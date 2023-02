Fancams, un vídeo sobre jóvenes que graban coreografías de música pop coreana y la suben a sus redes sociales, es la obra que la artista alicantina Ana Esteve Reig llevaba a ARCO con la galería Luis Adelantado de València, la misma que ayer le compró el Ministerio de Cultura en la feria y que a partir de ahora formará parte de la colección del Museo Reina Sofía.

La joven nacida en Agres hace 36 años, que actualmente tiene instalada la exposición Escenarios de ficción en el Museo Thyssen-Bornemisza, no acababa de creerse que su pieza integrara la colección del mayor museo de arte contemporáneo español. "Estoy contentísima. No entraba en mis expectativas ni en mis planes. Tenía alguna intuición con otras instituciones, ¡pero no con el Reina!", ha manifestado al conocer la noticia este viernes.

La obra de Ana Esteve forma parte de la adquisición global del Ministerio de Cultura en ARCO con 26 obras de 18 artistas para el Reina Sofía por valor de 400.000 euros. La alicantina es la más joven de los autores en ese paquete, que integran también artistas históricos como Joaquín Torres-García y de carreras consolidadas como Marisa González o Rosa Torres, así como artistas más jóvenes, como Damián Ucleda o Karlos Martínez, de quienes se han adquirido trabajos realizados en los últimos tres años.

Fancams es una pieza de vídeo de ocho minutos y medio y el Ministerio la ha comprado en sus dos versiones, monocanal y en dos pantallas. La artista utiliza en esta pieza, como los personajes que graban sus vídeos, el formato vertical, pero se vale de la cámara lenta para aportar una perspectiva que se distancie del consumo rápido de vídeos en internet.

Ella cree que quizá haya influido su exposición actual en el Thyssen "o habrán visto que es algo bastante contemporáneo y muy relacionado con las nuevas generaciones. La verdad es que he tenido muy buen feed-back con esta exposición y esto me alegra muchísimo", ha añadido.

Por otra parte, ARCO también ha informado que el Ayuntamiento de Madrid ha adquirido seis obras, por valor de 226.000 euros, entre las que se incluye una de Eusebio Sempere.