querido ser estrella del rock and roll. Es una vida que no está hecha para mí, aunque me hubiera gustado tener un poco más de difusión porque es lo que te ayuda a seguir haciendo cosas.

Una revista publicó un reportaje sobre ti, dentro de la serie "Músicos en la sombra".

Bueno, lo soy a medias. Es cierto que a veces hay como una diferencia my bestia entre los llamados musicos de sesión y los que encabezan un proyecto propio. Yo sinceramente no me considero a la sombra porque creo que toda esa gente para la que he tocado es muy conocida y se han encargado de reconocerme. Pero bueno, yo creo que músicos en la sombra se refiere a esa faceta de músico para otros. En ese sentido todo el que es músico para otros está un poco a la sombra, lo cual es muy cómodo a veces por no tener el foco sobre ti.

Yo lo entendía más como que siempre has estado ahí en el límite de la popularidad masiva, en cierto modo voluntariamente.

Bueno, después de tanto tiempo sí que hay gente que conoce mucho mis proyectos. Lo que es cierto es que los fans que tuvo Señor Mostaza o que tengo yo han sido siempre ganados a pulso. Fuimos un grupo que no entramos en el circuito de festivales indie y eso en algún momento nos pudo perjudicar. Igual acaba pasando como con Amanece que no es poco y dentro de 20 años somos conocidísimos. Luego hay contradicciones porque hay canciones de Señor Mostaza que tienen 2 millones de escuchas en spotify. No estuvimos en primera línea de lo más vendido, pero creo que sí tuvimos cierto reconocmiento.

Entremos en el tema letras. Frases, referentes cotidianos y amor, desamor, denuncia y hasta canción protesta, diría yo… pero con el tamiz del humor o más bien de la ironía.

A mí me cuesta un poco evitar el humor o la frase que se ría un poco de la frase anterior. Es una forma mía de componer. Tengo canciones más serias, pero las que usan la ironía llaman más la atención. No estoy seguro. Es una impresión que tengo. Me gusta moverme en lo tragicómico, no dar el humor o la ironía por sentado sino que la canción me lleve a ello o que si se pone demasiado trascendente pueda cargarme eso con una frase.

¿No crees que tus canciones, en el fondo, podrían ser en cierto modo canciones de autoayuda?

No lo veo. Estaría bien pensarlo, pero me cuesta ver que mis canciones sirvan de autoayuda. Más bien sirven como desahogo, como reflexión. Lo que no hacen es dar soluciones, plantean situaciones sin resolver.

Algunas de tus canciones, si las escucha alguien que no habla español, pensaría que por la música son una balada, temas de amor, pero en realidad la letra no se corresponde en absoluto.

Sí, eso es un juego que además es lo que mola al hacer canciones en castellano. Tú mismo sabes en qué momento estás siendo más original al poner según que frase con determinada melodía. Supongo que también es una necesidad de hacer algo un poco original. Si en esa melodía ves claramente una letra de balada típica pues no haces nada nuevo. Es otra forma en la que algo irónico puede funcionar. En el rock inglés sí suele coincidir la música con la letra. Bueno, con excepciones. Por ejemplo Bowie tiene letras muy extrañas.

El tsunami emocional fue tu segundo disco en solitario y ahora estás preparando un nuevo trabajo. ¿Vas a presentar alguno de esos temas nuevos en Alicante?

No creo porque el disco todavía está en proceso. Está a mitad. Es cierto que en cada concierto intento hacer algo diferente y además alguna versión especial de algun tema, pero el grueso del concierto suele ser entre El tsunami emocional y Mis terrores favoritos, además de canciones que hice también con Señor Mostaza.

Cuando el líder y voz de un grupo sigue en solitario la ruptura parece menor. ¿Qué queda de Señor Mostaza en Luis Prado?

Bueno, muchísimo. En realidad también fue una especie de ruptura un poco logística por incapacidad de combinar agendas y porque en un momento dado el cuerpo me pedía hacer canciones que no dependieran tanto del sonido de una banda. Pero es una trayectoria muy continuista porque en Señor Mostaza yo volqué mi cien por cien de escritura de canciones.

The Beatles, Leon Russell, Nina Simone… ¿eres un poco mitómano?

A estas alturas no tanto. Eres más mitómano de joven. Me sigue encantando leer biografías de músicos. Hace no mucho leí un libraco enorme de The Kinks, que me encantan, pero creo que con el tiempo todo el rato estás desmitificando y al mismo tiempo dándote cuenta de lo importante que fue esa gente a la que admiras. Pero no soy muy mitómano. Cuando estabamos en The Flauters, que los Beatles eran una súper referencia para nosotros, sin embargo nos encantaba ver The Rutles, la parodia que hacían Monty Python sobre ellos. Así que también nos gustaba reírnos de los músicos que admirábamos.

¿Te imaginas tocando con tu piano rojo ante 20.000 personas como Luis Prado? ¿Tu música sería otra cosa si eso ocurriera?

Pues igual un poco sí, porque es una situación en la que no he estado. O no, musicalmente no creo que cambiaría mucho, sería lo mismo. Creo que mis conciertos serían iguales. Sería un salto cuantitativo grande. Otro caso es el entusiasmo con el que viviría eso o si me sentiría más presionado. Pero no, musicalmente no cambiaría ni una coma porque siempre he hecho lo que quería hacer.

¿Qué canción te van a pedir en Alicante que siempre te hacen tocar en tus conciertos?

Mi públcio no es mucho de pedir determinadas canciones. Hay algunas que se que todo el mundo conoce, como la de Estoy gordo, pero cuando me piden canciones desde el publico es una que normalmente no toco. Los que alzan la voz son los que quieren alguna como un poco más inédita.