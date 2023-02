Lucía Lacarra (Zumaya, 1975) pone sobre los escenarios algo más que ballet. Junto a Matthew Golding, crea historias en las que la danza trasciende sus límites y se hace más grande con otras disciplinas, sobre todo, con las artes visuales. El próximo jueves, 2 de marzo, llega al Teatro Principal de Alicante con Fordlandia, espectáculo creado durante el confinamiento y estrenado en Dormund a finales de 2020, que supone "una luz al final del túnel".

Ha recibido el Premio Nijinsky, el Premio Benois de la Danse, el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Interpretación, en 2011 fue nombrada bailarina de la década y el año pasado ganó el Max a mejor intérprete femenina por In the still of the night. Ese es solo un aspecto de la exitosa carrera de Lucía Lacarra que ha sido bailarina principal en el Ballet de Marseille de Roland Petit, en el Ballet de San Francisco y en el Ballet de la Ópera de Munich. De 2018 a 2020 fue la directora artística en la compañía y la escuela de ballet de Víctor Ullate.

Fordlandia se creó durante el confinamiento. Un proceso complicado, teniendo en cuenta que se trata de danza.

Sí, la creamos durante la pandemia. Es una obra a la que le tenemos mucho cariño porque fue un poco como el oxígeno. Estábamos en Alemania y el 12 de marzo de 2020 nos dijeron que cerraban el teatro y que cogiéramos un vuelo para volver a casa. Matthew se fue a Amsterdam y yo llegué a Zumaya el 13 de marzo, un día antes de que nos confinaran. Para mí, como para todo el mundo, fue un shock enorme. Cuando hablé con Matthew su primera respuesta fue: pues vamos a crear un espectáculo. Ya teníamos algo en mente y esto nos dio todas las razones y toda la necesidad de utilizar las 10 semanas que estuvimos confinados para crear el espectáculo. Él estaba en Amsterdam y yo en Zumaya, y el ballet fue lo que nos hacía sentirnos unidos dentro de la separación y lo que nos daba esperanza. Lo que hicimos fue plasmar lo que sentíamos, esa necesidad de volver a estar juntos en un escenario, de poder bailar, de volver a juntarnos con personas. Nos parecía un sueño y esto fue esa red a la que nos agarramos para no caernos, para tener esperanza y eso es lo que la gente dice que siente, paz, ese mensaje optimista, esa luz al final de ese túnel.

Un mensaje esperanzador por ese hecho puntual, pero que sirve también en un momento complicado como el actual.

Yo creo que el mundo ha sufrido un trauma y se nota en todo. Hay que ver cómo antes la gente llenaba los teatros y ahora cuesta muchísimo. Los teatros no programan igual, la gente tampoco compra entradas como antes… hacer un espectáculo de danza es un trabajo un poco kamikaze, pero para mí es una necesidad, es nutrición para el alma. Desde la pandemia, que viajábamos a contracorriente, con condiciones terribles, con toques de queda que no nos daba tiempo a cenar... hemos salido adelante porque queríamos seguir haciendo nuestro trabajo para transmitir esas emociones. Ahora estamos un poco en lo mismo, todo es muy cuesta arriba, es complicado, pero la gente durante esa hora va a vivir algo positivo.

En este espectáculo hay danza, música, cine, artes visuales... ¿Cree que las artes ya no son estancas sino que crecen desarrollándose en conjunto?

Para mí siempre ha sido importante la fusión de las artes porque en vez de querer limitarte al purismo de tu arte, yo creo que cuando las artes se alimentan unas a las otras llegan a otro nivel. A nosotros nos encanta la música y el cine. Cuando jugábamos con todas estas ideas nos pareció que era la forma de contar nuestra historia. Nosotros lo que queríamos plasmar es cómo estábamos y las imágenes que se proyectan son de Zumaya y de Holanda, imágenes donde se nos ve separados hasta que finalmente conseguimos encontrarnos de nuevo. La última pieza es la vuelta a la normalidad y es la que bailamos justo antes de la pandemia. Era como volver a la realidad.

Hacen un juego con el espectáculo que se ofrece en el escenario y lo que se ve en la pantalla mientras bailan.

La pantalla es el hilo conductor en nuestros sueño. Empieza con Matthew sentado en una playa de Holanda, cierra los ojos y es como empezar a soñar o empezar a acercarse a mí. Entonces se abre el telón y se ve un teatro vacío, que es el teatro de Dormund donde estábamos. Y luego hay imágenes que nos muestran unidos con la mente pero no físicamente. Eso nos lleva a un bosque en Alemania, luego un playa de Zumaia. Se ven todas las energías. Hasta el momento en que yo llego a la playa donde él ha cerrado los ojos y nos reunimos.

¿Por que esa especie de homenaje al cine?

Porque somos aficionadísimos al cine. Nos encanta la experiencia de ir al cine, no solo el hecho de ver las películas. Es lo mismo que la danza, una cosa es ver danza, que puedes hacerlo en redes, y otra, la experiencia que vives cuando vas al teatro y se apagan las luces. Esa energía que recibes en vivo es una experiencia que va más allá de lo que vas a ver. Matt es además director de todas las películas que hacemos. Ya tenemos dos espectáculos con película y tenemos ya la del próximo espectáculo que estrenamos en octubre. Es un trabajo muy diferente al nuestro pero disfrutamos mucho de ese proceso.

Fordlandia habla de sueños. ¿Cree que el arte es un buen vehículo para soñar y hacer soñar al otro?

