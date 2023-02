Loreen, la famosa cantante sueca que ganó Eurovisión en 2012 con su tema Euphoria, vuelve a presentarse como candidata en el Melodifestivalen 2023 con su nueva canción Tattoo. La preselección sueca, que decide quién representará a Suecia en el Festival de Eurovisión, es muy importante para los artistas locales y ha sido la plataforma de lanzamiento de muchos artistas famosos.

La artista ha presentado su nuevo tema Tattoo, que ha sido muy bien recibido por los eurofans y los críticos. De hecho, muchos consideran que Loreen tiene grandes posibilidades de convertirse en la representante de Suecia en Eurovisión este año, gracias a su talento y experiencia previa en el festival. Algo que podría poner en peligro las opciones de Blanca Paloma, la representante española en Eurovisión 2023, para alzarse con el Micrófono de Cristal.

Loreen se dio a conocer gracias a su participación en el Melodifestivalen 2012, en el cual ganó con su tema Euphoria. Posteriormente, representó a Suecia en el Festival de Eurovisión y se llevó la victoria. Desde entonces, la cantante ha seguido trabajando en su carrera musical y ha lanzado varios álbumes que han sido muy bien recibidos por el público y la crítica.

El Melodifestivalen es una de las preselecciones más importantes de Europa, ya que Suecia es uno de los países con más éxito en Eurovisión. El ganador del Melodifestivalen representa a Suecia en el Festival de Eurovisión, y muchos de los artistas que han participado en esta preselección han logrado gran éxito en toda Europa.

Loreen es una de las artistas más populares de Suecia, y su regreso al Melodifestivalen ha generado mucha expectación entre los fans y los medios de comunicación. La cantante tiene una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, y muchos de ellos esperan que pueda volver a ganar el festival y llevar la victoria a Suecia una vez más.

Escucha la canción de Loreen para Eurovisión 2023

Letra de Tattoo, la nueva canción de Loreen para Eurovisión 2023

I don’t wanna go

But baby we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

'Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No I don’t care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

No I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo

I’m letting my hair down

I’m taking it cool

You got my heart in your hand

Don’t lose it my friend

It’s all that I got

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No I don’t care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

No I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo

Oh I don’t care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo

All I care about is love

Oh oh oh

All I care about is love

You stuck on me like a tattoo.

Letra de Tattoo de Loreen: traducción al español

No me quiero ir,

pero, cariño, ambos sabemos

que este no es nuestro momento.

Es el momento de decir adiós

hasta que nos encontremos de nuevo.

Porque este no es el final,

llegará un día

en el que encontraremos nuestro camino.

Violines tocando y ángeles llorando;

cuando las estrellas se alineen, yo estaré allí.

No, no me importan ninguno de ellos,

porque todo lo que quiero es ser amada,

y todo lo que me importa eres tú.

Te pegaste a mí como un tatuaje.

No, no me importa el dolor.

Caminaré a través del fuego y a través de la lluvia

solo para acercarme a ti.

Te pegaste a mí como un tatuaje.

Me estoy soltando el pelo.

Me lo estoy tomando bien.

Tienes mi corazón en tu mano.

No lo pierdas, amigo,

es todo lo que tengo.

Violines tocando y ángeles llorando;

cuando las estrellas se alineen, yo estaré allí.

No, no me importan ninguno de ellos,

porque todo lo que quiero es ser amada,

y todo lo que me importa eres tú.

Te pegaste a mí como un tatuaje.

No, no me importa el dolor.

Caminaré a través del fuego y a través de la lluvia

solo para acercarme a ti.

Te pegaste a mí como un tatuaje.

Oh, no me importan ninguno de ellos,

porque todo lo que quiero es ser amada,

y todo lo que me importa eres tú.

Te pegaste a mí como un tatuaje.

No, no me importa el dolor.

Caminaré a través del fuego y a través de la lluvia

solo para acercarme a ti.

Te pegaste a mí como un tatuaje.

Todo lo que me importa es el amor.

Oh, oh, oh.

Todo lo que me importa es el amor.

Te pegaste a mí como un tatuaje.