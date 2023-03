Dice un refrán que la experiencia es un grado, algo totalmente aplicable al nuevo trabajo de Los Chikos del Maíz, Yes Future, el mismo que vienen a presentar a la sala The One de San Vicente. La banda lleva varios años liderando su personal estilo de rap con letras directas, ingeniosas e irreverentes, de marcado contenido social, en las que cuentan lo que quiere y siente en cada momento levantando con ello halagos y criticas por igual, pero sin dejar a nadie indiferente al escucharlas . En su discografía hay destacados trabajos como su álbum Comanchería o el último Yes Future, que dicen los expertos es el mejor de su carrera. Un libro-CD que cuenta con varias colaboraciones literarias y musicales, algo que lo convierte en una autentica obra de arte. Además el grupo está realizando esta gira en la que casi siempre cuelga el cartel de entradas agotadas. Como recientemente en el Wizink Center de Madrid.

Sala The One. San Vicente. Sábado, 21 horas.

Dark Industrial Fest

Vuelve el Dark Industrial Fest. Después de sus dos primeras ediciones en la Caja Negra de Las Cigarreras (2014 y 2016) regresa para instalarse en Sala Babel. En esta ocasión con un cartel nacional y pensando en hacer más ediciones en el futuro. Y ahí estarán Hasswut (Alicante), Psyderalica (Baleares), Larva (Barcelona) y Terrolokaust (Barcelona), cuatro bandas nacionales de estilo industrial metal muy escuchado a nivel europeo. Además habrá una post party en la misma sala de Gothic, EBM, Industrial y Metal.

Sala Babel Aliante. Sábado, 21 horas

Anna Dukke, del rockabilly al blues

Se mueve entre el gospel, el rockabilly, el rhytm&blues y el deltablues. La voz potente y personal de Anna Dukke. Sus influencias están muy marcadas por artistas de la talla de Ruth Brown, Carol Fran, Little Esther, Wyona Carr, Wanda Jackson, Patsy Cline, Etta James, Memphis Minnie, Robert Jhonson, Victoria Spivey, Big Maybelle, Sister Rosetta Tharpe, Bill Haley, Laura Lee Perkins, Gene Vicent…

TNT Blues de Cox. Sábado, 22.30 horas (10 y 12 euros)

Café Quijano desembarca en el ADDA

Manhattan es el título del último disco de Café Quijano, con cuyas canciones llegan ahora a Alicante. El grupo ha sabido mantener una carrera tan sólida como acertada en la que han ganando diversos premios, cuatro nominaciones a los Grammy Latinos, componer el tema para la Selección Española de Fútbol en 2004 o cantar a dúo con Joaquín Sabina o Celine Dión.

Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Domingo, 20 horas