Yo creo que sí. Por experiencia personal, Fordlandia era un sueño porque necesitábamos evadirnos nosotros mismos de una realidad gris. El arte, la danza, lo que ofrece es la oportunidad de que las personas se evadan de su realidad y puedan transportar y dar a tu alma un espacio de tiempo donde puedes sentir y dejarte llevar. Eso es necesario para poder dar un respiro a tu alma y a tu mente.

Su compañía, Goldenlac, tiene como objetivo proponer experiencias completas, innovadoras. ¿Queda algo por hacer en danza que no se haya hecho ya?

El término innovación es bastante abstracto porque uno piensa en innovar, pero resulta difícil crear algo que no se haya hecho ya. Se intenta innovar en el sentido visual, romper con los puntos prescritos del arte y la belleza; se están haciendo cosas más provocativas, más oscuras, que buscan una reacción, algo más rompedor. Nosotros queremos innovar dentro del mundo de la danza, abrir lo horizontes, salir de ese purismo de la danza y unirla a otras artes. A la música por supuesto siempre lo ha estado, pero también a las artes visuales y hacer algo que cada vez se está perdiendo más. Con el tema innovación se entra en el mundo de lo abstracto, pero nosotros queremos mantener el mundo emocional de la danza. Lo que intentamos es mostrar emociones, crear historias originales nuestras, que signifiquen algo, transportar a la gente a una situación diferente. Eso no es fácil.

Leer su currículum da una idea de lo que significa el mundo de la danza en España porque casi siempre ha trabajado fuera. ¿Se ha avanzado en nuestro país o te tienes que ir fuera para que te reconozcan y luego volver?

Pues la verdad es que la pena no es ser reconocido o no, sino que aquí todavía la situación no ha cambiado. No hay una oferta para dar opción al que quiera quedarse y al que quiera irse. En España hay una compañía ahora, no hay más. Quizás la mentalidad sigue sin avanzar en ese sentido. Hay grandes bailarines en España pero no se les da reconocimiento. Salen al extranjero y allí se les reconoce y se les da un nombre.

¿La desaparición hace tres años de la escuela y el ballet de Víctor Ullate, que usted dirigió, fue una gran pérdida para la danza en este país?

Toda desaparición de una compañía y escuela es una pérdida, sobre todo en un país que tiene mucha cantera, mucha tradición y mucha calidad. Yo siempre digo que hasta que el mundo de la danza no sea completamente independiente a la política, en cierto sentido, no cambiará la situación. El arte, la cultura, debería ser necesaria independientemente de quién esté en el Gobierno. No debería depender de la situación política para que se promueva. En Alemania, la danza es parte de los programas educativos de colegios e institutos. Eso debería ocurrir aquí en España. Que no es algo decorativo o de entretenimiento. Debería ser parte importante dentro de la educación y la cultura del país.

Y España sigue sin una compañía de ballet clásico en España, una reivindicación del sector desde hace muchos años.

Tiene la Compañía Nacional de Danza que ahora ofrece una variedad de repertorio desde clásico a contemporáneo. Eso es lo normal en una compañía nacional. El problema es que en España se sigue teniendo esa sensación de que no ha habido una compañía clásica. Hace 20 años, la compañía del Ballet de París hacía clásico. Aquí hace 20 años tuvimos la CND, que se conoció mundialmente con Nacho Duato y fue un trabajo espléndido, pero se cambió el estilo completamente y entonces lo que había que haber hecho era hacer una compaña de ballet clásico. Hoy en día lo normal es que el repertorio de la CND sea variado.

La danza es una profesión cruel, que te aparta de los escenarios siendo joven.

La danza es una profesión que exige muchísimo físicamente al cuerpo de una persona. Cuanto más está capacitado el cuerpo menos sufre y más tiempo puedes seguir haciendo tu trabajo. Yo no me puedo quejar. Con 18 años me hicieron una entrevista en la televisión vasca, cuando empecé en Marsella, y yo dije que para los 30 años empezaría a pensar en dejarlo. Pero yo, para la edad que tengo, no me quejo. Yo a mi cuerpo no le hago sufrir porque tengo cualidades físicas para ello. Cuanto más vas en contra de tu naturaleza, más sufres. Yo no siento que he estrujado mi cuerpo más allá de para lo que creo que está preparado. No me duele nada y sigo disfrutando del escenario que es un lujo enorme. Pero es verdad que es una profesión en la que en la mitad de tu madurez tienes que pensar cuál va a ser el paso siguiente. Es algo que tenemos muy presente desde que empezamos.

Ha dicho que en octubre sacan nuevo espectáculo.

Sí, Lost Letters. Lo estrenaremos en el Teatro Arriaga de Bilbao. Su historia está creada entre dos ideas. Por un lado, una exposición que hubo en un museo de Washington con ese título, con cartas perdidas en diferentes guerras que nunca llegaron a su destinatario. Y al mismo tiempo yo tenía un libro de cartas de amor en tiempos de guerra. Yo encontré en ese libro una carta que me gustó muchísimo y mezclamos las dos ideas. ¿Qué hubiera ocurrido si esa carta no hubiera llegado a su destino y cómo hubiera cambiado la vida de esa mujer? Es una historia romántica. Nosotros dos con ocho bailarines más. Vamos un poco a contracorriente. Nos gusta pelearnos contra la situación. Es una lucha interior de querer crear espectáculos, de querer generar trabajo para otros bailarines y aportar nuestro granito de arena.